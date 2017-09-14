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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:27

  _Mykola_ написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а що буде, якщо росіяне захоплять Закарпаття?
чи миттєво - "я так вас ждал"

все просто - мене там не буде, я ж не ждун і не фанат вічної війни

+ Більшість буде жити як жили. Хіба що срачі та ярий націоналізм перенесуться на кухні, як це сталося на окупованих. :roll:

ніяких срачів немає на окупованих - бо це вже навіть не часи срср, а ближче до часів ГУЛАГу. потрапити на підвал через погляди - дурних немає...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:27

  detroytred написав:Тому що я уявляю проісходящєє -- в межах.
Не з метою щоб хтось остаточно виграв, програв, а саме в межах.

А програш України - це вихід за межі.
Щоб не вийшло за межі, Трамп піде на витрати.
І то ще ?
Бо тоді саме європейці приповзуть до нього просити продати їм зброю для України.

Звісно, що можлива ситуація форс-мажору. Якщо Україна раптом посипеться так, що витрати будуть занадті.
Але поки --- да хоч лопатами і до останньої верби. І "до Дніпра" ще ого-го.

Не погоджуюсь.
Стратегія "в межах" - це 100% стратегія Байдена.
Стратегія Трампа - точно не така. Яка - ще точно не ясно. Побачимо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:28

  _hunter написав:
  konstantin kirovograd написав:_hunter
про округа понятно-но это было до того как миллион беженцев оказались в германии и то тогда там пару сотен человек голосовало.......я к тому что это выборы будут без миллионов потенциальных голосов

Если оно им нафиг не нужно -- вряд ли они бы и внутри страны голосовали: на последних выборах явка 60% была.
Но некоторые -- принципиально голосовать будут :)

а нам думка деяких бігунців принципово не важлива - їм треба вивчати, як влаштована Німеччина :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:30

  Дюрі-бачі написав:Пушилін в ДНР створив нові комісії для конфіскації квартир і у тих українців, які оформили москальські паспорти, але не живуть в окупації. Від тих, хто не оформив паспорт, вже конфісковують з початку року.

ось одна з відповідей, для чого боронять. бо там, де не змогли - там конфіскують все...
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но некоторые -- принципиально голосовать будут

Все залежить від кандидатів. Якщо буде Зеленський проти Мураєва/Медведчука, то сотні тисяч прийдуть проголосувати проти Мураєва. Якщо Зеленський проти Залужного/Драпатого/Буданова/Стерненка, то прийдуть сотні тисяч проголосувати проти Зеленського. А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 18 лют, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:31

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  Letusrock написав:Ви ж не назвете й жінок "проросійськими виродками" через те що вони так само не рвуться на війну, ховають вдома чоловіків та вивозять 17-річних синів?

де речі, від жінок більше 2/3 прокльонів з усієї кількості зради, те що жінки вивозять 17річних-це їх право, а те, що клянуть все і всіх і паскудять Україну-це погано

якщо пишуть, Зе продався, зброю вкрав і всі гроші теж-то так і є, проросійські виродки ,яких на цьому форумі теж 2/3

"Другого народа у меня для вас нет".

є. чим молодше, тим ближче до моєї точки зору, ніж до точки зору ЛАДа :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:31

  Xenon написав:
  _hunter написав:[
Так заграничные изберательные округа -- не вчера придумали.
Ухылянтам -- придется амнистию выдать.
Фронтовики -- то да -- вопрос... Но, +- лям из 40 -- вряд ли особую погоду сделает.

В одной только Германии около 2млн беженцев, пусть голосующих 700к
Сколько там консульств и посольств?
Смогут они принять за 2 суток такое количество? По 100тысяч в сутки

значит этому придется с местными властями в срочном порядке договариваться: брать страдионы/концертные залы в аренду, набирать комиссии..
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:31

  detroytred написав:

Рфія і демократичні венси)) наполягають, що у виборах повинні приймати участь УСІ громадяни України --- тобто і ті, хто на окупованих, і в раші.
Ось в чому весь ізюм.

.
а чого вас лякає цей ізюм?
В нас голосувати дозволено навіть засуджені і психічно хворі.
виборчі комісії будуть в консульствах і посольствах то думаю в росії їх треба проводити на тих самих умовах для українців, що і в європі.
Або зробити голосування в дії, тоді не важно де буде громадянин україни який голосує.
На яких підставах можно позбавити тих хто проживає в криму чи на окупованих територіях права голосу?
Хіба через процедуру позбавлення громадянства.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:31

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Но некоторые -- принципиально голосовать будут

Все залежить від кандидатів. Якщо буде Зеленський проти Мураєва, то сотні тисяч прийдуть проголосувати проти Мураєва. Якщо Зеленський проти Залужного/Драпатого/Стерненка, то прийдуть сотні тисяч проголосувати проти Зеленського. А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.

Якби там не виявилося що вибір буде з Зе/Бойко/обдристович/бабайуля
  Banderlog написав:В нас голосувати дозволено навіть засуджені і психічно хворі.

Якщо доведено недієздатність то таки не можуть
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:32

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тому що я уявляю проісходящєє -- в межах.
Не з метою щоб хтось остаточно виграв, програв, а саме в межах.

А програш України - це вихід за межі.
Щоб не вийшло за межі, Трамп піде на витрати.
І то ще ?
Бо тоді саме європейці приповзуть до нього просити продати їм зброю для України.

Звісно, що можлива ситуація форс-мажору. Якщо Україна раптом посипеться так, що витрати будуть занадті.
Але поки --- да хоч лопатами і до останньої верби. І "до Дніпра" ще ого-го.

Не погоджуюсь.
Стратегія "в межах" - це 100% стратегія Байдена.
Стратегія Трампа - точно не така. Яка - ще точно не ясно. Побачимо.

Мені ця думка самому тільки нещодавно спала.
Що оті круті обіцянки Трампа нагнути обох - це блеф.
А якщо блеф, то по суті залишається саме ота байденівська стратегія ... в трампівській обгортці.

Тільки якщо в Байдена було за ідею)), цінності, то в Трампа це зі збиттям профіту з усіх.
А суть та ж сама.
Тільки за бабло. Ще й з усіх.
detroytred
 
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