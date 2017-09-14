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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:08
andrijk777 написав: detroytred написав:
Угу.
От тільки, якщо Україна почне сипатися далі критичних меж, от тоді Штати (через Європу) збільшать допомогу.
Знайдуть привід.
У вас масло-масляне виходить. Якщо є варіант "збільшити допомогу" то навіщо ці танці з бубнами з перемовинами?
І головне - Трам це про бабло - варіант "збільшити допомогу" йому ідеологічно не підходить.
Тому що я уявляю проісходящєє -- в межах.
Не з метою щоб хтось остаточно виграв, програв, а саме в межах.
А програш України - це вихід за межі.
Щоб не вийшло за межі, Трамп піде на витрати.
І то ще ?
Бо тоді саме європейці приповзуть до нього просити продати їм зброю для України.
Звісно, що можлива ситуація форс-мажору. Якщо Україна раптом посипеться так, що витрати будуть занадті.
Але поки --- да хоч лопатами і до останньої верби. І "до Дніпра" ще ого-го.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:09
Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News
а как эти выборы будут вообще происходить- к примеру откроют границы многие уже на старте низком.Если не откроют то как будут голосовать беженцы и ухилянты(
) или к примеру пацаны на фронте.Там же тупо скажут за кого голосовать иначе часть что-то не получит.Вообще даже не представляю как можно легимитизировать выборы с 8 миллионами беженцев и пару миллионами прячущихся ухилянтов.
Опять бабушки Симоненко выберут
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:09
andrijk777 написав: Banderlog написав:
Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?
Думаю ні.
Але шанси є. Якщо виберемо норм президента, проведемо деякі реформи, може через 3-5 років і приймуть.
Это после оранжевой революции 2004 года тоже говорили
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:09
Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News
Примечательно, что на этой неделе Впервые в Истории прекратились ежевечерние небритые видосики. -- похоже "кому-то" таки вручили черную метку
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:12
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Востаннє редагувалось flyman
в Вів 18 лют, 2025 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:12
Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News
А Зе показує півруки, бо хоча б перед отим другим (виборами) треба гарантій.
Бо після виборів... оті гарантії може вже і не потрібні будуть.
І головне: від гарантій залежить на які саме умови в цих виборах може погодитися влада.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:12
konstantin kirovograd написав: Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News
а как эти выборы будут вообще происходить- к примеру откроют границы многие уже на старте низком.Если не откроют то как будут голосовать беженцы и ухилянты(
) или к примеру пацаны на фронте.Там же тупо скажут за кого голосовать иначе часть что-то не получит.Вообще даже не представляю как можно легимитизировать выборы с 8 миллионами беженцев и пару миллионами прячущихся ухилянтов.
Опять бабушки Симоненко выберут
Так заграничные изберательные округа -- не вчера придумали.
Ухылянтам -- придется амнистию выдать.
Фронтовики -- то да -- вопрос... Но, +- лям из 40 -- вряд ли особую погоду сделает.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:15
_hunter
про округа понятно-но это было до того как миллион беженцев оказались в германии и то тогда там пару сотен человек голосовало.......я к тому что это выборы будут без миллионов потенциальных голосов
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:16
konstantin kirovograd написав: Xenon написав:
⚠️ США та росія пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім – підписання остаточної угоди, — Fox News
а как эти выборы будут вообще происходить- к примеру откроют границы многие уже на старте низком.Если не откроют то как будут голосовать беженцы и ухилянты(
) или к примеру пацаны на фронте.Там же тупо скажут за кого голосовать иначе часть что-то не получит.Вообще даже не представляю как можно легимитизировать выборы с 8 миллионами беженцев и пару миллионами прячущихся ухилянтов.
Опять бабушки Симоненко выберут
Там ключове інше.
Рфія і демократичні венси)) наполягають, що у виборах повинні приймати участь УСІ громадяни України --- тобто і ті, хто на окупованих, і в раші.
Ось в чому весь ізюм.
Тому до того миру... як до Києва рачки.
Дим все це.
Або Трампом дійсно всемогутній, а пу всіх купив.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:16
_hunter написав:
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Так заграничные изберательные округа -- не вчера придумали.
Ухылянтам -- придется амнистию выдать.
Фронтовики -- то да -- вопрос... Но, +- лям из 40 -- вряд ли особую погоду сделает.
В одной только Германии около 2млн беженцев, пусть голосующих 700к
Сколько там консульств и посольств?
Смогут они принять за 2 суток такое количество? По 100тысяч в сутки
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