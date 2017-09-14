detroytred написав:Китай та Штати ставлять Європу на розтяжку.
растяжка кончится тем, что США исключат из НАТО, а Китай примут.
Ідея цікава, нажаль нереально. Але напрямок вірний. Чому Європа не стоїть мости в Китай? Співпраця з Китай - по-моєму норм варіант. Китай натисне на РФ і все, ніяких загроз Європі і немає. І Україна зашибісь варіант.
Тому що за такого розкладу посилюється вісь Європа (Париж-Берлін) - мацква - Пекін. Що, скажімо так, негарно для Вашингтону, а Лондон взагалі йде на йух. Але Антанта - це Париж-Лондон. Данія, Нідерланди - це задні ворота Британії. Естонія див. Британія. Угорщина - з Трампом. Дехто з Європи теж більш лоялен до Штатів...
Тому апріорі оця вісь неможлива. І саме зза оцього різнобою, вінегрету Європа знаходилася, знаходиться і буде знаходитися суто в межах потужності, які їй визначать інтереси Штатів та Британії.
Будуть єврокраїни, як оті йожики плакати, але жерти кактус. А тут ще й Україна підвернулась. Тому її на самі жорсткі колючки... Не пощастило.
detroytred написав:Тому що за такого розкладу посилюється вісь Європа (Париж-Берлін) - мацква - Пекін.
а при текущих раскладах какая ось усиливается?
За поточних - послаблюється Європа.
Що влаштовує Вашингтон, Мацкву, Пекін. Жирного кабанчика трошки підрізають. Більш потужні.
В ході цього неізбєжного процесу цей кабанчик намагається і собі щось придбати. Німеччина хоче зняття стелі (ліміту) боргу. За це вона готова і на більші поступки... Франція хоче, щоб присіла ще глибше Німеччина. Польща - щоб обидві вище.
Гризуться, колються, але приречені бути разом. Бо по одному їм гірше буде. Британія дирегенствує...
В них звичайні економічні тьорки.. Трошки туди-сюди, ліпше-гірше. Бімби падають в нас. Це всіх влаштовує.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 18 лют, 2025 13:46, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:угу - просто "втемную" играет в пьесе: сейчас Трамп заявляет что-то типа "я пытался, но наши интересы ни во что не ставят" - и все...
почему то тут решили, что если зеленский откажется подписывать эту дичь, ему принесут нормальное блюдо. Как вариант, договор специально составлялся так чтобы Зеленский отказался и факт отказа окончательно перекрыл помощь от США. Что и нужно путину с трампом. Потом трамп скажет что война и зеленский это проекты Байдена, к нему все вопросы.
Трамп "стрєлял в слєпую". І навіть не попав. Сліпа не упала.
❗️❗️❗️ Ніякого перемир'я не буде найближчим часом. Мир взагалі навіть не проглядається на горизонті, – Кулеба .
▪️Гра далеко не закінчена. Вона ще навіть не почалася, ми всі лише розминаємося на полі. ▪️Наша стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску, на який він розраховує. ▪️В США вважають, що щось на кшталт Мінська-3 – це єдиний реалістичний сценарій.
detroytred написав:Китай та Штати ставлять Європу на розтяжку.
растяжка кончится тем, что США исключат из НАТО, а Китай примут.
Ідея цікава, нажаль нереально. Але напрямок вірний. Чому Європа не стоїть мости в Китай? Співпраця з Китай - по-моєму норм варіант. Китай натисне на РФ і все, ніяких загроз Європі і немає. І Україна зашибісь варіант.
Шовковий шлях виявся з тупіком. Арктрика не розмерзлася, північного шляху теж нема. А Суецький канал коркується "як з куща"
❗️❗️❗️ Ніякого перемир'я не буде найближчим часом. Мир взагалі навіть не проглядається на горизонті, – Кулеба .
▪️Гра далеко не закінчена. Вона ще навіть не почалася, ми всі лише розминаємося на полі. ▪️Наша стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску, на який він розраховує. ▪️В США вважають, що щось на кшталт Мінська-3 – це єдиний реалістичний сценарій.
зрозумів спочатку втекти на бездуховний Захід західніше Берліна як Щелін а звідти будемо просувати триєдинство, скрєпи та стоглав
не знаю, хто такий стоглав, але колесо Сансари має прокрутитися і почати знову із центру східного слов"янства в Києві, без землі обітованої богобраних яким відповіли перед хрещенням Русі на пропозицію прийняття їх віри, а що ж за Бог такий у вас, що позбавив вас вашого царства земного.