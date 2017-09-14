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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лют, 2025 12:53
detroytred написав:
Невже
Не американські інвестиції в добуток отих копалин, а тупо --- відстегніть нам 50% з вашого?
Чи я помилився?
Виглядає як вброс. Угода на 500 лярдів на 2,5 листочках паперу.
Якось смішно.
Я не юрист, але якось по іншому уявляю собі такі угоди.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 12:56
flyman написав: andrijk777 написав: Letusrock написав:
Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми:
а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби
б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.
в)наша перемога на 100% залежить від зовнішнього фінансування.
Склавши це до купи можна зробити висновок: варіант Сирії ще може видатись хорошим варіантом для України.
з Асадом чи без?
У нас є власний Асад.
Я думаю буде так як в Сирії: закінчиться Асад -> закінчиться війна.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 12:58
andrijk777 написав: detroytred написав:
Невже
Не американські інвестиції в добуток отих копалин, а тупо --- відстегніть нам 50% з вашого?
Чи я помилився?
Виглядає як вброс. Угода на 500 лярдів на 2,5 листочках паперу.
Якось смішно.
Я не юрист, але якось по іншому уявляю собі такі угоди.
Так то і не угода.
А лише фіксація принципів, підходів.
І принцип, на який я звернув увагу, про підхід -- не інвестиції, не концесії, а банально 50% відстегніть свого типу за борги.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 12:58
flyman написав:
або ЄС розвалиться, або навпаки згуртується, або далі буде аморфною субстанцією.
то вже загальна позиція. Чи ЄС посилює інтеграцію та владні вертикалі чи розвалиться на регіональні блоки. Зараз ні туди ні сюди.
Але ж пару сторінок тому писали, те що кілька років тому Соскін/Чаплига віщав, що пн. Балто-Чорноморській фронтїр досить таки не пацифічно налаштований
Балтийські тигри ото точно "смішити капці"
Теоретично нова Ржеч Посполита з Україною,Білорусю, Польщею та хай Литвою у довесок щось там би важила, але всі країни ворожі одна до одної. Еліти не можут піднятися над національним егоїзмом , а Білорусь орда засмоктала безповоротньо
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Додано: Вів 18 лют, 2025 12:59
detroytred написав:
Невже
Не американські інвестиції в добуток отих копалин, а тупо --- відстегніть нам 50% з вашого?
Чи я помилився?
Скоти і подонки
fox767676 написав:
https://x.com/mdyczok/status/1848930480323764405
НУ тобто в росії міг прийти до влади путін, а міг якийсь інший, не такий хворий президент.
Але саме Байден просунув ідею того, що нас треба роззброїти. Він зробив можливим напад на нас іншої ядерної країни.
Якби було б знаття, що він таке говорив, я би спробував влаштувати якийсь теракт або переворот біля нього, але дізнався про це лише після його президентства. С*ки там всі в америці.
Ідея про те, що нам самим треба повністю забезпечувати себе і свою державність, має сенс. В цьому контексті ідеалами є Північна Корея та Іран. Так, так.
Як каже Успіх - за крок до перевороту думок, тільки він вже стався. І чим швидше він пошириться на всіх наших людей, тим краще.
Востаннє редагувалось won
в Вів 18 лют, 2025 13:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:01
fox767676 написав: flyman написав:
або ЄС розвалиться, або навпаки згуртується, або далі буде аморфною субстанцією.
то вже загальна позиція. Чи ЄС посилює інтеграцію та владні вертикалі чи розвалиться на регіональні блоки. Зараз ні туди ні сюди.
Але ж пару сторінок тому писали, те що кілька років тому Соскін/Чаплига віщав, що пн. Балто-Чорноморській фронтїр досить таки не пацифічно налаштований
Балтийські тигри ото точно "смішити капці"
Теоретично нова Ржеч Посполита з Україною,Білорусю, Польщею та хай Литвою у довесок щось там би важила, але всі країни ворожі одна до одної. Еліти не можут піднятися над національним егоїзмом , а Білорусь орда засмоктала безповоротньо
Щелін каже що зрада почалася із того, що Ягайло ліг під католиків заради унії.
Поверення до православних ісконних скрепів врятує триєдину Русь.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:03
flyman написав:
або ЄС розвалиться, або навпаки згуртується, або далі буде аморфною субстанцією.
Гадаю, що не для того їм Венс співав про свободи та демократії, щоб згуртувалися.
І про вибори в Румунії нагадав.
По суті Трамп лупить європейців інструментами Заходу...
Дивно, що про кольорові революції для Європи не дійшло.
Розтяжка...
Китай та Штати ставлять Європу на розтяжку.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:04
detroytred написав:
І принцип, на який я звернув увагу, про підхід -- не інвестиції, не концесії, а банально 50% відстегніть свого типу за борги.
Там не написано "за борги". Там написано - просто віддайте 50%.
Тільки ідіот міг це підписати. На щастя Зе не ідіот.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:07
Shaman написав:
на 100% ви загнули. й допомога є й буде далі.
Будет, но есть один ньанс.
Минус 40-60% от помощи, оружия с боеприпасами, на складах Европы оружия не хватает...
Но кто такой глава крупнейшего оружейного концерна Европы, по сравнению с местными потужными патриотами.
Лопаты Кулебы, особенно, если ими воюют другие, вариант.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:09
detroytred написав:
Китай та Штати ставлять Європу на розтяжку.
растяжка кончится тем, что США исключат из НАТО, а Китай примут. И кстати сразу же войне конец. Вся эта каша заварилась, когда США проглотили аннексию Крыма. И всем стало понятно - проблемы Европы шерифу ниже спины. Далее понеслось, переодевание русских в армию днр, моторолы - гиви и прочие "герои", формула штайнмаєра, хихиканье в париже и полномасштабная. А цифра в 500 ярдов говорит что США обычный гопник, лежит такой человек с трамвой, а вместо помощи ему ещё чистят карманы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 18 лют, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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