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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12734127351273612737

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:31

  Wirująświatła написав:
«Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей». Стали известны детали сделки по ресурсам, которую США предложили Украине. Она включает кабальные условия: передачу контроля над портами и нефтегазовыми ресурсами

В сети появился полный текст проекта соглашения по редкоземельным металлам и другим ресурсам от 7 февраля, который глава Минфина США Скотт Бессент привез президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев 12 февраля.

Полный документ впервые был опубликован на малоизвестном ресурсе Clash Report турецкого аналитика и автора британского проекта Middle East Eye Левента Кемаля. В метаданных файла указано, что его создал директор Управления по контролю над иностранными активами Минфина США Брэдли Смит, а утром 12 февраля пересохранила дипломат посольства США в Киеве Мэри Элизабет Мэдден.

Подлинность документа и некоторые детали сделки подтвердили источники изданий Daily Telegraph, Financial Times, «Европейская правда» и Economist. На слитый документ также обратил внимание экс-премьер Швеции Карл Бильдт. Он называл условия сделки «колониальными» и «чистой воды эксплуатацией».

❓ Вот основные условия предложенной сделки:

— Соглашение охватывает «минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (список инфраструктуры может быть дополнен)»;

— США забирают 50% текущих доходов Украины от добычи ресурсов и 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу], выданных третьим лицам» для будущей монетизации ресурсов. Перед этим Украина должна будет отдать залог за эти доходы в пользу США;

— Украина и США создают совместный инвестфонд, чтобы гарантировать, что «враждебная сторона» конфликта не получит выгод. У фонда будет исключительное право определять критерии отбора, сроки и условия для всех будущих лицензий и проектов;

— Вашингтон получает преимущественное право при покупке экспортируемых ресурсов, а также почти полный контроль над большей частью сырьевого сектора экономики Украины;

— Соглашение будет регулироваться законодательством Нью-Йорка без учета возможных правовых коллизий. Оспаривать решения по сделке можно будет только в судах штата;

При этом сделка не дает Украине никаких гарантий безопасности от США, а подразумевает лишь возврат Вашингтону затрат на помощь Украине за три неполных года войны, что неоднократно отмечал Зеленский. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы получить по итогам сделки $500 млрд.

«Они могут заключить сделку. Они могут и не заключить сделку. Они могут когда-нибудь стать частью России, а могут не стать. Но я хочу вернуть эти деньги»,
— говорил он.

https://storage.googleapis.com/istories ... index.html

З тих міфічних 500 млрд, менше сотні дійшло до України, решту адміністрація Байдена витрачала на "демцінності, діверсіті та іншу ESG агенду", але платити має чомусь Україна
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:33

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми:
а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби
б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.

в)наша перемога на 100% залежить від зовнішнього фінансування.

Склавши це до купи можна зробити висновок: варіант Сирії ще може видатись хорошим варіантом для України.

ще один панікер - у вас тут перегони, чи як? :D

на 100% ви загнули. й допомога є й буде далі.

а що таке варіант Сирії? викинути москалів та їх маріонеток за кілька місяців з території країни? так нам пасує такий варіант 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:34

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми:
а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби
б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.

в)наша перемога на 100% залежить від зовнішнього фінансування.

Склавши це до купи можна зробити висновок: варіант Сирії ще може видатись хорошим варіантом для України.

з Асадом чи без?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:34

  detroytred написав:Невже
Не американські інвестиції в добуток отих копалин, а тупо --- відстегніть нам 50% з вашого?

Чи я помилився?
хоть документ и слили, я его не нашёл. на момент "маємо те що маємо"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:34

путин готов к переговорам с Зеленским, но следует учитывать юридические аспекты его легитимности, – пєсков.

.
Украина может вступить в ЕС, это суверенное право Киева. Но за планами ЕС по созданию собственной армии необходимо внимательно следить, – пєсков
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:35

  d44 написав:
Я вам скажу так. До 2022 года существовали некие, весьма эфемерные и лично мною не чтимые догматы о принципах наступления и обороны. Мол, при наступлении потери 1 к 3 или даже 1 к 7, а показатель раненных и пленных... В общем, мудрецы совковой эпохи, сожгите свои методички и сожрите пепел.
Украинская армия на Юге демонстрирует то, что в скором времени станет стандартом прорыва максимально укреплённых районов на поколения наперёд. Просто, дайте ВСУ завершить начатое, без истерик в глубоком тылу и прочих сотрясений воздуха, после двух порций мороженка.
3.08.2023


порядочный человек на его месте бы застрелился
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:36

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:але ні, з дивану розповідає, що всі ці втрати на війні - марні...
те кто в могилах не могут выразить своё мнение, поэтому давайте их не трогать и их смертями не спекулировать. Я бы на их месте считал, что за свои потери мы не выиграли ничего. Русские хотя бы территорий откусили (им не нужных) и подчистили общество от тех, кто готов убивать за деньги (потенциальных преступников)
Так отож!

В 2022 восени/взимку не йшли на перемовини, що би що?
Що трубили у всі труби, що навесні буде ПОТУЖНИЙ контрнаступ і НАШ Крим - буде в нашій кишені?
А не думали - а якщо щось піде "не так" - тоді що?

Тоді кладемо в сиру землю ще 100500життів, що би що?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:38

  fox767676 написав: А до повної роботизації ще не доросли, це капітальні інвестиції на декілка років, яких в нас нема.

Не сміши мої капці.
Це хто буде роботи робити? Ті що декомунізували промисловість? Рилі?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:38

  Успіх написав:Тоді кладемо в сиру землю ще 100500життів, що би що?
чтобы потужный записывал свои видосики
Wirująświatła
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