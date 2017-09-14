Пушилін в ДНР створив нові комісії для конфіскації квартир і у тих українців, які оформили москальські паспорти, але не живуть в окупації. Від тих, хто не оформив паспорт, вже конфісковують з початку року.
Banderlog написав:Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?
Думаю ні. Але шанси є. Якщо виберемо норм президента, проведемо деякі реформи, може через 3-5 років і приймуть.
Якщо європа і цього разу відморозиться то є шанси що після рпв багато, що скуплять росіяни. Для відбудови України потрібні будуть інвестиції. Під час війни довоєнні інвестиції росіян не націоналізували а тільки наклали арешт.?
Banderlog написав:Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?
Думаю ні. Але шанси є. Якщо виберемо норм президента, проведемо деякі реформи, може через 3-5 років і приймуть.
Якщо європа і цього разу відморозиться то є шанси що після рпв багато, що скуплять росіяни. Для відбудови України потрібні будуть інвестиції. Під час війни довоєнні інвестиції росіян не націоналізували а тільки наклали арешт.?
🔴Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів в Україні, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки, — Fox News
🔘Трамп і путін вважають шанси на переобрання Зеленського низькими. 🔘Кінець війни в Україні потребуватиме «складної та напруженої дипломатії» тривалий час, — Рубіо. 🔘Трамп бажає завершити війну в Україні справедливо і не допустити її відновлення через 2-3 роки. 🔘Поступки для врегулювання війни в Україні повинні зробити всі сторони.
konstantin kirovograd написав:_hunter про округа понятно-но это было до того как миллион беженцев оказались в германии и то тогда там пару сотен человек голосовало.......я к тому что это выборы будут без миллионов потенциальных голосов
Если оно им нафиг не нужно -- вряд ли они бы и внутри страны голосовали: на последних выборах явка 60% была. Но некоторые -- принципиально голосовать будут