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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12743127441274512746>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 14:58

  Xenon написав:встреча путина и Трампа вероятно состоится на следующей неделе.
В данный момент идет подготовка к проведению саммита

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe


ну чтож, если реально состоится встреча, то это скорее всего уже будет финал договоренностей. Уж очень быстро спешат с обеих сторон

У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, — Зеленський
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:03

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:встреча путина и Трампа вероятно состоится на следующей неделе.
В данный момент идет подготовка к проведению саммита

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe


ну чтож, если реально состоится встреча, то это скорее всего уже будет финал договоренностей. Уж очень быстро спешат с обеих сторон

У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, — Зеленський

Кулеба з лопатою в криївці. :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:03

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Не знаю.
За що купив, за те продав.
Подивимось

я теж цю версію читав. Але думаю що експерт перебільшує всемогутність демократів:
- якщо за тотальної влади республіканців демократи створять Трампу значні проблеми, тоді в минулі президенства республіканців (коли влада була розділена більш рівномірно), Буш та інші мали бути взагалі як пешки в руках всемогутніх "масонів-глобалістів"

Мається на увазі, що Трамп зосередиться на втіленні своїх внутрішніх планів (ну ще також зовнішніх по АТР).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:07

  Xenon написав:раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада

Невірне трактування.
Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли.
І цього не Раша добилась, а американський народ вибрав нового президента.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:10

  _hunter написав:не понял логики: ок, продержались пару месяцев и потом - что? - Трамп "ой, у меня тут разборки - поэтому продолжаю деньги по старому плану наливать"?

Як мінімум, не буде тиснути а-ля підписуйте то-то, робіть вибори і т.д.

А гроші та зброя від Штатів?
Імхо - в найгіршому випадку уріжуться, але не припиняться.
Трамп намагається лише змістити баланс на Європу і підкорегувати структуру (щоб європейці закупляли в Штатів зброю і давали нам).

Зменшення допомоги Україні це по суті пропозиція: готові компенсувати зовнішню поміч своїми внутрішніми ресурсами?
Відповідь Зе є і не змінюється.
Кулєба і овсі каже, що готові навіть лопатами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:17

  detroytred написав:А гроші та зброя від Штатів?
Імхо - в найгіршому випадку уріжуться, але не припиняться.
ради чего? трамп не идейный. он за бабло. а у путина бабла и нефти больше. вот и весь секрет. будет больше у Украина он и с нами дружить будет. Деформация личности богатством.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:20

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:А гроші та зброя від Штатів?
Імхо - в найгіршому випадку уріжуться, але не припиняться.
ради чего? трамп не идейный. он за бабло. а у путина бабла и нефти больше

З. Європи. Він. Поімєєт. Більше.

Точніше: він ще й до цього, все рівно ще й з рфії щось поімєєт.
За те, що зменшує (або не збільшує) допомогу Україні.

Якби Трамп дійсно хотів (або мав змогу) кинути овсім по повній Європу, то тоді європейці дійсно всрались і пішли на усе, що він хоче.
А так є межі.
Всіце розуміють.
Тому і грають шпектакль. В межах.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:22

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а що буде, якщо росіяне захоплять Закарпаття?
чи миттєво - "я так вас ждал"

все просто - мене там не буде, я ж не ждун і не фанат вічної війни

так тоді вже тікай :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:24

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада

Невірне трактування.
Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли.
І цього не Раша добилась, а американський народ вибрав нового президента.

Брехун... в тебе ж російська вуха стирчать
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 18 лют, 2025 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 15:24

Шо ви таке курите?

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада

Невірне трактування.
Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли.

Та невже? Цей Хтось, який пропонує нам віддавати йому 50% ВВП хз скільки років, а кацапії - віддати території, то він виявляється на "нашій стороні"? І ця його пропозиція, яка не виключає "мир у складі рф" - це такі справедливий мир?
fler
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