freeze
Вітаю тебе , ФРІІЗ .
Мій перший досвід про іноземну допомогу був від швейцарців , бельгійців .
Це були одноразові перчаткі , які не рвались , на відміну від кітайских .
Одна "риса " була недолуга , розового коліру були .
Я до цієї пори здивован , що не зачепив ...інфекц....
Дуже багато було з СПІ.... З чим тілько не було (але хлопці воювали і не стогнали)
Влітку 23 , привезли цілий єкіпаж м-113 , я навіть на сідниці сів , пряме влучання .... і всі живі , ну так " жовток болтануло ".... акубаротравми ....
Дивися , дивився .... щось знайоме -,а ТО Олежа Сенцов .... ніяк його не впізнавав , доки у документи . не заглянув .( форма 100)
Справжній герой !
За три дні , втік з шпиталю до частини .
Далі про нього не чув .
Ліки привозили , багато !( швійц.амерік. англ.бельг..... АВСТРАЛІЙЦІ .)
... була волонт.з Нової Зеланд . .... дуже приваблива !!!
парентеральне годування (внутривенное , напряму ...) з ШВЕЙЦАР .
Багато чим допомогали з закордону ...
Англійці мені "бабочки "підігнали ... спецноші , щоб з операційної зі стола ( реанімації )перенососити , заносити ... дефібрілятор переносний .
...хтів ще написати , але ... зрання праця ...
Хай тобі щастить !
ЗДОРОВ'Я тобі .