«Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей». Стали известны детали сделки по ресурсам, которую США предложили Украине. Она включает кабальные условия: передачу контроля над портами и нефтегазовыми ресурсами
В сети появился полный текст проекта соглашения по редкоземельным металлам и другим ресурсам от 7 февраля, который глава Минфина США Скотт Бессент привез президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев 12 февраля.
Полный документ впервые был опубликован на малоизвестном ресурсе Clash Report турецкого аналитика и автора британского проекта Middle East Eye Левента Кемаля. В метаданных файла указано, что его создал директор Управления по контролю над иностранными активами Минфина США Брэдли Смит, а утром 12 февраля пересохранила дипломат посольства США в Киеве Мэри Элизабет Мэдден.
Подлинность документа и некоторые детали сделки подтвердили источники изданий Daily Telegraph, Financial Times, «Европейская правда» и Economist. На слитый документ также обратил внимание экс-премьер Швеции Карл Бильдт. Он называл условия сделки «колониальными» и «чистой воды эксплуатацией».
❓ Вот основные условия предложенной сделки:
— Соглашение охватывает «минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (список инфраструктуры может быть дополнен)»;
— США забирают 50% текущих доходов Украины от добычи ресурсов и 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу], выданных третьим лицам» для будущей монетизации ресурсов. Перед этим Украина должна будет отдать залог за эти доходы в пользу США;
— Украина и США создают совместный инвестфонд, чтобы гарантировать, что «враждебная сторона» конфликта не получит выгод. У фонда будет исключительное право определять критерии отбора, сроки и условия для всех будущих лицензий и проектов;
— Вашингтон получает преимущественное право при покупке экспортируемых ресурсов, а также почти полный контроль над большей частью сырьевого сектора экономики Украины;
— Соглашение будет регулироваться законодательством Нью-Йорка без учета возможных правовых коллизий. Оспаривать решения по сделке можно будет только в судах штата;
При этом сделка не дает Украине никаких гарантий безопасности от США, а подразумевает лишь возврат Вашингтону затрат на помощь Украине за три неполных года войны, что неоднократно отмечал Зеленский. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы получить по итогам сделки $500 млрд.
«Они могут заключить сделку. Они могут и не заключить сделку. Они могут когда-нибудь стать частью России, а могут не стать. Но я хочу вернуть эти деньги», — говорил он.
Letusrock написав:Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми: а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.
в)наша перемога на 100% залежить від зовнішнього фінансування.
Склавши це до купи можна зробити висновок: варіант Сирії ще може видатись хорошим варіантом для України.
ще один панікер - у вас тут перегони, чи як?
на 100% ви загнули. й допомога є й буде далі.
а що таке варіант Сирії? викинути москалів та їх маріонеток за кілька місяців з території країни? так нам пасує такий варіант
Letusrock написав:Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми: а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.
в)наша перемога на 100% залежить від зовнішнього фінансування.
Склавши це до купи можна зробити висновок: варіант Сирії ще може видатись хорошим варіантом для України.
Я вам скажу так. До 2022 года существовали некие, весьма эфемерные и лично мною не чтимые догматы о принципах наступления и обороны. Мол, при наступлении потери 1 к 3 или даже 1 к 7, а показатель раненных и пленных... В общем, мудрецы совковой эпохи, сожгите свои методички и сожрите пепел. Украинская армия на Юге демонстрирует то, что в скором времени станет стандартом прорыва максимально укреплённых районов на поколения наперёд. Просто, дайте ВСУ завершить начатое, без истерик в глубоком тылу и прочих сотрясений воздуха, после двух порций мороженка.
Shaman написав:але ні, з дивану розповідає, що всі ці втрати на війні - марні...
те кто в могилах не могут выразить своё мнение, поэтому давайте их не трогать и их смертями не спекулировать. Я бы на их месте считал, что за свои потери мы не выиграли ничего. Русские хотя бы территорий откусили (им не нужных) и подчистили общество от тех, кто готов убивать за деньги (потенциальных преступников)
Так отож!
В 2022 восени/взимку не йшли на перемовини, що би що? Що трубили у всі труби, що навесні буде ПОТУЖНИЙ контрнаступ і НАШ Крим - буде в нашій кишені? А не думали - а якщо щось піде "не так" - тоді що?
Тоді кладемо в сиру землю ще 100500життів, що би що?