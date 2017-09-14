Letusrock написав:байдена з бурмотінням про "скільки потрібно"?
Сподівюсь всі бачили виступ Байдена у Сенаті в листопаді 1991? Ось там він не буркотів, а енергійно так наголошував що mr.President до проглошення незалежності України залишилось декільеа днів, а вона ще не розброєна . Чому у вас,, mr. President досі нема плану по розброєнню України ?? Вона ж може оказати опір Росії при проголошенні незалежності
Letusrock написав:Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми: а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.
в)наша перемога на 100% залежить від зовнішнього фінансування.
Склавши це до купи можна зробити висновок: варіант Сирії ще може видатись хорошим варіантом для України.
Shaman написав:але ні, з дивану розповідає, що всі ці втрати на війні - марні...
те кто в могилах не могут выразить своё мнение, поэтому давайте их не трогать и их смертями не спекулировать. Я бы на их месте считал, что за свои потери мы не выиграли ничего. Русские хотя бы территорий откусили (им не нужных) и подчистили общество от тех, кто готов убивать за деньги (потенциальных преступников)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 12:24, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:у трампа і ко можуть виникти проблеми не зовні, а в США-люди пушить "не наш президент", імпічмент у 2027р йому організують демократи (для нас це дуже великій строк)
і що нам дасть імпічмент: чергового переляканого байдена з бурмотінням про "скільки потрібно"? в чому плюс для українців, що війна з піпеточними поставками продовжиться ще на 10 років? Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми: а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі. Висновок напрошується не дуже гарний
Від зміни Президента США, "глибинна держава", тобто державні інституції, Конституція, бюрократія і т.д. і т.п. в один момент не змінюється. Щоб розвернути "крейсер" потрібно потратити роки (можливо, десятиліття). Подібне із ЄС. Поступово витрати на оборону ростуть, ВПК нарощується. Україні допомоги в рік "40...60млрд." Це не такі непосильні кошти, якщо взяти до уваги ВВП ЄС+США. Ті плачі Ярославни європейців/американців - частина політичного шоу.
барабашов написав:Вы себя, тов.капитан потужного рангу, выродком про-...каким считаете? Или вы, как 60 стукнуло, резко стали из расы богов и судей?
prodigy написав:ти в блек листу- не відповідай
предлагаю всем адекватным форумчанам добавить prodigy в чс. имея низкий Iq равный нескольким видосикам с солониным, оно решило что может учить кого то жить. Упрекать, вешать ярлыки.
Я так розумію відповідь Продіджі була, але не мені? Я щось пропустив?
І моє ставлення до Продіджі - нормальне, але! Але останніх півроку - рік, щось я почав за ним помічати "вірус Флер" Типу - "ви там давайте! Ви там - тільки вперед!" А ти? Ти що? - а я і мої сини подивимось на це все збоку)) Може, навіть, з-за кордону
І мені можна і в ПРИВАТ написати відповідь >>>
Успіх написав:
prodigy написав:якщо ти вважаєш за гідне тягнути сюди лайно яке проросійські виродки написали(((, за три роки війни ніяким чином не вплинули на твій розум, не жаль
1. Тобто, це брехня? Такого НАШІ люди у Львові НЕ кажуть? 2. А можна уточнити маленький нюанс - на момент повномасштабки, prodigy було менше 60ти?
prodigy написав:у трампа і ко можуть виникти проблеми не зовні, а в США-люди пушить "не наш президент", імпічмент у 2027р йому організують демократи (для нас це дуже великій строк)
і що нам дасть імпічмент: чергового переляканого байдена з бурмотінням про "скільки потрібно"? в чому плюс для українців, що війна з піпеточними поставками продовжиться ще на 10 років? Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми: а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі. Висновок напрошується не дуже гарний
чергова маніпуляція. так, коли на тебе напали, то в першу чергу доводиться воювати тобі. бо вчасно друзів, як прибалти та поляки в 90х роках, ми не отримали, все про братній нарід згадували.
тому воювати, або ставати росіянином - кому пощастить вийти з фільтраційних таборів. й на майно трошки схуднути, бо що росіяне просто так тут воювали. й закарпатцям теж...
наказати Рашу потрібно всім. й над цим працюють. тому про перемогу - це просто брехня.
але так, вперше в світі ядерна держава анексує території - тому світ трохи не знає, що робити. це якби у Гітлера була ядерна зброя. але Рашу все одно додушать. це лише терпіли по життю можуть думати, що Європа таке проковтне. а для Польщі та Прибалтики - це взагалі реальні ризики
flyman написав:ід зміни Президента США, "глибинна держава", тобто державні інституції, Конституція, бюрократія і т.д. і т.п. в один момент не змінюється. Щоб розвернути "крейсер" потрібно потратити роки (можливо, десятиліття). Подібне із ЄС. Поступово витрати на оборону ростуть, ВПК нарощується. Україні допомоги в рік "40...60млрд." Це не такі непосильні кошти, якщо взяти до уваги ВВП ЄС+США. Ті плачі Ярославни європейців/американців - частина політичного шоу.
глибинна держава може ще 10 років тому вирішила що Європа - фігня, тим більше Східна, фокус на Тихоокенський регіон, зараз може вже почалось зовнішнє оформлення концепції Гроші до САУ не запхнеш. Народ на фабриках вже не хоче працювати, навіть бігунців не загнати. А до повної роботизації ще не доросли, це капітальні інвестиції на декілка років, яких в нас нема.
«Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей». Стали известны детали сделки по ресурсам, которую США предложили Украине. Она включает кабальные условия: передачу контроля над портами и нефтегазовыми ресурсами
В сети появился полный текст проекта соглашения по редкоземельным металлам и другим ресурсам от 7 февраля, который глава Минфина США Скотт Бессент привез президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев 12 февраля.
Полный документ впервые был опубликован на малоизвестном ресурсе Clash Report турецкого аналитика и автора британского проекта Middle East Eye Левента Кемаля. В метаданных файла указано, что его создал директор Управления по контролю над иностранными активами Минфина США Брэдли Смит, а утром 12 февраля пересохранила дипломат посольства США в Киеве Мэри Элизабет Мэдден.
Подлинность документа и некоторые детали сделки подтвердили источники изданий Daily Telegraph, Financial Times, «Европейская правда» и Economist. На слитый документ также обратил внимание экс-премьер Швеции Карл Бильдт. Он называл условия сделки «колониальными» и «чистой воды эксплуатацией».
❓ Вот основные условия предложенной сделки:
— Соглашение охватывает «минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (список инфраструктуры может быть дополнен)»;
— США забирают 50% текущих доходов Украины от добычи ресурсов и 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу], выданных третьим лицам» для будущей монетизации ресурсов. Перед этим Украина должна будет отдать залог за эти доходы в пользу США;
— Украина и США создают совместный инвестфонд, чтобы гарантировать, что «враждебная сторона» конфликта не получит выгод. У фонда будет исключительное право определять критерии отбора, сроки и условия для всех будущих лицензий и проектов;
— Вашингтон получает преимущественное право при покупке экспортируемых ресурсов, а также почти полный контроль над большей частью сырьевого сектора экономики Украины;
— Соглашение будет регулироваться законодательством Нью-Йорка без учета возможных правовых коллизий. Оспаривать решения по сделке можно будет только в судах штата;
При этом сделка не дает Украине никаких гарантий безопасности от США, а подразумевает лишь возврат Вашингтону затрат на помощь Украине за три неполных года войны, что неоднократно отмечал Зеленский. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы получить по итогам сделки $500 млрд.
«Они могут заключить сделку. Они могут и не заключить сделку. Они могут когда-нибудь стать частью России, а могут не стать. Но я хочу вернуть эти деньги», — говорил он.