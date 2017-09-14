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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12739127401274112742>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:33

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Китай та Штати ставлять Європу на розтяжку.
растяжка кончится тем, что США исключат из НАТО, а Китай примут.

:D :D Ідея цікава, нажаль нереально.
Але напрямок вірний. Чому Європа не стоїть мости в Китай? Співпраця з Китай - по-моєму норм варіант.
Китай натисне на РФ і все, ніяких загроз Європі і немає.
І Україна зашибісь варіант.

Тому що за такого розкладу посилюється вісь Європа (Париж-Берлін) - мацква - Пекін.
Що, скажімо так, негарно для Вашингтону, а Лондон взагалі йде на йух.
Але Антанта - це Париж-Лондон.
Данія, Нідерланди - це задні ворота Британії. Естонія див. Британія.
Угорщина - з Трампом.
Дехто з Європи теж більш лоялен до Штатів...

Тому апріорі оця вісь неможлива.
І саме зза оцього різнобою, вінегрету Європа знаходилася, знаходиться і буде знаходитися суто в межах потужності, які їй визначать інтереси Штатів та Британії.

Будуть єврокраїни, як оті йожики плакати, але жерти кактус.
А тут ще й Україна підвернулась.
Тому її на самі жорсткі колючки...
Не пощастило.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:35

  detroytred написав:Тому що за такого розкладу посилюється вісь Європа (Париж-Берлін) - мацква - Пекін.
а при текущих раскладах какая ось усиливается?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:41

  fox767676 написав:мне чуйка подсказывает что подоляк спрыгнет с Украины до конца всего этого


«Уже этим летом мы будем пить кофе на набережной Темзы» (подоляк).
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:42

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тому що за такого розкладу посилюється вісь Європа (Париж-Берлін) - мацква - Пекін.
а при текущих раскладах какая ось усиливается?

За поточних - послаблюється Європа.

Що влаштовує Вашингтон, Мацкву, Пекін.
Жирного кабанчика трошки підрізають. Більш потужні.

В ході цього неізбєжного процесу цей кабанчик намагається і собі щось придбати.
Німеччина хоче зняття стелі (ліміту) боргу.
За це вона готова і на більші поступки...
Франція хоче, щоб присіла ще глибше Німеччина.
Польща - щоб обидві вище.

Гризуться, колються, але приречені бути разом. Бо по одному їм гірше буде.
Британія дирегенствує...

В них звичайні економічні тьорки..
Трошки туди-сюди, ліпше-гірше.
Бімби падають в нас.
Це всіх влаштовує.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 лют, 2025 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кому цікаво почитати, яку ідеологію поділяє Венс і Маск
https://graymirror.substack.com/p/a-new ... for-europe
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:51

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:угу - просто "втемную" играет в пьесе: сейчас Трамп заявляет что-то типа "я пытался, но наши интересы ни во что не ставят" - и все...
почему то тут решили, что если зеленский откажется подписывать эту дичь, ему принесут нормальное блюдо. Как вариант, договор специально составлялся так чтобы Зеленский отказался и факт отказа окончательно перекрыл помощь от США. Что и нужно путину с трампом. Потом трамп скажет что война и зеленский это проекты Байдена, к нему все вопросы.

Трамп "стрєлял в слєпую".
І навіть не попав.
Сліпа не упала.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:52

❗️❗️❗️ Ніякого перемир'я не буде найближчим часом. Мир взагалі навіть не проглядається на горизонті, – Кулеба .

▪️Гра далеко не закінчена. Вона ще навіть не почалася, ми всі лише розминаємося на полі.
▪️Наша стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску, на який він розраховує.
▪️В США вважають, що щось на кшталт Мінська-3 – це єдиний реалістичний сценарій.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgygkxddd7o
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:53

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Китай та Штати ставлять Європу на розтяжку.
растяжка кончится тем, что США исключат из НАТО, а Китай примут.

:D :D Ідея цікава, нажаль нереально.
Але напрямок вірний. Чому Європа не стоїть мости в Китай? Співпраця з Китай - по-моєму норм варіант.
Китай натисне на РФ і все, ніяких загроз Європі і немає.
І Україна зашибісь варіант.

Шовковий шлях виявся з тупіком.
Арктрика не розмерзлася, північного шляху теж нема.
А Суецький канал коркується "як з куща"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:55

  Xenon написав:
❗️❗️❗️ Ніякого перемир'я не буде найближчим часом. Мир взагалі навіть не проглядається на горизонті, – Кулеба .

▪️Гра далеко не закінчена. Вона ще навіть не почалася, ми всі лише розминаємося на полі.
▪️Наша стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску, на який він розраховує.
▪️В США вважають, що щось на кшталт Мінська-3 – це єдиний реалістичний сценарій.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgygkxddd7o


оцій людині з обличчям спадкового аграрія краще не відсвічувати і сховатись десь під простирадлом . провалив все що можна було провалити

ігрок бля.
Я ще його батьку з онуками лопату видам
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:58

  fox767676 написав:
  flyman написав:ya, ya! Naturlich.


зрозумів
спочатку втекти на бездуховний Захід західніше Берліна як Щелін
а звідти будемо просувати триєдинство, скрєпи та стоглав

не знаю, хто такий стоглав, але колесо Сансари має прокрутитися і почати знову із центру східного слов"янства в Києві, без землі обітованої богобраних яким відповіли перед хрещенням Русі на пропозицію прийняття їх віри, а що ж за Бог такий у вас, що позбавив вас вашого царства земного.
flyman
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