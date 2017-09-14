RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1273612737127381273912740 ... 12742>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:42

  flyman написав:З тих міфічних 500 млрд, менше сотні дійшло до України, решту адміністрація Байдена витрачала на "демцінності, діверсіті та іншу ESG агенду", але платити має чомусь Україна

177 млрд 75 млрд. і дорівнює 500 млрд.
Нагадало:
detroytred
 
Повідомлень: 23242
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:43

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:байдена з бурмотінням про "скільки потрібно"?

Сподівюсь всі бачили виступ Байдена у Сенаті в листопаді 1991?

Не бачив. Тому процитую:
Байден, коли ще був сенатором,
25 листопада 1991 року спіч спрямований до тодішнього президента США Джорджа Буша з вимогою роззброїти Україну, забрати нашу ядерну зброю.

«…бажання Росії отримати підтримку США для знищення цієї зброї викликане не тільки тим, що вони турбуються, що вона буде використана проти Сполучених Штатів. Вони турбуються, що її буде використано проти них (Росії).

На території України знаходиться значна кількість ядерних боєголовок. Завтра вони проголошують незалежність, пане президенте. По суті, вони націоналізують усю ту зброю, яка зараз перебуває на їхній території.

Вони МИТТЄВО стають ядерною державою, пане президенте. З урядом, про який ми нічого не знаємо, в обставинах, які ми не можемо собі уявити, і для Російської республіки… новий вимір, з яким їм доводиться мати справу»

Байден думає виключно про росію. Україна навіть не згадується як держава, а як територія. В принципі нічого не змінилось і сьогодні.
Всякі Портнікови і Гордни ще сміють заявляти що Байден спас Україну. Лицеміри.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6166
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:43

  Shaman написав:
  барабашов написав:
  Shaman написав:знову твоя оцінка - правильна формулювання - поширена серед твоїх знайомих. про жорсткий розмін війни ти вже щось починаєш розуміти. а розмінювати людей на км території - це як?

в чому взагалі для тебе ознака успішної операції? а, диванний експерт?

Вы участвовали в удержании плацдарма в Крынках любрй ценой или погибли там?

якби люди не гинули на фронті, то ти б вже в своєму контейнері ділив - ці хутра шановним чеченцям, ці хутра - шановним бурятам. а контейнер би відійшов руським.

але ні, з дивану розповідає, що всі ці втрати на війні - марні...

я не против шоб ты пошёл на фронт и погиб за мифическо-сферические контейнера с хутрами(непонятно чьими), кстати они, эти хутра, сильно кому то многофункциональному чешут что то в паху, неужели мама тоже ушла от папы к аре или айзеру в пубертатном возрасте потужного писателя с кабинета СКМ, получив в подарок норкову шубу шанхайську?
Но остаётся ещё вопрос - почему буряты и чеченцы должны вот зайти и всё разделить? А наши, свои, доморощенные ощипыватели гусаков и цывильни працивныки ТЦК - это диверсанты с какого аула необъятной расейщины??? Из Тувы, УланУдэ или тейпа Ханкалой?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:44

  Xenon написав:
Украина может вступить в ЕС, это суверенное право Киева. Но за планами ЕС по созданию собственной армии необходимо внимательно следить, – пєсков

як гарно стелять.
Але зараз вискочить якийсь Подоляк чи Кулеба, обкладе пєскова куями, і пригрозить продовжувати до останньої краснодарської берези
Letusrock
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:46

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав: А до повної роботизації ще не доросли, це капітальні інвестиції на декілка років, яких в нас нема.

Не сміши мої капці.
Це хто буде роботи робити? Ті що декомунізували промисловість? Рилі?


яка декомунізація я про Європу

тут або-або:
або ЄС розвалиться, або навпаки згуртується, або далі буде аморфною субстанцією.
Але ж пару сторінок тому писали, те що кілька років тому Соскін/Чаплига віщав, що пн. Балто-Чорноморській фронтїр досить таки не пацифічно налаштований.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38488
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:48

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  Letusrock написав:байдена з бурмотінням про "скільки потрібно"?

Сподівюсь всі бачили виступ Байдена у Сенаті в листопаді 1991?

Не бачив. Тому процитую:
Байден, коли ще був сенатором,
25 листопада 1991 року спіч спрямований до тодішнього президента США Джорджа Буша з вимогою роззброїти Україну, забрати нашу ядерну зброю.

«…бажання Росії отримати підтримку США для знищення цієї зброї викликане не тільки тим, що вони турбуються, що вона буде використана проти Сполучених Штатів. Вони турбуються, що її буде використано проти них (Росії).

На території України знаходиться значна кількість ядерних боєголовок. Завтра вони проголошують незалежність, пане президенте. По суті, вони націоналізують усю ту зброю, яка зараз перебуває на їхній території.

Вони МИТТЄВО стають ядерною державою, пане президенте. З урядом, про який ми нічого не знаємо, в обставинах, які ми не можемо собі уявити, і для Російської республіки… новий вимір, з яким їм доводиться мати справу»

Байден думає виключно про росію. Україна навіть не згадується як держава, а як територія. В принципі нічого не змінилось і сьогодні.
Всякі Портнікови і Гордни ще сміють заявляти що Байден спас Україну. Лицеміри.

енергійно так, не те що "до кінця"
https://x.com/mdyczok/status/1848930480323764405
fox767676
 
Повідомлень: 2978
З нами з: 13.06.20
Подякував: 369 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:50

  Shaman написав:наказати Рашу потрібно всім. й над цим працюють. тому про перемогу - це просто брехня.

Вже прям усім очевидно що Трамп не збирається наказувати рашу, він збирається домовлятись.
Світ вже змінився, а ти дальше живеш байденівськими наративами.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6166
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:50

  Letusrock написав:Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми:
а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби
б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.

Просто скотиняки (американці). Я хз, як це, но вони такі ж фашисти, як і росіяни.

Як тут пропонували вже - здається, може й Letusrock - подати ультиматум заходу, що раз ви такі, то ми після себе випалену землю залишим, і не буде тут нікого, і всім вам буде погано. Повністю підтримую. Скоти вони всі, всі є нашими ворогами - і америка, і росія. ЄВропа - хз, але оті двоє - скотини ще ті.
won
 
Повідомлень: 43
З нами з: 15.05.24
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:52

  won написав:подати ультиматум заходу, що раз ви такі, то ми після себе випалену землю залишим, і не буде тут нікого, і всім вам буде погано. Повністю підтримую.
назло бабушке отморожу уши.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28212
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3416 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:52

Все просто©

  andrijk777 написав:Всякі Портнікови і Гордни ще сміють заявляти що Байден спас Україну. Лицеміри.
Ну так був "жах без кінця"...
А Трамп хоче зробити швидкий "жахливий кінець"!

Тож, українцям залишається лише надіятись, що той кінець НЕ буде аж на стільки жахливим :)


А що, хтось пропонує "переможний/щасливий кінець"?
Дає свої 100-відсоткові гарантії?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7636
З нами з: 18.03.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
  #<1 ... 1273612737127381273912740 ... 12742>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86561
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260622
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906649
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7522)
18.02.2025 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.