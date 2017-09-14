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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1273812739127401274112742>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Поверення до православних ісконних скрепів врятує триєдину Русь.


так що, підемо за Бандерлога голосувати на виборах ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:10

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:І принцип, на який я звернув увагу, про підхід -- не інвестиції, не концесії, а банально 50% відстегніть свого типу за борги.

Там не написано "за борги". Там написано - просто віддайте 50%.
Тільки ідіот міг це підписати. На щастя Зе не ідіот.

угу - просто "втемную" играет в пьесе: сейчас Трамп заявляет что-то типа "я пытался, но наши интересы ни во что не ставят" - и все...
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:13

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Китай та Штати ставлять Європу на розтяжку.
Вся эта каша заварилась, когда США проглотили аннексию Крыма. И всем стало понятно - проблемы Европы шерифу ниже спины.

то ли дело - самой Европе :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:14

Ахрєнєть!

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла про підготовку допомоги Україні на 700 млрд євро від ЄС після виборів у Німеччині, пише Berliner Zeitung.
https://lb.ua/society/2025/02/18/661233 ... tovku.html
Знов чомусь отой ролік вище про кота Базилио та лісу Алісу пригадався.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:15

  _hunter написав:угу - просто "втемную" играет в пьесе: сейчас Трамп заявляет что-то типа "я пытался, но наши интересы ни во что не ставят" - и все...
почему то тут решили, что если зеленский откажется подписывать эту дичь, ему принесут нормальное блюдо. Как вариант, договор специально составлялся так чтобы Зеленский отказался и факт отказа окончательно перекрыл помощь от США. Что и нужно путину с трампом. Потом трамп скажет что война и зеленский это проекты Байдена, к нему все вопросы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:22

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Китай та Штати ставлять Європу на розтяжку.
растяжка кончится тем, что США исключат из НАТО, а Китай примут.

:D :D Ідея цікава, нажаль нереально.
Але напрямок вірний. Чому Європа не стоїть мости в Китай? Співпраця з Китай - по-моєму норм варіант.
Китай натисне на РФ і все, ніяких загроз Європі і немає.
І Україна зашибісь варіант.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:24

  Wirująświatła написав:
  won написав:подати ультиматум заходу, що раз ви такі, то ми після себе випалену землю залишим, і не буде тут нікого, і всім вам буде погано. Повністю підтримую.
назло бабушке отморожу уши.

Вони не моя бабушка. Вони скоти, які на нас хочуть нажитись ще більше, ніж рф. Ворогам не лишати нічого.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:25

РФ заявила про можливість повернення американських компаній на ринок російської нафти, — The New York Times

Учасник російської переговорної делегації Дмитрієв заявив, що РФ прагне відновити економічне співробітництво зі США, щоб «відновити спілкування, відновити довіру, відновити успіх». Він прогнозує повернення американських нафтових компаній, які, за його словами, «вели дуже успішний бізнес у Росії».
https://www.nytimes.com/2025/02/18/worl ... raine.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:27

  fox767676 написав:
  flyman написав:Поверення до православних ісконних скрепів врятує триєдину Русь.


так що, підемо за Бандерлога голосувати на виборах ?

ya, ya! Naturlich.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ya, ya! Naturlich.


зрозумів
спочатку втекти на бездуховний Захід західніше Берліна як Щелін
а звідти будемо просувати триєдинство, скрєпи та стоглав
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