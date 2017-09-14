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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пушилін в ДНР створив нові комісії для конфіскації квартир і у тих українців, які оформили москальські паспорти, але не живуть в окупації. Від тих, хто не оформив паспорт, вже конфісковують з початку року.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:20

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?

Думаю ні.
Але шанси є. Якщо виберемо норм президента, проведемо деякі реформи, може через 3-5 років і приймуть.

Якщо європа і цього разу відморозиться то є шанси що після рпв багато, що скуплять росіяни.
Для відбудови України потрібні будуть інвестиції.
Під час війни довоєнні інвестиції росіян не націоналізували а тільки наклали арешт.?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:21

  prodigy написав:
  Letusrock написав:Ви ж не назвете й жінок "проросійськими виродками" через те що вони так само не рвуться на війну, ховають вдома чоловіків та вивозять 17-річних синів?

де речі, від жінок більше 2/3 прокльонів з усієї кількості зради, те що жінки вивозять 17річних-це їх право, а те, що клянуть все і всіх і паскудять Україну-це погано

якщо пишуть, Зе продався, зброю вкрав і всі гроші теж-то так і є, проросійські виродки ,яких на цьому форумі теж 2/3

"Другого народа у меня для вас нет".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:22

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?

Думаю ні.
Але шанси є. Якщо виберемо норм президента, проведемо деякі реформи, може через 3-5 років і приймуть.


А зараз Президент не нормальний ?
Вам би свіжим повітрям подихати , а то все пишите ....пишите

А як що під час виборів нам ПІДГОНЯТЬ на "літаках й танках " мідвільчука ?
Напевне будете стогнати що мріяли про таке .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:23

...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 18 лют, 2025 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:24

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а що буде, якщо росіяне захоплять Закарпаття?
чи миттєво - "я так вас ждал"

все просто - мене там не буде, я ж не ждун і не фанат вічної війни

+ Більшість буде жити як жили. Хіба що срачі та ярий націоналізм перенесуться на кухні, як це сталося на окупованих. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:25

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?

Думаю ні.
Але шанси є. Якщо виберемо норм президента, проведемо деякі реформи, може через 3-5 років і приймуть.

Якщо європа і цього разу відморозиться то є шанси що після рпв багато, що скуплять росіяни.
Для відбудови України потрібні будуть інвестиції.
Під час війни довоєнні інвестиції росіян не націоналізували а тільки наклали арешт.?

які росіяне, які інвестиції? ви про що? :shock:

хіба що нас окупують - а так ніяких росіян...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:25

🔴Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів в Україні, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки, — Fox News

🔘Трамп і путін вважають шанси на переобрання Зеленського низькими.
🔘Кінець війни в Україні потребуватиме «складної та напруженої дипломатії» тривалий час, — Рубіо.
🔘Трамп бажає завершити війну в Україні справедливо і не допустити її відновлення через 2-3 роки.
🔘Поступки для врегулювання війни в Україні повинні зробити всі сторони.

https://www.foxnews.com/politics/russia ... alks-begin
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 18 лют, 2025 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:26

  konstantin kirovograd написав:_hunter
про округа понятно-но это было до того как миллион беженцев оказались в германии и то тогда там пару сотен человек голосовало.......я к тому что это выборы будут без миллионов потенциальных голосов

Если оно им нафиг не нужно -- вряд ли они бы и внутри страны голосовали: на последних выборах явка 60% была.
Но некоторые -- принципиально голосовать будут :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дуже прошу залишити на потім тему "президент".
Іще нічого не сталось і ніхто нікуди не йде .
холява
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