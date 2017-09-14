Додано: Пон 17 лют, 2025 23:24

freeze написав: prodigy написав: Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада? Не розумію, невже вам за два роки на війні не випало шансу користуватись західною зброєю? Ви воювали в бригаді морської піхоті, чи ТРО бригада?

Точнее за три года войны. Точнее за три года войны.

в мене майже елітна бригада чутьчуть до самих топів не дотягує... но проектувалась як топова.В мене тт 47р бачив 34/36 )Аксу 88.В руках перемацав трохи їхнього. бровнінги стріляв, дшк, щупав турецький кулемет аналог якогось бельгійського... класний.Різну снайперську стрілкову щупав,і марксменську.Но і кулемети максим теж бачив, а колись водного з підпорядкованих дєгтярьов.Арта в нас західна крута, но разнобой і не вистачило так як планувалось, є й совєцька класика.Да, в трошників бачив рапіри) сталінська протитанкова концепція.Щодо топів з якими були у взаємодії то вони зараз на курську, там бмп бредлі і танки не совкові та повністю арта.В тро хіба попадаються америкоські гранатомети, та екзотичні 60мм італійські міномети.Основна маса в зсу совок, дещо варшавський договір там були свої приколяси на совковій базі но... його тож не вистачило щоб по всіх роздатиСовкові запаси не безграничні запчастини закінчуються, боєприпаси закінчуються...Іще колись мене занесло на кладбище рапір і ремавтомобілів)))) цього в нас як гуталіну.Є денеде джипів британських з 50 60х років, класні хамери, якщо їх соізміряти з брдм)Не дадуть нам більше з європи. Хламу вони не мають вже, а нового мало. Мож брити щось заникали, про їхню армію не в курсах) надія лиш на сша, і турцію.Або хтось буде викупати те що ми раніше напродавали в пакистан, єгипет, тайланд індію. Там ще щось могло б бути. Но в якому воно стані в тих дикарів один алах знає.