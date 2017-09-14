detroytred написав:Не знаю. За що купив, за те продав. Подивимось
я теж цю версію читав. Але думаю що експерт перебільшує всемогутність демократів: - якщо за тотальної влади республіканців демократи створять Трампу значні проблеми, тоді в минулі президенства республіканців (коли влада була розділена більш рівномірно), Буш та інші мали бути взагалі як пешки в руках всемогутніх "масонів-глобалістів"
Мається на увазі, що Трамп зосередиться на втіленні своїх внутрішніх планів (ну ще також зовнішніх по АТР).
Xenon написав:раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной. теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада
Невірне трактування. Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли. І цього не Раша добилась, а американський народ вибрав нового президента.
_hunter написав:не понял логики: ок, продержались пару месяцев и потом - что? - Трамп "ой, у меня тут разборки - поэтому продолжаю деньги по старому плану наливать"?
Як мінімум, не буде тиснути а-ля підписуйте то-то, робіть вибори і т.д.
А гроші та зброя від Штатів? Імхо - в найгіршому випадку уріжуться, але не припиняться. Трамп намагається лише змістити баланс на Європу і підкорегувати структуру (щоб європейці закупляли в Штатів зброю і давали нам).
Зменшення допомоги Україні це по суті пропозиція: готові компенсувати зовнішню поміч своїми внутрішніми ресурсами? Відповідь Зе є і не змінюється. Кулєба і овсі каже, що готові навіть лопатами.
Xenon написав:раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной. теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада
Невірне трактування. Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли. І цього не Раша добилась, а американський народ вибрав нового президента.
Брехун... в тебе ж російська вуха стирчать
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 18 лют, 2025 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной. теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада
Невірне трактування. Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли.
Та невже? Цей Хтось, який пропонує нам віддавати йому 50% ВВП хз скільки років, а кацапії - віддати території, то він виявляється на "нашій стороні"? І ця його пропозиція, яка не виключає "мир у складі рф" - це такі справедливий мир?