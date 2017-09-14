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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лют, 2025 15:25
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
а що буде, якщо росіяне захоплять Закарпаття?
чи миттєво - "я так вас ждал"
все просто - мене там не буде, я ж не ждун і не фанат вічної війни
так тоді вже тікай
Ви б краще самі відповіли, що будете робити, якщо оте станеться.
Раз вже запитали, а опонент вам відповів.
Ніж продовжувати тролити.
Запасний аеродром в Європі, як у деякого з тутешніх, який позаботілся про це ще до війни, є?
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detroytred
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Додано: Вів 18 лют, 2025 15:32
fler написав:
Та невже? Цей Хтось, який пропонує нам віддавати йому 50% ВВП хз скільки років
Так а чому віддати 50%, ніхто так і не написав? якщо мова йшла про тотальний контроль всього. А контроль для нас це як би дуже добре, ну крім зебанди звичайно
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Додано: Вів 18 лют, 2025 15:34
detroytred написав:
Як мінімум, не буде тиснути а-ля підписуйте то-то, робіть вибори і т.д.
А гроші та зброя від Штатів?
Імхо - в найгіршому випадку уріжуться, але не припиняться.
Вас ж питали - а далі що?
В кінці-кінців Україна посипеться і крайнім буде ... Трамп. Не Байден.
Зараз ще можна все звалити на Байдена.
Тому в Трампа є час десь пів року. Якщо йому не вдасться заключити мир за цей час то усі вважатимуть Трампа балаболом.
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andrijk777
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Додано: Вів 18 лют, 2025 15:39
Shaman написав: andrijk777 написав: Xenon написав:
раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной.
теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада
Невірне трактування.
Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли.
І цього не Раша добилась, а американський народ вибрав нового президента.
Брехун... в тебе ж російська вуха стирчать
Чого це я брехун - наведи приклади коли вони хотіли.
А в тебе відверта проросійська позиція. Це ти хочеш щоб ми воювали вічно і в кінці-кінці знищились.
Путін не хоче миру - і ти так само не хочеш миру.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 15:40
andrijk777 написав: detroytred написав:
Як мінімум, не буде тиснути а-ля підписуйте то-то, робіть вибори і т.д.
А гроші та зброя від Штатів?
Імхо - в найгіршому випадку уріжуться, але не припиняться.
Вас ж питали - а далі що?
В кінці-кінців Україна посипеться і крайнім буде ... Трамп. Не Байден.
Зараз ще можна все звалити на Байдена.
Тому в Трампа є час десь пів року. Якщо йому не вдасться заключити мир за цей час то усі вважатимуть Трампа балаболом.
Угу.
От тільки, якщо Україна почне сипатися далі критичних меж, от тоді Штати (через Європу) збільшать допомогу.
Знайдуть привід.
По суті Трамп нічого і змінив-то...
Це і є Матриця.
Подивіться, що каже Рубіо і отой -цький від Шмітта. Мир - це процес))))))))))))))))))))))))))
А Трампу пофіг ким його вважають.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 18 лют, 2025 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 15:42
andrijk777 написав: detroytred написав:
Як мінімум, не буде тиснути а-ля підписуйте то-то, робіть вибори і т.д.
А гроші та зброя від Штатів?
Імхо - в найгіршому випадку уріжуться, але не припиняться.
Вас ж питали - а далі що?
В кінці-кінців Україна посипеться і крайнім буде ... Трамп. Не Байден.
Зараз ще можна все звалити на Байдена.
Тому в Трампа є час десь пів року. Якщо йому не вдасться заключити мир за цей час то усі вважатимуть Трампа балаболом.
схоже вже про основні миру контури домовились. Не зрозуміло лиш чи погодився зеленський... чи буде пробувати виторгувати щось од європи. Думаю європа не готова протистояти росії без сша.
Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?
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