Xenon написав:раша добилась по сути максимума - внесла раздор между США и Европой и Украиной. теперь им даже делать ничего не нужно, все начнет валиться само в радах Запада
Невірне трактування. Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли. І цього не Раша добилась, а американський народ вибрав нового президента.
Брехун... в тебе ж російська вуха стирчать
Чого це я брехун - наведи приклади коли вони хотіли. А в тебе відверта проросійська позиція. Це ти хочеш щоб ми воювали вічно і в кінці-кінці знищились. Путін не хоче миру - і ти так само не хочеш миру.
detroytred написав:Як мінімум, не буде тиснути а-ля підписуйте то-то, робіть вибори і т.д.
А гроші та зброя від Штатів? Імхо - в найгіршому випадку уріжуться, але не припиняться.
Вас ж питали - а далі що? В кінці-кінців Україна посипеться і крайнім буде ... Трамп. Не Байден. Зараз ще можна все звалити на Байдена.
Тому в Трампа є час десь пів року. Якщо йому не вдасться заключити мир за цей час то усі вважатимуть Трампа балаболом.
схоже вже про основні миру контури домовились. Не зрозуміло лиш чи погодився зеленський... чи буде пробувати виторгувати щось од європи. Думаю європа не готова протистояти росії без сша. Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?
detroytred написав:Угу. От тільки, якщо Україна почне сипатися далі критичних меж, от тоді Штати (через Європу) збільшать допомогу. Знайдуть привід.
У вас масло-масляне виходить. Якщо є варіант "збільшити допомогу" то навіщо ці танці з бубнами з перемовинами? І головне - Трам це про бабло - варіант "збільшити допомогу" йому ідеологічно не підходить.