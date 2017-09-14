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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12728127291273012731

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 06:16

  shapo написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:................
кількість сотні мілліардерів немає відношення до терміну "багата країна",
ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?

По ВВП по ППС РФ занимает 4-е место в мире посде Китая, США, Индии - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)



Вы посмотрели табличку по ВВП.
ВВП по ППС на душу населения Россия на 45 месте,на первом как всегда Люксембург

Вы правы. Но я и хотел сказать о ВВП, ошибочно дописал ППС, т.к. смотрел и это. Сейчас исправлю.
Спасибо, что обратили внимание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 07:18

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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 08:00

  detroytred написав:
  Hotab написав:До теми недавніх дебатів про fiber на дрони.
Мадяр пояснює
https://t.me/robert_magyar/1038

))
Піднімається на висоту 10 чи скільки метрів, а далі, як снаряд, до цілі...

Для ССО відкриваються можливості, масштаб яких важко уявити. Нажаль з обох сторін.

Умовний аеродром Бельбек, натиканий Су34 під відкритим небом, але щільно прибитий РЕБом, який моніторить випромінювання як дрона, так і оператора (місце оператора стає відомим) , прибиває сигнал , не даючи вразити техніку.
Стало: оператор може перебувати навіть під землею на відстані 15+ км від аеродрому, антена нічого не випромінює (його місце невідоме) , сам дрон також не випромінює, долітає до стоянок техніки , вражає на вибір. Оператору залишається лише змінити локацію, якщо по «волосині» почнуть шукати де він сидів.
Звичайно що міняються підходи по вибору маршруту прольоту: якщо треба пересікати шосе, то лише там де по обом бокам дороги є або висока ЛЕП (а це часто) , або високі дерева, щоб покласти волосину по повітрю і вона не впала на дорогу, де буде пошкоджена.
Безмежний простір для фантазій і підвищення майстерності.
Hotab
 
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