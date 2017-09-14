Letusrock написав:байдена з бурмотінням про "скільки потрібно"?
Сподівюсь всі бачили виступ Байдена у Сенаті в листопаді 1991?
Не бачив. Тому процитую:
Байден, коли ще був сенатором, 25 листопада 1991 року спіч спрямований до тодішнього президента США Джорджа Буша з вимогою роззброїти Україну, забрати нашу ядерну зброю.
«…бажання Росії отримати підтримку США для знищення цієї зброї викликане не тільки тим, що вони турбуються, що вона буде використана проти Сполучених Штатів. Вони турбуються, що її буде використано проти них (Росії). … На території України знаходиться значна кількість ядерних боєголовок. Завтра вони проголошують незалежність, пане президенте. По суті, вони націоналізують усю ту зброю, яка зараз перебуває на їхній території. … Вони МИТТЄВО стають ядерною державою, пане президенте. З урядом, про який ми нічого не знаємо, в обставинах, які ми не можемо собі уявити, і для Російської республіки… новий вимір, з яким їм доводиться мати справу»
Байден думає виключно про росію. Україна навіть не згадується як держава, а як територія. В принципі нічого не змінилось і сьогодні. Всякі Портнікови і Гордни ще сміють заявляти що Байден спас Україну. Лицеміри.
Shaman написав:знову твоя оцінка - правильна формулювання - поширена серед твоїх знайомих. про жорсткий розмін війни ти вже щось починаєш розуміти. а розмінювати людей на км території - це як?
в чому взагалі для тебе ознака успішної операції? а, диванний експерт?
Вы участвовали в удержании плацдарма в Крынках любрй ценой или погибли там?
якби люди не гинули на фронті, то ти б вже в своєму контейнері ділив - ці хутра шановним чеченцям, ці хутра - шановним бурятам. а контейнер би відійшов руським.
але ні, з дивану розповідає, що всі ці втрати на війні - марні...
я не против шоб ты пошёл на фронт и погиб за мифическо-сферические контейнера с хутрами(непонятно чьими), кстати они, эти хутра, сильно кому то многофункциональному чешут что то в паху, неужели мама тоже ушла от папы к аре или айзеру в пубертатном возрасте потужного писателя с кабинета СКМ, получив в подарок норкову шубу шанхайську? Но остаётся ещё вопрос - почему буряты и чеченцы должны вот зайти и всё разделить? А наши, свои, доморощенные ощипыватели гусаков и цывильни працивныки ТЦК - это диверсанты с какого аула необъятной расейщины??? Из Тувы, УланУдэ или тейпа Ханкалой?
fox767676 написав: А до повної роботизації ще не доросли, це капітальні інвестиції на декілка років, яких в нас нема.
Не сміши мої капці. Це хто буде роботи робити? Ті що декомунізували промисловість? Рилі?
яка декомунізація я про Європу
тут або-або: або ЄС розвалиться, або навпаки згуртується, або далі буде аморфною субстанцією. Але ж пару сторінок тому писали, те що кілька років тому Соскін/Чаплига віщав, що пн. Балто-Чорноморській фронтїр досить таки не пацифічно налаштований.
Letusrock написав:байдена з бурмотінням про "скільки потрібно"?
Сподівюсь всі бачили виступ Байдена у Сенаті в листопаді 1991?
Не бачив. Тому процитую:
Байден, коли ще був сенатором, 25 листопада 1991 року спіч спрямований до тодішнього президента США Джорджа Буша з вимогою роззброїти Україну, забрати нашу ядерну зброю.
«…бажання Росії отримати підтримку США для знищення цієї зброї викликане не тільки тим, що вони турбуються, що вона буде використана проти Сполучених Штатів. Вони турбуються, що її буде використано проти них (Росії). … На території України знаходиться значна кількість ядерних боєголовок. Завтра вони проголошують незалежність, пане президенте. По суті, вони націоналізують усю ту зброю, яка зараз перебуває на їхній території. … Вони МИТТЄВО стають ядерною державою, пане президенте. З урядом, про який ми нічого не знаємо, в обставинах, які ми не можемо собі уявити, і для Російської республіки… новий вимір, з яким їм доводиться мати справу»
Байден думає виключно про росію. Україна навіть не згадується як держава, а як територія. В принципі нічого не змінилось і сьогодні. Всякі Портнікови і Гордни ще сміють заявляти що Байден спас Україну. Лицеміри.
Letusrock написав:Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми: а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.
Просто скотиняки (американці). Я хз, як це, но вони такі ж фашисти, як і росіяни.
Як тут пропонували вже - здається, може й Letusrock - подати ультиматум заходу, що раз ви такі, то ми після себе випалену землю залишим, і не буде тут нікого, і всім вам буде погано. Повністю підтримую. Скоти вони всі, всі є нашими ворогами - і америка, і росія. ЄВропа - хз, але оті двоє - скотини ще ті.