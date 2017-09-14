«Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей». Стали известны детали сделки по ресурсам, которую США предложили Украине. Она включает кабальные условия: передачу контроля над портами и нефтегазовыми ресурсами



В сети появился полный текст проекта соглашения по редкоземельным металлам и другим ресурсам от 7 февраля, который глава Минфина США Скотт Бессент привез президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев 12 февраля.



Полный документ впервые был опубликован на малоизвестном ресурсе Clash Report турецкого аналитика и автора британского проекта Middle East Eye Левента Кемаля. В метаданных файла указано, что его создал директор Управления по контролю над иностранными активами Минфина США Брэдли Смит, а утром 12 февраля пересохранила дипломат посольства США в Киеве Мэри Элизабет Мэдден.



Подлинность документа и некоторые детали сделки подтвердили источники изданий Daily Telegraph, Financial Times, «Европейская правда» и Economist. На слитый документ также обратил внимание экс-премьер Швеции Карл Бильдт. Он называл условия сделки «колониальными» и «чистой воды эксплуатацией».



❓ Вот основные условия предложенной сделки:



— Соглашение охватывает «минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (список инфраструктуры может быть дополнен)»;



— США забирают 50% текущих доходов Украины от добычи ресурсов и 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу], выданных третьим лицам» для будущей монетизации ресурсов. Перед этим Украина должна будет отдать залог за эти доходы в пользу США;



— Украина и США создают совместный инвестфонд, чтобы гарантировать, что «враждебная сторона» конфликта не получит выгод. У фонда будет исключительное право определять критерии отбора, сроки и условия для всех будущих лицензий и проектов;



— Вашингтон получает преимущественное право при покупке экспортируемых ресурсов, а также почти полный контроль над большей частью сырьевого сектора экономики Украины;



— Соглашение будет регулироваться законодательством Нью-Йорка без учета возможных правовых коллизий. Оспаривать решения по сделке можно будет только в судах штата;



При этом сделка не дает Украине никаких гарантий безопасности от США, а подразумевает лишь возврат Вашингтону затрат на помощь Украине за три неполных года войны, что неоднократно отмечал Зеленский. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы получить по итогам сделки $500 млрд.



«Они могут заключить сделку. Они могут и не заключить сделку. Они могут когда-нибудь стать частью России, а могут не стать. Но я хочу вернуть эти деньги»,

— говорил он.

