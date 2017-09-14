detroytred написав:Тому що нема Європи. Є країни Європи.
Якщо в єдиній країні США між лише двома (демами і респами) отакі протиріччя виростають, то в Європі ... Потужність Європи росте, коли період жиріти; коли вирішуються питання розвитку. А от коли період скрутний, питання захисту, то .... власні інтереси.
Європа є як продовження (Священної) Римської Імперії, наразі це оформлено як ЄС.
Чомусь мислите категоріями націй (новодєл), а не віри(база).
Єдина база не заважала знищувати друг друга всю історію. Особливо в 1,2 СВ.
Я мислю навіть не націями, а ще нижче -- можновладцями. І суто їх особистими інтересами.
detroytred написав:Подейкують, що нашій владі треба протриматися пару місяців, бо потім Трампу стане не до тиску на неї. Бо демократи почнуть розбірки внутрі Штатів. Саме тому отака спєшка в нього.
Яким чином демократи щось почнуть? Уся влада принаймні найближчі 2 роки належить республіканцям. Навіть не республіканцям, а саме Трампу, якого ці республіканці бояться. Жодних "розборок" всередині США вони зробити не зможуть. Трамп навіть почне "класти" на судові рішення не на його користь.
detroytred написав:Подейкують, що нашій владі треба протриматися пару місяців, бо потім Трампу стане не до тиску на неї. Бо демократи почнуть розбірки внутрі Штатів. Саме тому отака спєшка в нього.
Яким чином демократи щось почнуть? Уся влада принаймні найближчі 2 роки належить республіканцям. Навіть не республіканцям, а саме Трампу, якого ці республіканці бояться. Жодних "розборок" всередині США вони зробити не зможуть. Трамп навіть почне "класти" на судові рішення не на його користь.
detroytred написав:Не знаю. За що купив, за те продав. Подивимось
я теж цю версію читав. Але думаю що експерт перебільшує всемогутність демократів: - якщо за тотальної влади республіканців демократи створять Трампу значні проблеми, тоді в минулі президенства республіканців (коли влада була розділена більш рівномірно), Буш та інші мали бути взагалі як пешки в руках всемогутніх "масонів-глобалістів"
detroytred написав:Подейкують, що нашій владі треба протриматися пару місяців, бо потім Трампу стане не до тиску на неї. Бо демократи почнуть розбірки внутрі Штатів. Саме тому отака спєшка в нього.
Яким чином демократи щось почнуть? Уся влада принаймні найближчі 2 роки належить республіканцям. Навіть не республіканцям, а саме Трампу, якого ці республіканці бояться. Жодних "розборок" всередині США вони зробити не зможуть. Трамп навіть почне "класти" на судові рішення не на його користь.
Не знаю. За що купив, за те продав. Подивимось.
не понял логики: ок, продержались пару месяцев и потом - что? - Трамп "ой, у меня тут разборки - поэтому продолжаю деньги по старому плану наливать"?