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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12727127281272912730

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 03:26

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Это к вопросу о прекрасном и высококвалифицированном президенте Порошенко.
А може справа в тому що я пишу постійно
Бальцерович свої реформи писав для Польщі в якій була ментальність приватної власності
а в Україні -багатий=злодій
І як тоді працювати людині вся програма якої створена для тих хто підтримує створення багатих

Это в 2016-2017 у нас не было массы людей, желающих быть богатыми?
При том количестве ЧП, открывающихся ежегодно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 03:32

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..............
ссылок нет потому что это русское ипсо

По-моему, надо либо не приводить "русское ипсо", либо не стесняться давать ссылки.

смысл этой фразы не в наличии ссылок, русские тг каналы массово цитируют ведущие мировые сми смакуя каждую новость и мнение почти как победу. в наших сми тишина. кроме вот этой статьи https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 7/7205153/

абсолютно разный фон. если западные сми почти в открытую заявляют, что трамп стал на сторону путина (переговоры без участия Украины, счёт на 500 ярдов и давление на Зеленского чтобы он подписал документ без каких либо гарантий США) В нашем сегменте сми такое не пишут. Хотя именно условия мира это наша будущая судьба. Что явно похоже на цензуру выдавать только часть удобных новостей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 03:41, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 03:39

  budivelnik написав:До дискусії піврічної давності з ЛАДом про рекрутингові центри
Відкрились в лютому 2024
Зараз 48 центрів
За рік звернулось 41296 осіб (/52 тижні)=794 особи/тиждень
За останній тиждень звернулись 1800+ осіб
Вже заключили контрактів 8500+ осіб

За який час?
Чи це 8500+ з 41296 осіб?
Якщо так, то ви вважаєте, що цього достатньо?
Навіть 41296 за рік не дуже багато. У всякому випадку, не задовільняє потреби.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 03:53

  Успіх написав:
  budivelnik написав:тоді треба розуміти що є 10 млн сімей які мають капітал від 20000 доларів
Те що вони цим капіталом розпоряджатись не вміють - тому вони й бідні.
Ану, ану - всі ми чемно сіли і уважно слухаємо ХОЧА Б три варіанти, так би мовити "лайфхаки" - як розумно/прибутково розпорядитись 20 000 долярчиків? :D

И там ещё есть нюансы
1)надо зарабатывать в бизнесе, открытом на какие то 20тыс, больше на цену аренды квартиры, где будет семья жить вместо проданной, а это минимум 12-15тыс на моменте за трёху или 8-10 за однушку засранную;
2)надо зарабатывать в этом бизнесе больше чем на предыдущей штанопротирательной работе, но есть поднюанс - если ты не айтишник, то ты зарабатываешь не живой нал, а остатки, товарные, оборудования, короче не нал на поесть здесь семье и сейчас;
3)пожалуй самый главный - куда девать прописанного ребёнка в той квартире за 20куе, если нет бабодедов с жилплощадью, готовых принять мать с ребёнком(само дитя пропишут только за большую взятку) и соответственно уменьшить или убрать полностью субсидию из-за того, что даже оф.неработающей матери с ребёнком по умолчанию будут начислять виртуальный доход на уровне минималки с хорошим гаком, что наверняка будет поболе общей пенсии бабодедов суммарно(и тем более одной пенсии какого то пенса точно)??? Надо будет же с супербизнесдоходных вложений 20куе компенсировать и эту коммуналку, так???
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 04:02

  prodigy написав:................
кількість сотні мілліардерів немає відношення до терміну "багата країна",
ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?

По ВВП по ППС РФ занимает 4-е место в мире посде Китая, США, Индии - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 04:08

Макрон у себе в Х-мережі 25 хв тому написав

Після того, як я зібрав кількох європейських лідерів, я щойно говорив з президентом Трампом, а потім з президентом Зеленським.

Ми хочемо міцного і тривалого миру в Україні. Для цього Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку існує ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як і Мінські угоди.

Ми будемо працювати над цим з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент.

Ми переконані, що європейці мають краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону, зараз і в майбутньому.

Для цього європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. На основі пропозицій Єврокомісії буде продовжена робота як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестицій у нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, ми просто зобов'язані виконати. Рішення, дії, узгодженість. І якнайшвидше.

Я продовжу ці дискусії впродовж наступних кількох днів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 04:13

  Faceless написав:
  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?

Ну реально в Москві і Пітері люди жили досить багато, не гірше ніж в Польщі чи Чехії і значно краще ніж в Україні

Окремі люди, як то є багато де. І якщо не порівнювати з самими селами, то ніякого "значно краще" в середньому не було відносно найбільших міст України

Вам не хочется этого признавать, но было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 04:24

  BeneFuckTor написав:Можете мені пояснити, чому цей договір поганий:

До нього входять не лише контроль за критично важливими мінералами країни – воно охоплює все: від портів та інфраструктури до нафти та газу, а також більшу ресурсну базу країни.


Тобто я бачу що беруть не тільки ресурси(як наприклад зараз і без цього договору) А вводять тотальний контроль на все. Порт це не ресурсна база а інфраструктура, яку 100% будуть розвивати.

Бо щось багато всього пишуть, а по суті, ніби звучить просто як втрата доходів у наших зеямаків
Та пусть бы уже сразу 51 штатом объявили.
ЛАД
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