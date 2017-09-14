Вітаю тебе , ФРІІЗ . Мій перший досвід про іноземну допомогу був від швейцарців , бельгійців . Це були одноразові перчаткі , які не рвались , на відміну від кітайских . Одна "риса " була недолуга , розового коліру були . Я до цієї пори здивован , що не зачепив ...інфекц....
Дуже багато було з СПІ.... З чим тілько не було (але хлопці воювали і не стогнали)
Влітку 23 , привезли цілий єкіпаж м-113 , я навіть на сідниці сів , пряме влучання .... і всі живі , ну так " жовток болтануло ".... акубаротравми .... Дивися , дивився .... щось знайоме -,а ТО Олежа Сенцов .... ніяк його не впізнавав , доки у документи . не заглянув .( форма 100) Справжній герой ! За три дні , втік з шпиталю до частини . Далі про нього не чув . Ліки привозили , багато !( швійц.амерік. англ.бельг..... АВСТРАЛІЙЦІ .) ... була волонт.з Нової Зеланд . .... дуже приваблива !!! парентеральне годування (внутривенное , напряму ...) з ШВЕЙЦАР . Багато чим допомогали з закордону ... Англійці мені "бабочки "підігнали ... спецноші , щоб з операційної зі стола ( реанімації )перенососити , заносити ... дефібрілятор переносний . ...хтів ще написати , але ... зрання праця ... Хай тобі щастить ! ЗДОРОВ'Я тобі .
prodigy написав:Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада?
Точнее за три года войны.
в мене майже елітна бригада чутьчуть до самих топів не дотягує... но проектувалась як топова. В мене тт 47р бачив 34/36 ) Аксу 88. В руках перемацав трохи їхнього. бровнінги стріляв, дшк, щупав турецький кулемет аналог якогось бельгійського... класний. Різну снайперську стрілкову щупав,і марксменську. Но і кулемети максим теж бачив, а колись водного з підпорядкованих дєгтярьов. Арта в нас західна крута, но разнобой і не вистачило так як планувалось, є й совєцька класика. Да, в трошників бачив рапіри) сталінська протитанкова концепція. Щодо топів з якими були у взаємодії то вони зараз на курську, там бмп бредлі і танки не совкові та повністю арта. В тро хіба попадаються америкоські гранатомети, та екзотичні 60мм італійські міномети. Основна маса в зсу совок, дещо варшавський договір там були свої приколяси на совковій базі но... його тож не вистачило щоб по всіх роздати Совкові запаси не безграничні запчастини закінчуються, боєприпаси закінчуються... Іще колись мене занесло на кладбище рапір і ремавтомобілів)))) цього в нас як гуталіну. Є денеде джипів британських з 50 60х років, класні хамери, якщо їх соізміряти з брдм) Не дадуть нам більше з європи. Хламу вони не мають вже, а нового мало. Мож брити щось заникали, про їхню армію не в курсах) надія лиш на сша, і турцію. Або хтось буде викупати те що ми раніше напродавали в пакистан, єгипет, тайланд індію. Там ще щось могло б бути. Но в якому воно стані в тих дикарів один алах знає.
Hennady написав:freeze При том, на полную участвуют в выставках, заключают контракты на поставку самолетов, ракет, другой техники и оружия (а как же санкции, микросхемы из стиралок и т.д.). Получается, что хватает и для себя и на продажу.
Может Виталий уже выкладывал https://t.me/kindzadza_ua/14321 Наши непереможни урапатриоты(и урапровокаторы) границ 91года, особенно старше 65г.р., готовы в таком виде достойно встретить перемогу и расцвет с бангладешскими слугами, по два кожному???
Я такого насмотрелся вживую приходилось бывать в больнице 2022 Перестал общаться с друзьями "за 91"
А я в 14м сразу после Илловайска очутился в нашем ещё не отремонтированном госпитале на Комсомольской, где при+35 не было ещё кондёров, но была вонь гниющего мяса. Хватило навсегда. Отнесли сигарет и вкусняшек с волонтёрами так сказать Я лично чуть сознание от того запаха и того количества ампутантов не потерял, хотя больше на жару грешу. ПыСы. Когда ранее(на немного лет) в морге летом родителей забирал то не мутило так. ПыСы2. Нормальный протез стоит на руку под 100тыс, и его надо ремонтировать, обслуживать, заряжать аккумуляторы вовремя. На ногу, той что от таза нет, наверное тоже. Есть ли у того парня слева жена и не сбежит ли она лет через пять - не в курсе. У тех кого ниже колена распилили и только с одной стороны вроде всё нормально и есть такие даже что работают водителями на грузовиках с полуавтоматами(инфа от более молодых коллег по работе про их окружение 30-40)
ЛАД написав:Как, например, freeze говорил о Кринках - вначале была эйфория от захвата плацдарма на левом берегу и ожидали дальнейшего наступления. Вполне возможно, на такое наступление рассчитывало и высшее командование. Но по каким-то причинам не вышло. Потери напрасные? Вроде, да. А если бы получилось?
Але ж "операція у Кринках" продовжувалась кілька місяців ПІСЛЯ того як останній диванний генерал зрозумів що "не получилось". для чого? тільки заради доповідей і картинки в тв що у нас є плацдарм
"ПІСЛЯ того" это другой разговор. Я писал только о сложностях оценки "разумных" потерь. И неизвестно, когда окончательно наступил момент "ПІСЛЯ того".