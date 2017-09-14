Одновременно лидеры ЕС и Великобритании призвали Европу увеличить расходы на укрепление обороноспособности



Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принимал европейских лидеров на экстренном саммите, посвященном попыткам США начать мирные переговоры между Россией и Украиной, которые, по всей видимости, пройдут без участия европейских чиновников.



Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также глава НАТО Марк Рютте, президент Европейского совета Антонио Коста и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали прибывать в Париж на спешно созванную встречу.



Обсуждения состоялись после телефонного разговора на прошлой неделе между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого два лидера договорились начать немедленные переговоры, чтобы положить конец трехлетней войне России с ее соседом, но, по крайней мере, на начальном этапе без участия украинских или европейских лидеров.



Европейские лидеры, собравшиеся в понедельник в Париже на экстренные переговоры, призвали увеличить расходы на укрепление обороноспособности континента, но разошлись во мнениях относительно идеи размещения миротворцев в Украине в рамках любой мирной сделки.



Встреча в Париже была созвана президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как Дональд Трамп организовал запланированные на вторник двусторонние мирные переговоры с Россией, исключив из них европейских союзников и саму Украину.



Европейские чиновники были ошеломлены и поставлены в тупик действиями администрации Трампа в отношении Украины, России и ЕС, осознав, что им придется приложить больше усилий для обеспечения безопасности Украины.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который накануне встречи заявил, что готов направить в Украину миротворческие войска, а в понедельник вечером добавил, что для ввода войск европейскими странами необходимо обязательство США по обеспечению безопасности. И отметил, что еще слишком рано говорить о том, сколько британских войск он готов направить.



«Сегодняшняя неформальная встреча европейских лидеров стала первым важным шагом в ответе на вызов в области обороны, – сказал британский премьер Кир Стармер. – Ясно, что США не собираются покидать НАТО, но мы, европейцы, должны сделать больше. Вопрос о распределении бремени не нов, но сейчас он стоит остро, и европейцам придется сделать шаг вперед, как в плане расходов, так и в плане возможностей, которые мы предоставляем Украине».



«Мы находимся на самой ранней стадии этого процесса, – добавил глава правительства Великобритании. – Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность ввода британских сил на территорию страны наряду с другими, если будет достигнуто прочное мирное соглашение, но при этом должна быть поддержка США, потому что гарантия безопасности со стороны США - единственный способ эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину».



Фраза Стармера о миротворцах вызвала споры среди участников встречи в Париже.



Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирное соглашение не может быть достигнуто без согласия Украины, но добавил, что разговоры о миротворческой миссии Германии в Украине «крайне неуместны» без какого-либо мирного соглашения. Вместо этого он заявил, что европейские страны, тратящие на оборону более 2% своего валового внутреннего продукта, не должны быть заблокированы бюджетными правилами Европейского союза.



«Германия готова предоставить солдат для гарантии безопасности Украины, если это будет необходимо, – пообещал Шольц, говоря об идее размещения европейских миротворцев. – Однако, сейчас совершенно преждевременно и совершенно не время вести эту дискуссию... Я хочу сказать, что люди говорят через голову Украины об итогах мирных переговоров, которые еще не состоялись, и на которые Украина еще не согласилась».



Представитель Италии Джорджия Мелони, согласно сообщению ее офиса, заявила, что она тоже против миротворческого плана.



«Сегодня было полезно обсудить различные гипотезы, лежащие на столе. Гипотеза, предусматривающая размещение европейских солдат в Украине, кажется мне самой сложной и, возможно, наименее эффективной, и по этому поводу я также высказала сомнения Италии», - отметила она.



Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что она открыта для обсуждения вопроса о размещении войск и что Европа должна усилить поддержку Украины, одновременно увеличивая внутренние расходы на оборону.



«Все европейцы должны активизироваться, когда речь идет об Украине, и в то же время увеличить расходы на оборону у себя дома, потому что Россия, к сожалению, угрожает сейчас всей Европе, – отметила Фредериксен. – Я не думаю, что они собираются останавливаться в Украине, и поэтому я очень обеспокоена быстрым прекращением огня, так как оно может дать Путину и России возможность вернуться и снова мобилизоваться, напасть на Украину или другую страну в Европе».



«Когда речь идет о европейских расходах на оборону, я ожидаю, что когда мы встретимся в Европейском совете в следующий раз, у нас будет соглашение о финансовых правилах и пути продвижения вперед, чтобы все страны-члены могли реально увеличить наши расходы на оборону», - добавила она.



Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск заявили, что жесткие фискальные правила ЕС должны быть ослаблены, чтобы позволить больше тратить на оборону, не нарушая правил ЕС по дефициту бюджета.



«Трансатлантические отношения и наша дружба с Соединенными Штатами находятся на новом этапе, и мы все это видим, – сказал Туск. – Никого, наверное, не должно удивлять, что сегодня эта встреча также подтвердила, что наши европейские партнеры понимают, что пришло время нарастить способность Европы защитить себя».



Он добавил, что «есть подтверждение... что расходы на оборону больше не будут рассматриваться как чрезмерные расходы, так что мы не будем подвергаться риску процедуры чрезмерного дефицита и всех ее неприятных последствий».



Ниже приведены некоторые цитаты европейских лидеров после окончания встречи в Елисейском дворце.



«Мирные переговоры должны активно вовлекать ЕС и Украину, укреплять многосторонний порядок и международное право, а также укреплять Европу, – подчеркнул премьер-министр Испании Педро Санчес. – Мы приветствуем такие переговоры, которые могут привести к справедливому и прочному миру, но мы должны напомнить себе, что это не может быть ложным закрытием проблемы. Мы не можем повторить ошибки прошлого».



«Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира посредством силы, – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. – Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности. Европа несет свою полную долю ответственности по оказанию военной помощи Украине. В то же время нам необходимо усиление обороны в Европе».