detroytred написав:
))
Піднімається на висоту 10 чи скільки метрів, а далі, як снаряд, до цілі...
Для ССО відкриваються можливості, масштаб яких важко уявити. Нажаль з обох сторін.
Умовний аеродром Бельбек, натиканий Су34 під відкритим небом, але щільно прибитий РЕБом, який моніторить випромінювання як дрона, так і оператора (місце оператора стає відомим) , прибиває сигнал , не даючи вразити техніку.
Стало: оператор може перебувати навіть під землею на відстані 15+ км від аеродрому, антена нічого не випромінює (його місце невідоме) , сам дрон також не випромінює, долітає до стоянок техніки , вражає на вибір. Оператору залишається лише змінити локацію, якщо по «волосині» почнуть шукати де він сидів.
Звичайно що міняються підходи по вибору маршруту прольоту: якщо треба пересікати шосе, то лише там де по обом бокам дороги є або висока ЛЕП (а це часто) , або високі дерева, щоб покласти волосину по повітрю і вона не впала на дорогу, де буде пошкоджена.
Безмежний простір для фантазій і підвищення майстерності.