The Times



Президент Трамп утверждает, что погибли миллион россиян и 700 000 украинцев — цифра, значительно превышающая официальные оценки обеих стран.



▪️После почти трех лет крупнейшей «войны» в Европе с 1945 года точный масштаб числа погибших в Украине зависит от того, кого вы слушаете.



▪️Украина неохотно предоставляет цифры потерь, опасаясь, что они могут деморализовать общество. Однако в декабре президент Зеленский заявил, что погибло 43 000 украинских солдат. Его слова прозвучали после того, как в том же месяце Трамп в отдельном выступлении заявил, что погибли 400 000 украинских солдат.



▪️Россия была еще менее откровенна с цифрами. В сентябре 2022 года Москва резюмировала, что погибло менее 6 000 солдат. С тех пор никаких обновленных данных не поступало. Однако BBC Russia и «Медиазона», оппозиционный сайт, назвали более 90 000 российских солдат, погибших во время войны.



▪️Журналист Русской службы Би-би-си Ольга Ившина говорит, что многие погибшие не были учтены. «Реальное число погибших с российской стороны может составлять от 138 500 до 200 000 человек», — написала она.



▪️По ее словам, общее число может превышать 223 000 человек, если включить в него пророссийских боевиков из контролируемых Кремлем районов восточной Украины.



▪️В январе британское министерство обороны заявило, что почти 800 000 российских солдат были убиты или ранены. Но не уточнило, сколько из них погибли. Украинские военные утверждают, что погибли 198 000 российских военнослужащих. Для сравнения: во время десятилетней войны в Афганистане погибло около 15 000 советских солдат.



▪️Трудно подсчитать и число погибших среди гражданского населения. В начале 2025 года Организация Объединенных Наций заявила, что погибло около 12 500 мирных жителей, в том числе 650 детей.



▪️Однако ООН утверждает, что истинная цифра гораздо выше, поскольку ей не удалось документально подтвердить гибель людей на территориях, контролируемых Россией.



▪️Оценки числа погибших гражданских лиц в Мариуполе в 2022 году, варьируются от 25 000 до 75 000.



▪️В России также есть жертвы среди мирного населения в результате украинских обстрелов, применения беспилотников, мин и других атак: в 2023 году независимым сайтом 7×7 было выявлено около 400 человек. Эти данные не обновлялись уже 18 месяцев. Десятки тысяч солдат и гражданских лиц из обеих стран также потеряли одну или несколько конечностей.



▪️Северокорейские войска, которые были направлены Ким Чен Ыном, чтобы помочь Кремлю отбить украинское наступление в Курской области на западе России, также понесли большие потери.



▪️В прошлом месяце западные официальные лица сообщили BBC, что погибло около 1000 северокорейских военнослужащих из 11 000 человек