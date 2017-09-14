ЛАД написав:Это к вопросу о прекрасном и высококвалифицированном президенте Порошенко.
А може справа в тому що я пишу постійно Бальцерович свої реформи писав для Польщі в якій була ментальність приватної власності а в Україні -багатий=злодій І як тоді працювати людині вся програма якої створена для тих хто підтримує створення багатих
Это в 2016-2017 у нас не было массы людей, желающих быть богатыми? При том количестве ЧП, открывающихся ежегодно?
абсолютно разный фон. если западные сми почти в открытую заявляют, что трамп стал на сторону путина (переговоры без участия Украины, счёт на 500 ярдов и давление на Зеленского чтобы он подписал документ без каких либо гарантий США) В нашем сегменте сми такое не пишут. Хотя именно условия мира это наша будущая судьба. Что явно похоже на цензуру выдавать только часть удобных новостей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 03:41, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:До дискусії піврічної давності з ЛАДом про рекрутингові центри Відкрились в лютому 2024 Зараз 48 центрів За рік звернулось 41296 осіб (/52 тижні)=794 особи/тиждень За останній тиждень звернулись 1800+ осіб Вже заключили контрактів 8500+ осіб
За який час? Чи це 8500+ з 41296 осіб? Якщо так, то ви вважаєте, що цього достатньо? Навіть 41296 за рік не дуже багато. У всякому випадку, не задовільняє потреби.
budivelnik написав:тоді треба розуміти що є 10 млн сімей які мають капітал від 20000 доларів Те що вони цим капіталом розпоряджатись не вміють - тому вони й бідні.
Ану, ану - всі ми чемно сіли і уважно слухаємо ХОЧА Б три варіанти, так би мовити "лайфхаки" - як розумно/прибутково розпорядитись 20 000 долярчиків?
И там ещё есть нюансы 1)надо зарабатывать в бизнесе, открытом на какие то 20тыс, больше на цену аренды квартиры, где будет семья жить вместо проданной, а это минимум 12-15тыс на моменте за трёху или 8-10 за однушку засранную; 2)надо зарабатывать в этом бизнесе больше чем на предыдущей штанопротирательной работе, но есть поднюанс - если ты не айтишник, то ты зарабатываешь не живой нал, а остатки, товарные, оборудования, короче не нал на поесть здесь семье и сейчас; 3)пожалуй самый главный - куда девать прописанного ребёнка в той квартире за 20куе, если нет бабодедов с жилплощадью, готовых принять мать с ребёнком(само дитя пропишут только за большую взятку) и соответственно уменьшить или убрать полностью субсидию из-за того, что даже оф.неработающей матери с ребёнком по умолчанию будут начислять виртуальный доход на уровне минималки с хорошим гаком, что наверняка будет поболе общей пенсии бабодедов суммарно(и тем более одной пенсии какого то пенса точно)??? Надо будет же с супербизнесдоходных вложений 20куе компенсировать и эту коммуналку, так???
Після того, як я зібрав кількох європейських лідерів, я щойно говорив з президентом Трампом, а потім з президентом Зеленським.
Ми хочемо міцного і тривалого миру в Україні. Для цього Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку існує ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як і Мінські угоди.
Ми будемо працювати над цим з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент.
Ми переконані, що європейці мають краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону, зараз і в майбутньому.
Для цього європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. На основі пропозицій Єврокомісії буде продовжена робота як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестицій у нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, ми просто зобов'язані виконати. Рішення, дії, узгодженість. І якнайшвидше.
Я продовжу ці дискусії впродовж наступних кількох днів.