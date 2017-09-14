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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1274212743127441274512746>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:31

  Xenon написав:
  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:ЄС не буде приймати участь в майбутніх переговорах по Україні. Також ми проти європейських миротворців в Україні, – МЗС рф

по сути новая эскалация. Европу унижают США и рф. пора попросить си вмешаться. Сипомоги.

раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада

нічого вона ще не добилася. поки що це все експромти Трампа.

ще й досі Байден поганий? а Трамп прям припиняє війну? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:32

  flyman написав:
  detroytred написав:Тому що нема Європи.
Є країни Європи.

Якщо в єдиній країні США між лише двома (демами і респами) отакі протиріччя виростають, то в Європі ...
Потужність Європи росте, коли період жиріти; коли вирішуються питання розвитку.
А от коли період скрутний, питання захисту, то .... власні інтереси.

Європа є як продовження (Священної) Римської Імперії, наразі це оформлено як ЄС.

Чомусь мислите категоріями націй (новодєл), а не віри(база).

Єдина база не заважала знищувати друг друга всю історію.
Особливо в 1,2 СВ.

Я мислю навіть не націями, а ще нижче -- можновладцями.
І суто їх особистими інтересами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:32

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:35

  Xenon написав:
  Wirująświatła написав:по сути новая эскалация. Европу унижают США и рф. пора попросить си вмешаться. Сипомоги.

раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада

До речі, те ж саме передбачає рфія.
Що з виборами в нас все почне валитися само собою.
Що до самих власне виборів навіть і не дійде.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а що буде, якщо росіяне захоплять Закарпаття?
чи миттєво - "я так вас ждал"

все просто - мене там не буде, я ж не ждун і не фанат вічної війни
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:39

  detroytred написав:Подейкують, що нашій владі треба протриматися пару місяців, бо потім Трампу стане не до тиску на неї. Бо демократи почнуть розбірки внутрі Штатів.
Саме тому отака спєшка в нього.

Яким чином демократи щось почнуть? Уся влада принаймні найближчі 2 роки належить республіканцям. Навіть не республіканцям, а саме Трампу, якого ці республіканці бояться. Жодних "розборок" всередині США вони зробити не зможуть. Трамп навіть почне "класти" на судові рішення не на його користь.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:45

  АндрейМ написав:
  detroytred написав:Подейкують, що нашій владі треба протриматися пару місяців, бо потім Трампу стане не до тиску на неї. Бо демократи почнуть розбірки внутрі Штатів.
Саме тому отака спєшка в нього.

Яким чином демократи щось почнуть? Уся влада принаймні найближчі 2 роки належить республіканцям. Навіть не республіканцям, а саме Трампу, якого ці республіканці бояться. Жодних "розборок" всередині США вони зробити не зможуть. Трамп навіть почне "класти" на судові рішення не на його користь.

Не знаю.
За що купив, за те продав.
Подивимось.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:51

встреча путина и Трампа вероятно состоится на следующей неделе.
В данный момент идет подготовка к проведению саммита

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe


ну чтож, если реально состоится встреча, то это скорее всего уже будет финал договоренностей. Уж очень быстро спешат с обеих сторон
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не знаю.
За що купив, за те продав.
Подивимось

я теж цю версію читав. Але думаю що експерт перебільшує всемогутність демократів:
- якщо за тотальної влади республіканців демократи створять Трампу значні проблеми, тоді в минулі президенства республіканців (коли влада була розділена більш рівномірно), Буш та інші мали бути взагалі як пешки в руках всемогутніх "масонів-глобалістів"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:55

  detroytred написав:
  АндрейМ написав:
  detroytred написав:Подейкують, що нашій владі треба протриматися пару місяців, бо потім Трампу стане не до тиску на неї. Бо демократи почнуть розбірки внутрі Штатів.
Саме тому отака спєшка в нього.

Яким чином демократи щось почнуть? Уся влада принаймні найближчі 2 роки належить республіканцям. Навіть не республіканцям, а саме Трампу, якого ці республіканці бояться. Жодних "розборок" всередині США вони зробити не зможуть. Трамп навіть почне "класти" на судові рішення не на його користь.

Не знаю.
За що купив, за те продав.
Подивимось.

не понял логики: ок, продержались пару месяцев и потом - что? - Трамп "ой, у меня тут разборки - поэтому продолжаю деньги по старому плану наливать"?
_hunter
 
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