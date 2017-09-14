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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:22

прибула порція свіжих страшилок

У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, — Зеленський

агов, переможники, готові по ночам партизанити та підривати колії? Чи у вас і на це є відстрочка))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:23

ЄС не буде приймати участь в майбутніх переговорах по Україні. Також ми проти європейських миротворців в Україні, – МЗС рф
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:25

  detroytred написав:Тому що нема Європи.
Є країни Європи.

Якщо в єдиній країні США між лише двома (демами і респами) отакі протиріччя виростають, то в Європі ...
Потужність Європи росте, коли період жиріти; коли вирішуються питання розвитку.
А от коли період скрутний, питання захисту, то .... власні інтереси.

Європа є як продовження (Священної) Римської Імперії, наразі це оформлено як ЄС.

Чомусь мислите категоріями націй (новодєл), а не віри(база).
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:26

  Xenon написав:
ЄС не буде приймати участь в майбутніх переговорах по Україні. Також ми проти європейських миротворців в Україні, – МЗС рф

по сути новая эскалация. Европу уже унижают США и рф. пора попросить си вмешаться. Сипомоги. иначе трамп с путиным такого нарешают, что и Китаю места на карте не останется.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:28

  Xenon написав:
ЄС не буде приймати участь в майбутніх переговорах по Україні. Також ми проти європейських миротворців в Україні, – МЗС рф

хтось вирішив, що спіймав свій шанс - реальність може виявитися трохи іншою 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:28

  Letusrock написав:
У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, — Зеленський

агов, переможники, готові по ночам партизанити та підривати колії? Чи у вас і на це є відстрочка))

Які колії?
Будем триєдиними в Парижі і не за окулярами по 350 євро, а за справжніми євроцінностями (за Чаплигою)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 лют, 2025 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:28

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:
ЄС не буде приймати участь в майбутніх переговорах по Україні. Також ми проти європейських миротворців в Україні, – МЗС рф

по сути новая эскалация. Европу унижают США и рф. пора попросить си вмешаться. Сипомоги.

раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:29

  Letusrock написав:
У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, — Зеленський

агов, переможники, готові по ночам партизанити та підривати колії? Чи у вас і на це є відстрочка))

ти памперси міняєш вже зараз - а що буде, якщо росіяне захоплять Закарпаття?
чи миттєво - "я так вас ждал" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:29

  Xenon написав:раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
к сож. согласен :(
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  Faceless написав:Кому цікаво почитати, яку ідеологію поділяє Венс і Маск
https://graymirror.substack.com/p/a-new ... for-europe

Почитав. Якась вода. Загальні фрази, часто дуже суперечливі.
Особливо сподобалось:
There were a few centuries when it(Україну) was overrun by the Turks, or something :D :D
Якщо Венс і Маск вірять в ці нафантазовані факти - то хто їм дохтор.
Та з історією у того чувака взагалі біда. Але не в тому річ. Проблема в тому що до цієї маячні дослухаються
Faceless
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