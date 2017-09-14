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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:22
У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, — Зеленський
агов, переможники, готові по ночам партизанити та підривати колії? Чи у вас і на це є відстрочка))
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Letusrock
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:23
ЄС не буде приймати участь в майбутніх переговорах по Україні. Також ми проти європейських миротворців в Україні, – МЗС рф
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Xenon
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:25
detroytred написав:
Тому що нема Європи.
Є країни Європи.
Якщо в єдиній країні США між лише двома (демами і респами) отакі протиріччя виростають, то в Європі ...
Потужність Європи росте, коли період жиріти; коли вирішуються питання розвитку.
А от коли період скрутний, питання захисту, то .... власні інтереси.
Європа є як продовження (Священної) Римської Імперії, наразі це оформлено як ЄС.
Чомусь мислите категоріями націй (новодєл), а не віри(база).
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:26
Xenon написав:
ЄС не буде приймати участь в майбутніх переговорах по Україні. Також ми проти європейських миротворців в Україні, – МЗС рф
по сути новая эскалация. Европу уже унижают США и рф. пора попросить си вмешаться. Сипомоги. иначе трамп с путиным такого нарешают, что и Китаю места на карте не останется.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 18 лют, 2025 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:28
Xenon написав:
ЄС не буде приймати участь в майбутніх переговорах по Україні. Також ми проти європейських миротворців в Україні, – МЗС рф
хтось вирішив, що спіймав свій шанс - реальність може виявитися трохи іншою
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:28
Letusrock написав:
У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, — Зеленський
агов, переможники, готові по ночам партизанити та підривати колії? Чи у вас і на це є відстрочка))
Які колії?
Будем триєдиними в Парижі і не за окулярами по 350 євро, а за справжніми євроцінностями (за Чаплигою)
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 18 лют, 2025 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:28
Wirująświatła написав: Xenon написав:
ЄС не буде приймати участь в майбутніх переговорах по Україні. Також ми проти європейських миротворців в Україні, – МЗС рф
по сути новая эскалация. Европу унижают США и рф. пора попросить си вмешаться. Сипомоги.
раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:29
Letusrock написав:
У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, — Зеленський
агов, переможники, готові по ночам партизанити та підривати колії? Чи у вас і на це є відстрочка))
ти памперси міняєш вже зараз - а що буде, якщо росіяне захоплять Закарпаття?
чи миттєво - "я так вас ждал"
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:29
Xenon написав:
раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
к сож. согласен
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Wirująświatła
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Додано: Вів 18 лют, 2025 14:31
andrijk777 написав:
Почитав. Якась вода. Загальні фрази, часто дуже суперечливі.
Особливо сподобалось:There were a few centuries when it(Україну) was overrun by the Turks, or something
Якщо Венс і Маск вірять в ці нафантазовані факти - то хто їм дохтор.
Та з історією у того чувака взагалі біда. Але не в тому річ. Проблема в тому що до цієї маячні дослухаються
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Faceless
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