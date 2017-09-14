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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12726127271272812729

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:08

freeze

Вітаю тебе , ФРІІЗ .
Мій перший досвід про іноземну допомогу був від швейцарців , бельгійців .
Це були одноразові перчаткі , які не рвались , на відміну від кітайских .
Одна "риса " була недолуга , розового коліру були .
Я до цієї пори здивован , що не зачепив ...інфекц....

Дуже багато було з СПІ.... З чим тілько не було (але хлопці воювали і не стогнали)

Влітку 23 , привезли цілий єкіпаж м-113 , я навіть на сідниці сів , пряме влучання .... і всі живі , ну так " жовток болтануло ".... акубаротравми ....
Дивися , дивився .... щось знайоме -,а ТО Олежа Сенцов .... ніяк його не впізнавав , доки у документи . не заглянув .( форма 100)
Справжній герой !
За три дні , втік з шпиталю до частини .
Далі про нього не чув .
Ліки привозили , багато !( швійц.амерік. англ.бельг..... АВСТРАЛІЙЦІ .)
... була волонт.з Нової Зеланд . .... дуже приваблива !!!
парентеральне годування (внутривенное , напряму ...) з ШВЕЙЦАР .
Багато чим допомогали з закордону ...
Англійці мені "бабочки "підігнали ... спецноші , щоб з операційної зі стола ( реанімації )перенососити , заносити ... дефібрілятор переносний .
...хтів ще написати , але ... зрання праця ...
Хай тобі щастить !
ЗДОРОВ'Я тобі .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:18

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Це на повну ставку?

Повна ставка і надбавка за 10+ років стажу. Сума "чистими" після сплати податків

Працювати треба на себе, щоб потім не залежати від чужих рішень))

Гугл показує, що вантажник в АТБ 16-22 тис.
Не менше доцента.

ипал бы я те 16-22 грузчиком-говорю как человек попробывавший все направления труда :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 23:24

  freeze написав:
  prodigy написав:Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада?

Точнее за три года войны.
в мене майже елітна бригада чутьчуть до самих топів не дотягує... но проектувалась як топова.
В мене тт 47р бачив 34/36 )
Аксу 88.
В руках перемацав трохи їхнього. бровнінги стріляв, дшк, щупав турецький кулемет аналог якогось бельгійського... класний.
Різну снайперську стрілкову щупав,і марксменську.
Но і кулемети максим теж бачив, а колись водного з підпорядкованих дєгтярьов.
Арта в нас західна крута, но разнобой і не вистачило так як планувалось, є й совєцька класика.
Да, в трошників бачив рапіри) сталінська протитанкова концепція.
Щодо топів з якими були у взаємодії то вони зараз на курську, там бмп бредлі і танки не совкові та повністю арта.
В тро хіба попадаються америкоські гранатомети, та екзотичні 60мм італійські міномети.
Основна маса в зсу совок, дещо варшавський договір там були свої приколяси на совковій базі но... його тож не вистачило щоб по всіх роздати
Совкові запаси не безграничні запчастини закінчуються, боєприпаси закінчуються...
Іще колись мене занесло на кладбище рапір і ремавтомобілів)))) цього в нас як гуталіну.
Є денеде джипів британських з 50 60х років, класні хамери, якщо їх соізміряти з брдм)
Не дадуть нам більше з європи. Хламу вони не мають вже, а нового мало. Мож брити щось заникали, про їхню армію не в курсах) надія лиш на сша, і турцію.
Або хтось буде викупати те що ми раніше напродавали в пакистан, єгипет, тайланд індію. Там ще щось могло б бути. Но в якому воно стані в тих дикарів один алах знає.
Banderlog
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