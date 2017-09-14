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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:08

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Угу.
От тільки, якщо Україна почне сипатися далі критичних меж, от тоді Штати (через Європу) збільшать допомогу.
Знайдуть привід.

У вас масло-масляне виходить. Якщо є варіант "збільшити допомогу" то навіщо ці танці з бубнами з перемовинами?
І головне - Трам це про бабло - варіант "збільшити допомогу" йому ідеологічно не підходить.

Тому що я уявляю проісходящєє -- в межах.
Не з метою щоб хтось остаточно виграв, програв, а саме в межах.

А програш України - це вихід за межі.
Щоб не вийшло за межі, Трамп піде на витрати.
І то ще ?
Бо тоді саме європейці приповзуть до нього просити продати їм зброю для України.

Звісно, що можлива ситуація форс-мажору. Якщо Україна раптом посипеться так, що витрати будуть занадті.
Але поки --- да хоч лопатами і до останньої верби. І "до Дніпра" ще ого-го.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:09

  Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News

а как эти выборы будут вообще происходить- к примеру откроют границы многие уже на старте низком.Если не откроют то как будут голосовать беженцы и ухилянты( :lol: ) или к примеру пацаны на фронте.Там же тупо скажут за кого голосовать иначе часть что-то не получит.Вообще даже не представляю как можно легимитизировать выборы с 8 миллионами беженцев и пару миллионами прячущихся ухилянтов.
Опять бабушки Симоненко выберут :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:09

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?

Думаю ні.
Але шанси є. Якщо виберемо норм президента, проведемо деякі реформи, може через 3-5 років і приймуть.

Это после оранжевой революции 2004 года тоже говорили :roll:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:09

  Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News

Примечательно, что на этой неделе Впервые в Истории прекратились ежевечерние небритые видосики. -- похоже "кому-то" таки вручили черную метку :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:12

прийшов на похорони вимагати борг

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Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 лют, 2025 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:12

  Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News

А Зе показує півруки, бо хоча б перед отим другим (виборами) треба гарантій.

Бо після виборів... оті гарантії може вже і не потрібні будуть.

І головне: від гарантій залежить на які саме умови в цих виборах може погодитися влада.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:12

  konstantin kirovograd написав:
  Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News

а как эти выборы будут вообще происходить- к примеру откроют границы многие уже на старте низком.Если не откроют то как будут голосовать беженцы и ухилянты( :lol: ) или к примеру пацаны на фронте.Там же тупо скажут за кого голосовать иначе часть что-то не получит.Вообще даже не представляю как можно легимитизировать выборы с 8 миллионами беженцев и пару миллионами прячущихся ухилянтов.
Опять бабушки Симоненко выберут :lol:

Так заграничные изберательные округа -- не вчера придумали.
Ухылянтам -- придется амнистию выдать.
Фронтовики -- то да -- вопрос... Но, +- лям из 40 -- вряд ли особую погоду сделает.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:15

_hunter
про округа понятно-но это было до того как миллион беженцев оказались в германии и то тогда там пару сотен человек голосовало.......я к тому что это выборы будут без миллионов потенциальных голосов
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:16

  konstantin kirovograd написав:
  Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News

а как эти выборы будут вообще происходить- к примеру откроют границы многие уже на старте низком.Если не откроют то как будут голосовать беженцы и ухилянты( :lol: ) или к примеру пацаны на фронте.Там же тупо скажут за кого голосовать иначе часть что-то не получит.Вообще даже не представляю как можно легимитизировать выборы с 8 миллионами беженцев и пару миллионами прячущихся ухилянтов.
Опять бабушки Симоненко выберут :lol:

Там ключове інше.
Рфія і демократичні венси)) наполягають, що у виборах повинні приймати участь УСІ громадяни України --- тобто і ті, хто на окупованих, і в раші.
Ось в чому весь ізюм.

Тому до того миру... як до Києва рачки.
Дим все це.

Або Трампом дійсно всемогутній, а пу всіх купив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:16

  _hunter написав:[
Так заграничные изберательные округа -- не вчера придумали.
Ухылянтам -- придется амнистию выдать.
Фронтовики -- то да -- вопрос... Но, +- лям из 40 -- вряд ли особую погоду сделает.

В одной только Германии около 2млн беженцев, пусть голосующих 700к
Сколько там консульств и посольств?
Смогут они принять за 2 суток такое количество? По 100тысяч в сутки
Xenon
 
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