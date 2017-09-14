❗️❗️❗️ Ніякого перемир'я не буде найближчим часом. Мир взагалі навіть не проглядається на горизонті, – Кулеба .
▪️Гра далеко не закінчена. Вона ще навіть не почалася, ми всі лише розминаємося на полі. ▪️Наша стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску, на який він розраховує. ▪️В США вважають, що щось на кшталт Мінська-3 – це єдиний реалістичний сценарій.
цей незламний кулебівець так пафосно вживає "Ми", "Наша". Воістину чим далі ти від України тим більш безкомпромісно хочеться "останню вербу"
зрозумів спочатку втекти на бездуховний Захід західніше Берліна як Щелін а звідти будемо просувати триєдинство, скрєпи та стоглав
не знаю, хто такий стоглав, але колесо Сансари має прокрутитися і почати знову із центру східного слов"янства в Києві, без землі обітованої богобраних яким відповіли перед хрещенням Русі на пропозицію прийняття їх віри, а що ж за Бог такий у вас, що позбавив вас вашого царства земного.
князь Святослав хотів столицю до Ізмаїла-Тульчі перенести Щоб об'єднати східних та південних слов'ян Лондон спрацював на випередження
Справжнє прізвище "Кулеби" - "Кулєбякер" (куля в лоб - так лопата по лбу)
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 18 лют, 2025 14:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тому що за такого розкладу посилюється вісь Європа (Париж-Берлін) - мацква - Пекін. Що, скажімо так, негарно для Вашингтону, а Лондон взагалі йде на йух. Але Антанта - це Париж-Лондон. Данія, Нідерланди - це задні ворота Британії. Естонія див. Британія. Угорщина - з Трампом. Дехто з Європи теж більш лоялен до Штатів...
Тому апріорі оця вісь неможлива. І саме зза оцього різнобою, вінегрету Європа знаходилася, знаходиться і буде знаходитися суто в межах потужності, які їй визначать інтереси Штатів та Британії.
Будуть єврокраїни, як оті йожики плакати, але жерти кактус. А тут ще й Україна підвернулась. Тому її на самі жорсткі колючки... Не пощастило.
Тобто Європа має питати дозволу в США і Британії як вести свою зовнішню політику? По-моєму ви сильно недооцінюєте Європу.
Ця вісь не можлива тому що дуже радикальна на сьогодні. Але США може догратись і вона стане можлива. Чомусь усі думають що в протистоянні Китай-США має перемагати США. А чому Китай не може перемогти?
detroytred написав:Тому що за такого розкладу посилюється вісь Європа (Париж-Берлін) - мацква - Пекін. Що, скажімо так, негарно для Вашингтону, а Лондон взагалі йде на йух. Але Антанта - це Париж-Лондон. Данія, Нідерланди - це задні ворота Британії. Естонія див. Британія. Угорщина - з Трампом. Дехто з Європи теж більш лоялен до Штатів...
Тому апріорі оця вісь неможлива. І саме зза оцього різнобою, вінегрету Європа знаходилася, знаходиться і буде знаходитися суто в межах потужності, які їй визначать інтереси Штатів та Британії.
Будуть єврокраїни, як оті йожики плакати, але жерти кактус. А тут ще й Україна підвернулась. Тому її на самі жорсткі колючки... Не пощастило.
Тобто Європа має питати дозволу в США і Британії як вести свою зовнішню політику? По-моєму ви сильно недооцінюєте Європу.
Ця вісь не можлива тому що дуже радикальна на сьогодні. Але США може догратись і вона стане можлива. Чомусь усі думають що в протистоянні Китай-США має перемагати США. А чому Китай не може перемогти?
Тому що нема Європи. Є країни Європи.
Якщо в єдиній країні США між лише двома (демами і респами) отакі протиріччя виростають, то в Європі ... Потужність Європи росте, коли період жиріти; коли вирішуються питання розвитку. А от коли період скрутний, питання захисту, то .... власні інтереси.
andrijk777 написав:Ця вісь не можлива тому що дуже радикальна на сьогодні. Але США може догратись і вона стане можлива.
европа бредит дешевым газом из рф.
Европа начала присматриваться к возобновлению масштабных закупок российского газа — The Economist 17.02.2025 14:33
В Goldman Sachs провели анализ и пришли к выводу, что завершение конфликта может способствовать увеличению ВВП европейских стран на 0,5%. И это произойдёт в основном благодаря снижению стоимости газа.
Первая настоящая зима за три года уже возобновила энергетические дебаты. С холодными температурами и жесткой конкуренцией за поставки с Азией спотовая цена на Dutch Transfer Title Facility (TTF), европейском газовом торговом узле, достигла €58 ($61) за мегаватт-час (МВт ·ч) 10 февраля, что стало самым высоким показателем за два года (см. диаграмму). https://www.profinance.ru/news2/2025/02 ... massh.html
военный союз ес с рф и китаем может быть гарантией от войны. в то время когда США с себя эти гарантии сняло
это весомый аргумент искать защиты у другого шерифа.. кстати это же возможно будет окном возможностей для Украины чтобы вступить в ЕС. США с политикой "америка для американцев" и аннексией Канады быстро растеряют союзников.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 14:24, всього редагувалось 3 разів.
Почитав. Якась вода. Загальні фрази, часто дуже суперечливі. Особливо сподобалось: There were a few centuries when it(Україну) was overrun by the Turks, or something Якщо Венс і Маск вірять в ці нафантазовані факти - то хто їм дохтор.
Shaman написав:наказати Рашу потрібно всім. й над цим працюють. тому про перемогу - це просто брехня.
Вже прям усім очевидно що Трамп не збирається наказувати рашу, він збирається домовлятись. Світ вже змінився, а ти дальше живеш байденівськими наративами.
й знову маніпуляція - ти не вмієш по-іншому?
кому всім? що очевидно? що Трамп фонтанує ідеями, які протирічать одна одній - це факт. навіщо він це робить, з якою метою - оце питання. що з цього вийде - взагалі ніхто не знає.
змінився, а куди зміниться через 4 роки? якщо Трамп взагалі відбуде ці 4 роки а що насправді хоче Трамп - відомо йому та його найближчому колу. хоча може й не відомо, він імпровізує - 78 років як ніяк а наш аналітег вже все зрозумів - перший в світі