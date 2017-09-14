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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12727127281272912730

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:20

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:300 ТГ-каналов перечитал и бока не отлежал ? )
2й день самокатом по снегу гоцаю. тебе такой спорт во сне не приснится с твоим лишним весом. фото в киевской ветке.

Ну то да, у нас сейчас, даже идиоты, на самокатах не катаются

Но ты сильно продвинулся вниз в своей неполноценности )

А про лишний вес - не я это сказал )

Чё, Виталька, за зиму жопу свою наел ?
Читая 300 ТГ-каналов с дивана.

Заедал стресс ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:24

  Xenon написав:
❗️Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану, – Веніславський

Каже, що для його скасування мають бути гарантії довгострокового миру і відведення російських військ

так років на 25, не менше, поки не ступим в НАТО аж до кордонів 1991
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:41

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану, – Веніславський

Каже, що для його скасування мають бути гарантії довгострокового миру і відведення російських військ

так років на 25, не менше, поки не ступим в НАТО аж до кордонів 1991

И что -- уже даже не удаляют? -- как незадолго до НГ :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:45

_hunter
И что -- уже даже не удаляют? -- как незадолго до НГ :roll:

Попроси «стукач645» пожаловаться, удалят))
Он как раз на вечерней смене сегодня))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 23:00

  _hunter написав:И что -- уже даже не удаляют? -- как незадолго до НГ :roll:


Трамповская видлига.
Трамп несет нам демократию,в том числе свободу слова и выборы.
Враг моего врага мне друг (с)
Господар Вельзевула
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