|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 18 лют, 2025 06:16
shapo написав: ЛАД написав: prodigy написав:
................
кількість сотні мілліардерів немає відношення до терміну "багата країна",
ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?
По ВВП по ППС РФ занимает 4-е место в мире посде Китая, США, Индии - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
Вы посмотрели табличку по ВВП.
ВВП по ППС на душу населения Россия на 45 месте,на первом как всегда Люксембург
Вы правы. Но я и хотел сказать о ВВП, ошибочно дописал ППС, т.к. смотрел и это. Сейчас исправлю.
Спасибо, что обратили внимание.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32932
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|86557
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|260615
|
|
|6076
|906638
|
|