prodigy написав:вони мають створити(сподіваюсь забовязані) союз для військової/економічної допомоги Україні (вже писав вчора про це): начолі з Британією, Францією і Немеччиною (додамо Країни Балтії і Польшу)
Коли ви вже зрозумієте що усі їх балачки виключно про те, що буде потім, після того коли сша та расія усе порєшають. Їх хвилює що вони порешають без врахування їх інтересів. і все. Воювати з расією ніхто не збирається і не пропонує. Спочатку якийсь мир а потім ми допоможемо, щоб тільки не стріляти. Не стане Європа новоу "сверхдержавою", вчора це стало зрозуміло. Тому расія буде биковати, Європа ковтати, нас будуть всі примушувати скоріше приняти умови расії. Про перемогу в нашому розумінні (покарання расії, повернення теріторій, компенсація) можете забути.
що розумніший за всіх? все ясно і без того, що тільки в парижі бла-бла-бла,
якщо у американців взагалі відсутне таке поняття як совіть, то европейські країни бажають щоб совість їм потім не дошкуляла (як з мюнхеном 1938)
Спочатку якийсь мир а потім ми допоможемо, щоб тільки не стріляти.
не варто на це сподіватись до вересня 2025
у трампа і ко можуть виникти проблеми не зовні, а в США-люди пушить "не наш президент", імпічмент у 2027р йому організують демократи (для нас це дуже великій строк), якби не були інфантильні европейські лідери-"труси або хрестик" вже не питання часу, треба негайно діяти
Таких темпов роста денежной массы за сопоставимый период в России не было с 2009-11 гг. (тогда М2 «раздулся» на 86% за три года), а такого, чтобы денежная масса росла темпами около 20% или выше три года подряд, статистика Центробанка не фиксировала с 2000х. Денежную накачку вставшей на военные рельсы экономики принято сравнивать с инъекциями стероидов. Но от стероидов растут мышцы, а происходящее в российской экономике похоже на «бег под кокаином», говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics. За три года рублевой массы в экономике стало больше на 51 триллион рублей, и в Центробанке тихо бьют тревогу...Из новой рублевой массы почти две трети — 31,1 трлн рублей — осело «на руках» у российских граждан, следует из статистики ЦБ. Еще на 15 трлн рублей «разбогатели» компании. Однако товаров под дополнительные рубли в экономике не появилось. Объемы импорта - $294 млрд в год - остаются ниже довоенного 2021 года ($301 млрд), а отечественное производство стагнирует во всех отраслях, кроме военных, с середины 2023 года, отмечают эксперты ЦМАКП.
Прекрасне пояснення для ЛАДа, у якого чомусь не виникло питання "Яким чином країна, яка витрачає на війну шалену частку ВВП змогла за рік вийти з 11-го на 4 місце в світі за цим показником?" ЛАД писал(а):
Туди ж: На переговорах між рф та США сьогодні основні вимоги рф: - зняття санкцій; - у першу чергу послаблення секторальних обмежень, а персональні санкції потім, поступово; - тиск США на ЄС для помякшення європейських санкцій. Перший етап відміни санкцій рф хоче одразу після домовленості про припинення вогня.
Отже, якщо в економіці рф все так добре, як нам тут віщають деякі обліківки, то в чому проблеми? Санкції ж "не діють", рф на 4 місці за ВВП, шо ще треба?))
konstantin kirovograd написав:Слабость Европы в том что они принимают решения толпой,а с наличием орбанов,фицо и любого другого ситуативно поменявшего точку зрения лидера это становиться невозможно. В отличии от кацапов и сша где-сказали и сделали.
вони мають створити(сподіваюсь забовязані) союз для військової/економічної допомоги Україні (вже писав вчора про це): начолі з Британією, Францією і Немеччиною (додамо Країни Балтії і Польшу) до якого не війдуть країни-вороги (Угорщина, Словаччина, Сербія, потенційно Румунія і Болгарія)
працювати потрібно швидко, час обмаль, вчора во Франції теж суцільне бла-бла-бла
Одновременно лидеры ЕС и Великобритании призвали Европу увеличить расходы на укрепление обороноспособности
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принимал европейских лидеров на экстренном саммите, посвященном попыткам США начать мирные переговоры между Россией и Украиной, которые, по всей видимости, пройдут без участия европейских чиновников.
Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также глава НАТО Марк Рютте, президент Европейского совета Антонио Коста и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали прибывать в Париж на спешно созванную встречу.
Обсуждения состоялись после телефонного разговора на прошлой неделе между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого два лидера договорились начать немедленные переговоры, чтобы положить конец трехлетней войне России с ее соседом, но, по крайней мере, на начальном этапе без участия украинских или европейских лидеров.
Европейские лидеры, собравшиеся в понедельник в Париже на экстренные переговоры, призвали увеличить расходы на укрепление обороноспособности континента, но разошлись во мнениях относительно идеи размещения миротворцев в Украине в рамках любой мирной сделки.
Встреча в Париже была созвана президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как Дональд Трамп организовал запланированные на вторник двусторонние мирные переговоры с Россией, исключив из них европейских союзников и саму Украину.
Европейские чиновники были ошеломлены и поставлены в тупик действиями администрации Трампа в отношении Украины, России и ЕС, осознав, что им придется приложить больше усилий для обеспечения безопасности Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который накануне встречи заявил, что готов направить в Украину миротворческие войска, а в понедельник вечером добавил, что для ввода войск европейскими странами необходимо обязательство США по обеспечению безопасности. И отметил, что еще слишком рано говорить о том, сколько британских войск он готов направить.
«Сегодняшняя неформальная встреча европейских лидеров стала первым важным шагом в ответе на вызов в области обороны, – сказал британский премьер Кир Стармер. – Ясно, что США не собираются покидать НАТО, но мы, европейцы, должны сделать больше. Вопрос о распределении бремени не нов, но сейчас он стоит остро, и европейцам придется сделать шаг вперед, как в плане расходов, так и в плане возможностей, которые мы предоставляем Украине».
«Мы находимся на самой ранней стадии этого процесса, – добавил глава правительства Великобритании. – Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность ввода британских сил на территорию страны наряду с другими, если будет достигнуто прочное мирное соглашение, но при этом должна быть поддержка США, потому что гарантия безопасности со стороны США - единственный способ эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину».
Фраза Стармера о миротворцах вызвала споры среди участников встречи в Париже.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирное соглашение не может быть достигнуто без согласия Украины, но добавил, что разговоры о миротворческой миссии Германии в Украине «крайне неуместны» без какого-либо мирного соглашения. Вместо этого он заявил, что европейские страны, тратящие на оборону более 2% своего валового внутреннего продукта, не должны быть заблокированы бюджетными правилами Европейского союза.
«Германия готова предоставить солдат для гарантии безопасности Украины, если это будет необходимо, – пообещал Шольц, говоря об идее размещения европейских миротворцев. – Однако, сейчас совершенно преждевременно и совершенно не время вести эту дискуссию... Я хочу сказать, что люди говорят через голову Украины об итогах мирных переговоров, которые еще не состоялись, и на которые Украина еще не согласилась».
Представитель Италии Джорджия Мелони, согласно сообщению ее офиса, заявила, что она тоже против миротворческого плана.
«Сегодня было полезно обсудить различные гипотезы, лежащие на столе. Гипотеза, предусматривающая размещение европейских солдат в Украине, кажется мне самой сложной и, возможно, наименее эффективной, и по этому поводу я также высказала сомнения Италии», - отметила она.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что она открыта для обсуждения вопроса о размещении войск и что Европа должна усилить поддержку Украины, одновременно увеличивая внутренние расходы на оборону.
«Все европейцы должны активизироваться, когда речь идет об Украине, и в то же время увеличить расходы на оборону у себя дома, потому что Россия, к сожалению, угрожает сейчас всей Европе, – отметила Фредериксен. – Я не думаю, что они собираются останавливаться в Украине, и поэтому я очень обеспокоена быстрым прекращением огня, так как оно может дать Путину и России возможность вернуться и снова мобилизоваться, напасть на Украину или другую страну в Европе».
«Когда речь идет о европейских расходах на оборону, я ожидаю, что когда мы встретимся в Европейском совете в следующий раз, у нас будет соглашение о финансовых правилах и пути продвижения вперед, чтобы все страны-члены могли реально увеличить наши расходы на оборону», - добавила она.
Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск заявили, что жесткие фискальные правила ЕС должны быть ослаблены, чтобы позволить больше тратить на оборону, не нарушая правил ЕС по дефициту бюджета.
«Трансатлантические отношения и наша дружба с Соединенными Штатами находятся на новом этапе, и мы все это видим, – сказал Туск. – Никого, наверное, не должно удивлять, что сегодня эта встреча также подтвердила, что наши европейские партнеры понимают, что пришло время нарастить способность Европы защитить себя».
Он добавил, что «есть подтверждение... что расходы на оборону больше не будут рассматриваться как чрезмерные расходы, так что мы не будем подвергаться риску процедуры чрезмерного дефицита и всех ее неприятных последствий».
Ниже приведены некоторые цитаты европейских лидеров после окончания встречи в Елисейском дворце.
«Мирные переговоры должны активно вовлекать ЕС и Украину, укреплять многосторонний порядок и международное право, а также укреплять Европу, – подчеркнул премьер-министр Испании Педро Санчес. – Мы приветствуем такие переговоры, которые могут привести к справедливому и прочному миру, но мы должны напомнить себе, что это не может быть ложным закрытием проблемы. Мы не можем повторить ошибки прошлого».
«Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира посредством силы, – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. – Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности. Европа несет свою полную долю ответственности по оказанию военной помощи Украине. В то же время нам необходимо усиление обороны в Европе».
В цьому величезному тексті ключове, чого бажає отримати Німеччина: *Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск заявили, что жесткие фискальные правила ЕС должны быть ослаблены, чтобы позволить больше тратить на оборону, не нарушая правил ЕС по дефициту бюджета.*
І хто ж таки визначив оці "жесткие фискальные правила"????? І які проблеми їх самим же змінити?
Коли розбирав про бюджет Німеччини, то там було, що оту межу для Німеччини закріплено в її Конституції. І хто ж і чому закріпив німцям?))))) Що вони не можуть користуватися цим монетарним інструментом? Хтоооооуууу?
Матриця...
З.и. і як Україні співають про вступ до ЄС, коли її показники далеко не в межах обов'язкових для ЄС. Чи для України зроблять виняток?)))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 лют, 2025 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:це ваша особиста оцінка операції в Кринках
Shaman написав:ніяких об'єктивних причин казати, що її не мало сенсу проводити - немає. але ти
ця думка поширена, в т.ч. серед військових, в т.ч. серед наших спільних знайомих військових. а розмінювати чужі життя 1 до 5 (чи скільки там ти нарахував) то дуже зручно з дивану
Та їм цілий авторитетний ексерт "злой одесіт" ( теж з дивану) ще тоді розклав по полочкам
Я вам скажу так. До 2022 года существовали некие, весьма эфемерные и лично мною не чтимые догматы о принципах наступления и обороны. Мол, при наступлении потери 1 к 3 или даже 1 к 7, а показатель раненных и пленных... В общем, мудрецы совковой эпохи, сожгите свои методички и сожрите пепел. Украинская армия на Юге демонстрирует то, что в скором времени станет стандартом прорыва максимально укреплённых районов на поколения наперёд. Просто, дайте ВСУ завершить начатое, без истерик в глубоком тылу и прочих сотрясений воздуха, после двух порций мороженка.
«Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей». Стали известны детали сделки по ресурсам, которую США предложили Украине. Она включает кабальные условия: передачу контроля над портами и нефтегазовыми ресурсами
В сети появился полный текст проекта соглашения по редкоземельным металлам и другим ресурсам от 7 февраля, который глава Минфина США Скотт Бессент привез президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев 12 февраля.
Полный документ впервые был опубликован на малоизвестном ресурсе Clash Report турецкого аналитика и автора британского проекта Middle East Eye Левента Кемаля. В метаданных файла указано, что его создал директор Управления по контролю над иностранными активами Минфина США Брэдли Смит, а утром 12 февраля пересохранила дипломат посольства США в Киеве Мэри Элизабет Мэдден.
Подлинность документа и некоторые детали сделки подтвердили источники изданий Daily Telegraph, Financial Times, «Европейская правда» и Economist. На слитый документ также обратил внимание экс-премьер Швеции Карл Бильдт. Он называл условия сделки «колониальными» и «чистой воды эксплуатацией».
❓ Вот основные условия предложенной сделки:
— Соглашение охватывает «минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (список инфраструктуры может быть дополнен)»;
— США забирают 50% текущих доходов Украины от добычи ресурсов и 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу], выданных третьим лицам» для будущей монетизации ресурсов. Перед этим Украина должна будет отдать залог за эти доходы в пользу США;
— Украина и США создают совместный инвестфонд, чтобы гарантировать, что «враждебная сторона» конфликта не получит выгод. У фонда будет исключительное право определять критерии отбора, сроки и условия для всех будущих лицензий и проектов;
— Вашингтон получает преимущественное право при покупке экспортируемых ресурсов, а также почти полный контроль над большей частью сырьевого сектора экономики Украины;
— Соглашение будет регулироваться законодательством Нью-Йорка без учета возможных правовых коллизий. Оспаривать решения по сделке можно будет только в судах штата;
При этом сделка не дает Украине никаких гарантий безопасности от США, а подразумевает лишь возврат Вашингтону затрат на помощь Украине за три неполных года войны, что неоднократно отмечал Зеленский. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы получить по итогам сделки $500 млрд.
«Они могут заключить сделку. Они могут и не заключить сделку. Они могут когда-нибудь стать частью России, а могут не стать. Но я хочу вернуть эти деньги», — говорил он.
Таких темпов роста денежной массы за сопоставимый период в России не было с 2009-11 гг. (тогда М2 «раздулся» на 86% за три года), а такого, чтобы денежная масса росла темпами около 20% или выше три года подряд, статистика Центробанка не фиксировала с 2000х. Денежную накачку вставшей на военные рельсы экономики принято сравнивать с инъекциями стероидов. Но от стероидов растут мышцы, а происходящее в российской экономике похоже на «бег под кокаином», говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics. За три года рублевой массы в экономике стало больше на 51 триллион рублей, и в Центробанке тихо бьют тревогу...Из новой рублевой массы почти две трети — 31,1 трлн рублей — осело «на руках» у российских граждан, следует из статистики ЦБ. Еще на 15 трлн рублей «разбогатели» компании. Однако товаров под дополнительные рубли в экономике не появилось. Объемы импорта - $294 млрд в год - остаются ниже довоенного 2021 года ($301 млрд), а отечественное производство стагнирует во всех отраслях, кроме военных, с середины 2023 года, отмечают эксперты ЦМАКП.
Прекрасне пояснення для ЛАДа, у якого чомусь не виникло питання "Яким чином країна, яка витрачає на війну шалену частку ВВП змогла за рік вийти з 11-го на 4 місце в світі за цим показником?" ЛАД писал(а):
Туди ж: На переговорах між рф та США сьогодні основні вимоги рф: - зняття санкцій; - у першу чергу послаблення секторальних обмежень, а персональні санкції потім, поступово; - тиск США на ЄС для помякшення європейських санкцій. Перший етап відміни санкцій рф хоче одразу після домовленості про припинення вогня.
Отже, якщо в економіці рф все так добре, як нам тут віщають деякі обліківки, то в чому проблеми? Санкції ж "не діють", рф на 4 місці за ВВП, шо ще треба?))
fler написав: Отже, якщо в економіці рф все так добре, як нам тут віщають деякі обліківки, то в чому проблеми? Санкції ж "не діють", рф на 4 місці за ВВП, шо ще треба?))
Трохи не так, якщо подивитися збоку на оце обговорення проблем рфії.
Одні деякі обліківки не віщають, що в економіці рф все так добре, а заперечують другим деяким обіліківкам, які віщають, що в економіці рф ось-ось повний швах. Отой швах, який ще Лібо в 2014 році вказав після введення санкцій - ось-ось.