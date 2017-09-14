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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:20
Wirująświatła написав: pesikot написав:
300 ТГ-каналов перечитал и бока не отлежал ? )
2й день самокатом по снегу гоцаю. тебе такой спорт во сне не приснится с твоим лишним весом. фото в киевской ветке.
Ну то да, у нас сейчас, даже идиоты, на самокатах не катаются
Но ты сильно продвинулся вниз в своей неполноценности )
А про лишний вес - не я это сказал )
Чё, Виталька, за зиму жопу свою наел ?
Читая 300 ТГ-каналов с дивана.
Заедал стресс ?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:24
Xenon написав:
❗️Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану, – Веніславський
Каже, що для його скасування мають бути гарантії довгострокового миру і відведення російських військ
так років на 25, не менше, поки не ступим в НАТО аж до кордонів 1991
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:31
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:41
flyman написав: Xenon написав:
❗️Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану, – Веніславський
Каже, що для його скасування мають бути гарантії довгострокового миру і відведення російських військ
так років на 25, не менше, поки не ступим в НАТО аж до кордонів 1991
И что -- уже даже не удаляют? -- как незадолго до НГ
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:45
_hunter
И что -- уже даже не удаляют? -- как незадолго до НГ
Попроси «стукач645» пожаловаться, удалят))
Он как раз на вечерней смене сегодня))
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Додано: Пон 17 лют, 2025 23:00
_hunter написав:
И что -- уже даже не удаляют? -- как незадолго до НГ
Трамповская видлига.
Трамп несет нам демократию,в том числе свободу слова и выборы.
Враг моего врага мне друг (с)
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