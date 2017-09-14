Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла про підготовку допомоги Україні на 700 млрд євро від ЄС після виборів у Німеччині, пише Berliner Zeitung. https://lb.ua/society/2025/02/18/661233 ... tovku.html Знов чомусь отой ролік вище про кота Базилио та лісу Алісу пригадався.
_hunter написав:угу - просто "втемную" играет в пьесе: сейчас Трамп заявляет что-то типа "я пытался, но наши интересы ни во что не ставят" - и все...
почему то тут решили, что если зеленский откажется подписывать эту дичь, ему принесут нормальное блюдо. Как вариант, договор специально составлялся так чтобы Зеленский отказался и факт отказа окончательно перекрыл помощь от США. Что и нужно путину с трампом. Потом трамп скажет что война и зеленский это проекты Байдена, к нему все вопросы.
detroytred написав:Китай та Штати ставлять Європу на розтяжку.
растяжка кончится тем, что США исключат из НАТО, а Китай примут.
Ідея цікава, нажаль нереально. Але напрямок вірний. Чому Європа не стоїть мости в Китай? Співпраця з Китай - по-моєму норм варіант. Китай натисне на РФ і все, ніяких загроз Європі і немає. І Україна зашибісь варіант.
РФ заявила про можливість повернення американських компаній на ринок російської нафти, — The New York Times
Учасник російської переговорної делегації Дмитрієв заявив, що РФ прагне відновити економічне співробітництво зі США, щоб «відновити спілкування, відновити довіру, відновити успіх». Він прогнозує повернення американських нафтових компаній, які, за його словами, «вели дуже успішний бізнес у Росії». https://www.nytimes.com/2025/02/18/worl ... raine.html