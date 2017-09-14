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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12729127301273112732>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 06:16

  shapo написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:................
кількість сотні мілліардерів немає відношення до терміну "багата країна",
ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?

По ВВП по ППС РФ занимает 4-е место в мире посде Китая, США, Индии - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)



Вы посмотрели табличку по ВВП.
ВВП по ППС на душу населения Россия на 45 месте,на первом как всегда Люксембург

Вы правы. Но я и хотел сказать о ВВП, ошибочно дописал ППС, т.к. смотрел и это. Сейчас исправлю.
Спасибо, что обратили внимание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 07:18

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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 08:00

  detroytred написав:
  Hotab написав:До теми недавніх дебатів про fiber на дрони.
Мадяр пояснює
https://t.me/robert_magyar/1038

))
Піднімається на висоту 10 чи скільки метрів, а далі, як снаряд, до цілі...

Для ССО відкриваються можливості, масштаб яких важко уявити. Нажаль з обох сторін.

Умовний аеродром Бельбек, натиканий Су34 під відкритим небом, але щільно прибитий РЕБом, який моніторить випромінювання як дрона, так і оператора (місце оператора стає відомим) , прибиває сигнал , не даючи вразити техніку.
Стало: оператор може перебувати навіть під землею на відстані 15+ км від аеродрому, антена нічого не випромінює (його місце невідоме) , сам дрон також не випромінює, долітає до стоянок техніки , вражає на вибір. Оператору залишається лише змінити локацію, якщо по «волосині» почнуть шукати де він сидів.
Звичайно що міняються підходи по вибору маршруту прольоту: якщо треба пересікати шосе, то лише там де по обом бокам дороги є або висока ЛЕП (а це часто) , або високі дерева, щоб покласти волосину по повітрю і вона не впала на дорогу, де буде пошкоджена.
Безмежний простір для фантазій і підвищення майстерності.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 09:10

БПЛА атаковали (https://t.me/ejdailyru/303560) российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. За атакой могут стоять исламисты, связанные с новыми властями страны.

Послы стран-членов Евросоюза 18 февраля приступят (https://t.me/ejdailyru/303575) к обсуждению идеи создания нового фонда, главной целью которого будет «удовлетворение наиболее насущных оборонных потребностей Украины». Тем временем глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall сообщил, (https://t.me/ejdailyru/303587) что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах.

Американский бизнес потерял 300 миллиардов долларов на фоне ухода из России, заявил (https://t.me/ejdailyru/303566) глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, участвующий в начавшихся предварительных переговорах между РФ и США в Саудовской Аравии.

Поставки российского газа по газопроводу "Турецкий поток" в Европу вторую неделю подряд обновляют (https://t.me/ejdailyru/303558) исторический рекорд.

Кадыров призвал (https://t.me/ejdailyru/303552) не расслабляться и не ждать окончания СВО.

The Times

Президент Трамп утверждает, что погибли миллион россиян и 700 000 украинцев — цифра, значительно превышающая официальные оценки обеих стран.

▪️После почти трех лет крупнейшей «войны» в Европе с 1945 года точный масштаб числа погибших в Украине зависит от того, кого вы слушаете.

▪️Украина неохотно предоставляет цифры потерь, опасаясь, что они могут деморализовать общество. Однако в декабре президент Зеленский заявил, что погибло 43 000 украинских солдат. Его слова прозвучали после того, как в том же месяце Трамп в отдельном выступлении заявил, что погибли 400 000 украинских солдат.

▪️Россия была еще менее откровенна с цифрами. В сентябре 2022 года Москва резюмировала, что погибло менее 6 000 солдат. С тех пор никаких обновленных данных не поступало. Однако BBC Russia и «Медиазона», оппозиционный сайт, назвали более 90 000 российских солдат, погибших во время войны.

▪️Журналист Русской службы Би-би-си Ольга Ившина говорит, что многие погибшие не были учтены. «Реальное число погибших с российской стороны может составлять от 138 500 до 200 000 человек», — написала она.

▪️По ее словам, общее число может превышать 223 000 человек, если включить в него пророссийских боевиков из контролируемых Кремлем районов восточной Украины.

▪️В январе британское министерство обороны заявило, что почти 800 000 российских солдат были убиты или ранены. Но не уточнило, сколько из них погибли. Украинские военные утверждают, что погибли 198 000 российских военнослужащих. Для сравнения: во время десятилетней войны в Афганистане погибло около 15 000 советских солдат.

▪️Трудно подсчитать и число погибших среди гражданского населения. В начале 2025 года Организация Объединенных Наций заявила, что погибло около 12 500 мирных жителей, в том числе 650 детей.

▪️Однако ООН утверждает, что истинная цифра гораздо выше, поскольку ей не удалось документально подтвердить гибель людей на территориях, контролируемых Россией.

▪️Оценки числа погибших гражданских лиц в Мариуполе в 2022 году, варьируются от 25 000 до 75 000.

▪️В России также есть жертвы среди мирного населения в результате украинских обстрелов, применения беспилотников, мин и других атак: в 2023 году независимым сайтом 7×7 было выявлено около 400 человек. Эти данные не обновлялись уже 18 месяцев. Десятки тысяч солдат и гражданских лиц из обеих стран также потеряли одну или несколько конечностей.

▪️Северокорейские войска, которые были направлены Ким Чен Ыном, чтобы помочь Кремлю отбить украинское наступление в Курской области на западе России, также понесли большие потери.

▪️В прошлом месяце западные официальные лица сообщили BBC, что погибло около 1000 северокорейских военнослужащих из 11 000 человек
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 09:18

щоб віддати щось ненужне в когось його потрібно віджати

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:..............
ссылок нет потому что это русское ипсо

По-моему, надо либо не приводить "русское ипсо", либо не стесняться давать ссылки.

смысл этой фразы не в наличии ссылок, русские тг каналы массово цитируют ведущие мировые сми смакуя каждую новость и мнение почти как победу. в наших сми тишина. кроме вот этой статьи https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 7/7205153/

абсолютно разный фон. если западные сми почти в открытую заявляют, что трамп стал на сторону путина (переговоры без участия Украины, счёт на 500 ярдов и давление на Зеленского чтобы он подписал документ без каких либо гарантий США) В нашем сегменте сми такое не пишут. Хотя именно условия мира это наша будущая судьба. Что явно похоже на цензуру выдавать только часть удобных новостей.

"все вкрадено до нас",
а як казав дядько Федір:
щоб віддати щось ненужне в когось його спочатку потрібно віджати
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 09:39

  Wirująświatła написав:
Макрон у себе в Х-мережі 25 хв тому написав

Після того, як я зібрав кількох європейських лідерів, я щойно говорив з президентом Трампом, а потім з президентом Зеленським.

Ми хочемо міцного і тривалого миру в Україні. Для цього Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку існує ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як і Мінські угоди.

Ми будемо працювати над цим з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент.

Ми переконані, що європейці мають краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону, зараз і в майбутньому.

Для цього європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. На основі пропозицій Єврокомісії буде продовжена робота як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестицій у нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, ми просто зобов'язані виконати. Рішення, дії, узгодженість. І якнайшвидше.

Я продовжу ці дискусії впродовж наступних кількох днів.


Екстрена зустріч лідерів Європи у Парижі, яка тривала 3,5 години, стала "повним розчаруванням". :shock:

"Ми розуміємо, що такі зустрічі не закінчуються ухваленням рішень", – сказав після переговорів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Дослівно: "Лідери не висунули жодних нових спільних ідей, натомість сперечалися про відправку військ в Україну та знову говорили банальності на кшталт допомоги Києву та збільшення витрат на оборону". :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/18/7498845/

уже немає сил навіть на глибоке занепокоєння та стурбованість :lol: :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 09:46

  jump написав:уже немає сил навіть на глибоке занепокоєння та стурбованість :lol: :oops:

ще років 100 тому пуп Європи був десь побіля Німеччини,
можем втішити себе, що пасіонарність тепер тут, а не там,
і якщо брати Європу, то поки ще тепла.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 09:51

Напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що від Росії на зустріч із представниками США в Саудівській Аравії полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо 17 лютого прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.
За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться 18 лютого.
Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.
Раніше Bloomberg повідомляв, що лідер Росії Володимир Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.


Глава оборонного концерна Rheinmetall заявил, что Европу на переговорах по Украине «посадили за детский стол»

Армин Паппергер, как пишет (https://www.ft.com/content/49f9a7f7-f45 ... 1240a78091) Financial Times, на Мюнхенской конференции сказал, что европейский страны сами виноваты в том, что их не позвали на переговоры по мирному урегулированию в Украине. По его мнению, причина в том, что страны ЕС «десятилетиями» недофинансировали оборону. Теперь их «посадили за детский стол».

«США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — приводит FT слова Паппергера в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Паппергер также заявил, что сейчас на складах Европы и Украине почти нет оружия. При этом, по его мнению, спрос на вооружение в регионе останется высоким даже в случае прекращения огня в Украине.

«Даже если война [в Украине] прекратится, если мы думаем, что нас ждет мирное будущее, я считаю, это неправильно», — сказал он.
Издание The Telegraph, изучив проект соглашения о доступе США к природным ресурсам Украины, написало (https://bit.ly/meduzamirror#/news/2025/ ... -germaniyu), что его условия «хуже репараций, наложенных на Германию».
Одна з ціль США — перетворення (https://www.telegraph.co.uk/business/20 ... ic-colony/) України на економічну колонію

Отримання контролю над національними активами стало вимогою Вашингтона в обмін на допомогу, що спричинило занепокоєння серед українських чиновників через неочікувано жорсткі умови.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Та пусть бы уже сразу 51 штатом объявили.


Нам таке не підходить) розвалим всю америку за тиждень)))
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 10:03

  flyman написав:
  jump написав:уже немає сил навіть на глибоке занепокоєння та стурбованість :lol: :oops:

ще років 100 тому пуп Європи був десь побіля Німеччини,
можем втішити себе, що пасіонарність тепер тут, а не там,
і якщо брати Європу, то поки ще тепла.


де Ви тую пасіонарію тутай зовиділи :lol:
і навіщо нам те збіговисько підстаркуватих фріків :oops:

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка брала участь у саміті європейських лідерів в Парижі, назвала зустріч "антитрампівською" :lol:
Мелоні закликала "вивчити інші шляхи" і, перш за все, залучити Сполучені Штати, оскільки, за її словами, "саме в євроатлантичному контексті базується європейська та американська безпека".
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7205256/
jump
 
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