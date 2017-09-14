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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12739127401274112742

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:01

  Faceless написав:Кому цікаво почитати, яку ідеологію поділяє Венс і Маск
https://graymirror.substack.com/p/a-new ... for-europe

Венс і Маск - каталожний W.A.S.P.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:01

  Xenon написав:
❗️❗️❗️ Ніякого перемир'я не буде найближчим часом. Мир взагалі навіть не проглядається на горизонті, – Кулеба .

▪️Гра далеко не закінчена. Вона ще навіть не почалася, ми всі лише розминаємося на полі.
▪️Наша стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску, на який він розраховує.
▪️В США вважають, що щось на кшталт Мінська-3 – це єдиний реалістичний сценарій.

цей незламний кулебівець так пафосно вживає "Ми", "Наша".
Воістину чим далі ти від України тим більш безкомпромісно хочеться "останню вербу"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:07

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:ya, ya! Naturlich.


зрозумів
спочатку втекти на бездуховний Захід західніше Берліна як Щелін
а звідти будемо просувати триєдинство, скрєпи та стоглав

не знаю, хто такий стоглав, але колесо Сансари має прокрутитися і почати знову із центру східного слов"янства в Києві, без землі обітованої богобраних яким відповіли перед хрещенням Русі на пропозицію прийняття їх віри, а що ж за Бог такий у вас, що позбавив вас вашого царства земного.


князь Святослав хотів столицю до Ізмаїла-Тульчі перенести
Щоб об'єднати східних та південних слов'ян
Лондон спрацював на випередження

Справжнє прізвище "Кулеби" - "Кулєбякер" (куля в лоб - так лопата по лбу)
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 18 лют, 2025 14:09, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:09

  detroytred написав:Тому що за такого розкладу посилюється вісь Європа (Париж-Берлін) - мацква - Пекін.
Що, скажімо так, негарно для Вашингтону, а Лондон взагалі йде на йух.
Але Антанта - це Париж-Лондон.
Данія, Нідерланди - це задні ворота Британії. Естонія див. Британія.
Угорщина - з Трампом.
Дехто з Європи теж більш лоялен до Штатів...

Тому апріорі оця вісь неможлива.
І саме зза оцього різнобою, вінегрету Європа знаходилася, знаходиться і буде знаходитися суто в межах потужності, які їй визначать інтереси Штатів та Британії.

Будуть єврокраїни, як оті йожики плакати, але жерти кактус.
А тут ще й Україна підвернулась.
Тому її на самі жорсткі колючки...
Не пощастило.

Тобто Європа має питати дозволу в США і Британії як вести свою зовнішню політику?
По-моєму ви сильно недооцінюєте Європу.

Ця вісь не можлива тому що дуже радикальна на сьогодні. Але США може догратись і вона стане можлива.
Чомусь усі думають що в протистоянні Китай-США має перемагати США. А чому Китай не може перемогти?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А чому Китай не може перемогти?

Бо в них при владі Сі Цзіньпін, який знищує всіх +/- адекватних управлінців і після нього буде повна криза. Був би якийсь Дэн Сяопин, то тоді були б великі шанси на перемогу
Дюрі-бачі
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