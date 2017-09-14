konstantin kirovograd написав:Слабость Европы в том что они принимают решения толпой,а с наличием орбанов,фицо и любого другого ситуативно поменявшего точку зрения лидера это становиться невозможно. В отличии от кацапов и сша где-сказали и сделали.
вони мають створити(сподіваюсь забовязані) союз для військової/економічної допомоги Україні (вже писав вчора про це): начолі з Британією, Францією і Немеччиною (додамо Країни Балтії і Польшу) до якого не війдуть країни-вороги (Угорщина, Словаччина, Сербія, потенційно Румунія і Болгарія)
працювати потрібно швидко, час обмаль, вчора во Франції теж суцільне бла-бла-бла
Одновременно лидеры ЕС и Великобритании призвали Европу увеличить расходы на укрепление обороноспособности
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принимал европейских лидеров на экстренном саммите, посвященном попыткам США начать мирные переговоры между Россией и Украиной, которые, по всей видимости, пройдут без участия европейских чиновников.
Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также глава НАТО Марк Рютте, президент Европейского совета Антонио Коста и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали прибывать в Париж на спешно созванную встречу.
Обсуждения состоялись после телефонного разговора на прошлой неделе между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого два лидера договорились начать немедленные переговоры, чтобы положить конец трехлетней войне России с ее соседом, но, по крайней мере, на начальном этапе без участия украинских или европейских лидеров.
Европейские лидеры, собравшиеся в понедельник в Париже на экстренные переговоры, призвали увеличить расходы на укрепление обороноспособности континента, но разошлись во мнениях относительно идеи размещения миротворцев в Украине в рамках любой мирной сделки.
Встреча в Париже была созвана президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как Дональд Трамп организовал запланированные на вторник двусторонние мирные переговоры с Россией, исключив из них европейских союзников и саму Украину.
Европейские чиновники были ошеломлены и поставлены в тупик действиями администрации Трампа в отношении Украины, России и ЕС, осознав, что им придется приложить больше усилий для обеспечения безопасности Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который накануне встречи заявил, что готов направить в Украину миротворческие войска, а в понедельник вечером добавил, что для ввода войск европейскими странами необходимо обязательство США по обеспечению безопасности. И отметил, что еще слишком рано говорить о том, сколько британских войск он готов направить.
«Сегодняшняя неформальная встреча европейских лидеров стала первым важным шагом в ответе на вызов в области обороны, – сказал британский премьер Кир Стармер. – Ясно, что США не собираются покидать НАТО, но мы, европейцы, должны сделать больше. Вопрос о распределении бремени не нов, но сейчас он стоит остро, и европейцам придется сделать шаг вперед, как в плане расходов, так и в плане возможностей, которые мы предоставляем Украине».
«Мы находимся на самой ранней стадии этого процесса, – добавил глава правительства Великобритании. – Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность ввода британских сил на территорию страны наряду с другими, если будет достигнуто прочное мирное соглашение, но при этом должна быть поддержка США, потому что гарантия безопасности со стороны США - единственный способ эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину».
Фраза Стармера о миротворцах вызвала споры среди участников встречи в Париже.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирное соглашение не может быть достигнуто без согласия Украины, но добавил, что разговоры о миротворческой миссии Германии в Украине «крайне неуместны» без какого-либо мирного соглашения. Вместо этого он заявил, что европейские страны, тратящие на оборону более 2% своего валового внутреннего продукта, не должны быть заблокированы бюджетными правилами Европейского союза.
«Германия готова предоставить солдат для гарантии безопасности Украины, если это будет необходимо, – пообещал Шольц, говоря об идее размещения европейских миротворцев. – Однако, сейчас совершенно преждевременно и совершенно не время вести эту дискуссию... Я хочу сказать, что люди говорят через голову Украины об итогах мирных переговоров, которые еще не состоялись, и на которые Украина еще не согласилась».
Представитель Италии Джорджия Мелони, согласно сообщению ее офиса, заявила, что она тоже против миротворческого плана.
«Сегодня было полезно обсудить различные гипотезы, лежащие на столе. Гипотеза, предусматривающая размещение европейских солдат в Украине, кажется мне самой сложной и, возможно, наименее эффективной, и по этому поводу я также высказала сомнения Италии», - отметила она.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что она открыта для обсуждения вопроса о размещении войск и что Европа должна усилить поддержку Украины, одновременно увеличивая внутренние расходы на оборону.
«Все европейцы должны активизироваться, когда речь идет об Украине, и в то же время увеличить расходы на оборону у себя дома, потому что Россия, к сожалению, угрожает сейчас всей Европе, – отметила Фредериксен. – Я не думаю, что они собираются останавливаться в Украине, и поэтому я очень обеспокоена быстрым прекращением огня, так как оно может дать Путину и России возможность вернуться и снова мобилизоваться, напасть на Украину или другую страну в Европе».
«Когда речь идет о европейских расходах на оборону, я ожидаю, что когда мы встретимся в Европейском совете в следующий раз, у нас будет соглашение о финансовых правилах и пути продвижения вперед, чтобы все страны-члены могли реально увеличить наши расходы на оборону», - добавила она.
Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск заявили, что жесткие фискальные правила ЕС должны быть ослаблены, чтобы позволить больше тратить на оборону, не нарушая правил ЕС по дефициту бюджета.
«Трансатлантические отношения и наша дружба с Соединенными Штатами находятся на новом этапе, и мы все это видим, – сказал Туск. – Никого, наверное, не должно удивлять, что сегодня эта встреча также подтвердила, что наши европейские партнеры понимают, что пришло время нарастить способность Европы защитить себя».
Он добавил, что «есть подтверждение... что расходы на оборону больше не будут рассматриваться как чрезмерные расходы, так что мы не будем подвергаться риску процедуры чрезмерного дефицита и всех ее неприятных последствий».
Ниже приведены некоторые цитаты европейских лидеров после окончания встречи в Елисейском дворце.
«Мирные переговоры должны активно вовлекать ЕС и Украину, укреплять многосторонний порядок и международное право, а также укреплять Европу, – подчеркнул премьер-министр Испании Педро Санчес. – Мы приветствуем такие переговоры, которые могут привести к справедливому и прочному миру, но мы должны напомнить себе, что это не может быть ложным закрытием проблемы. Мы не можем повторить ошибки прошлого».
«Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира посредством силы, – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. – Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности. Европа несет свою полную долю ответственности по оказанию военной помощи Украине. В то же время нам необходимо усиление обороны в Европе».
Останні дні наш медіапростір заповнений пафосними заламуваннями рук від різних активістів-журналістів, експертів та барбершопних штурмовиків про історичні паралелі сьогодення та 1938. Але цікаве інше - європейців не те щоб совість гризла за здачу Чехословаччини, а звучать слова про те що було б правильніше якби ЧС в 1938 дала відсіч Гітлеру, влаштувала б йому незламну "останню вербу", а Франція з Британією допомагали б зі сторони "стільки, стільки потрібно". А там дивишся і WW2 взагалі б небуло... як нестало б напевно і чеської нації (сили занадто нерівні). Коротше кажучи профіт для всіх, крім нещасних чехів. Таке собі чеське жертовне ягня для запобігання більш маштабної війни в Європі. P.S. Всі аналогії з 2021-2022 вам ввижаються
prodigy написав:вони мають створити(сподіваюсь забовязані) союз для військової/економічної допомоги Україні (вже писав вчора про це): начолі з Британією, Францією і Немеччиною (додамо Країни Балтії і Польшу)
Коли ви вже зрозумієте що усі їх балачки виключно про те, що буде потім, після того коли сша та расія усе порєшають. Їх хвилює що вони порешають без врахування їх інтересів. і все. Воювати з расією ніхто не збирається і не пропонує. Спочатку якийсь мир а потім ми допоможемо, щоб тільки не стріляти. Не стане Європа новоу "сверхдержавою", вчора це стало зрозуміло. Тому расія буде биковати, Європа ковтати, нас будуть всі примушувати скоріше приняти умови расії. Про перемогу в нашому розумінні (покарання расії, повернення теріторій, компенсація) можете забути.
ЛАД написав:Как, например, freeze говорил о Кринках - вначале была эйфория от захвата плацдарма на левом берегу и ожидали дальнейшего наступления. Вполне возможно, на такое наступление рассчитывало и высшее командование. Но по каким-то причинам не вышло. Потери напрасные? Вроде, да. А если бы получилось?
Але ж "операція у Кринках" продовжувалась кілька місяців ПІСЛЯ того як останній диванний генерал зрозумів що "не получилось". для чого? тільки заради доповідей і картинки в тв що у нас є плацдарм
класична маніпуляція. це ваша особиста оцінка операції в Кринках, яка нічим не обґрунтована - так хочу бачити. ніяких об'єктивних причин казати, що її не мало сенсу проводити - немає. але ти, як завжди намагаєшся видати це за реальність - а це лише твоя фантазія.
Успіх написав:З тг-каналів міста Лева: - Зламати їм кінцівки, щоб більше не лазили! - Маловато буде! Треба їх євнухами робити, щоб було видно під@р@с
якщо ти вважаєш за гідне тягнути сюди лайно яке проросійські виродки написали(((, за три роки війни ніяким чином не вплинули на твій розум, не жаль
в Львові україномовні "проросійські виродки"? Ви дивитесь на все виключно в чорно-білому світлі. Уявіть є мільйоні українців які щиро ненавидять росіян але в той же час (з різних причин неповязаних з "проросійськістю") які неготові померти на війні. І тому ці люди так само недолюблюють тцк-шників (тим більше через незаконні їх дії) та пишуть подібне. Ви ж не назвете й жінок "проросійськими виродками" через те що вони так само не рвуться на війну, ховають вдома чоловіків та вивозять 17-річних синів?
добре, просто виродки - нормальні люди таке не напишуть. а перелякані корисні ідіоти - можуть.
Глава Rheinmetall заявил о пустых оружейных складах в Европе
У стран Евросоюза на данный момент нет достаточных запасов оружия, чтобы обеспечить безопасность Украины и противостоять возможной агрессии со стороны России, заявил глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер. «У европейцев и украинцев ничего нет на складах», — сказал он в интервью Financial Times (FT). По словам Паппергера, такая ситуация стала результатом того, что Европа десятилетиями минимально вкладывалась в оборону и считала нормальным держать соответствующие расходы на уровне 1% ВВП.
В итоге США начали обращаться со странами ЕС, как с «детьми», говорит Паппергер. «Если родители ужинают, то дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно очевидно, что европейцы — дети», — пояснил глава Rheinmetall. При этом он усомнился, что у президента США Дональда Трампа получится заставить Россию «прекратить огонь» в Украине. Но даже в этом случае, по словам Паппергера, его компания останется в выигрыше, поскольку Европа будет инвестировать в производство оружия. «Даже если [российско-украинская] война прекратится, будет неправильным думать, что нас ждет очень мирное будущее», — отметил глава Rheinmetall.
50 триллионов «из воздуха». В России надулся рекордный за два десятилетия «пузырь» денежной массы
Рекордные со времен СССР расходы на армию, раздача денег контрактникам на войне и триллионные вливания в мегапроекты Кремля надули в российской экономике «пузырь» денежной массы, которого она не видела с 2000х гг.
По итогам 2024 года денежный агрегат М2, который включает наличные в обращении и все средства на банковских счетах, вырос на 19,2% и достиг 117,2 трлн рублей следует из статистики ЦБ РФ.
Годом ранее объем рублей в экономике увеличился на 19,4%, в 2022 году — на 24,4%, а накопленным итогом с начала войны в Украине — на 77%.
Таких темпов роста денежной массы за сопоставимый период в России не было с 2009-11 гг. (тогда М2 «раздулся» на 86% за три года), а такого, чтобы денежная масса росла темпами около 20% или выше три года подряд, статистика Центробанка не фиксировала с 2000х.
Денежную накачку вставшей на военные рельсы экономики принято сравнивать с инъекциями стероидов. Но от стероидов растут мышцы, а происходящее в российской экономике похоже на «бег под кокаином», говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics.
За три года рублевой массы в экономике стало больше на 51 триллион рублей, и в Центробанке тихо бьют тревогу. «За последние 25 лет не было ни одного эпизода такого роста за такой короткий промежуток времени», — жаловался в декабре директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Гаган.
Из новой рублевой массы почти две трети — 31,1 трлн рублей — осело «на руках» у российских граждан, следует из статистики ЦБ. Еще на 15 трлн рублей «разбогатели» компании.
Однако товаров под дополнительные рубли в экономике не появилось. Объемы импорта - $294 млрд в год - остаются ниже довоенного 2021 года ($301 млрд), а отечественное производство стагнирует во всех отраслях, кроме военных, с середины 2023 года, отмечают эксперты ЦМАКП.
ЦБ пытается сдержать лавину не обеспеченных товарами рублей, повышая процентную ставку. Это “запирает излишки рублевой массы на счетах банков”, объясняет ведущий аналитик “Финама” Александр Потавин: в противном случае избыток рублей хлынет на потребительский рынок, где уже стремительно разгоняется инфляция.