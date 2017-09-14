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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:33
_hunter написав: Xenon написав: _hunter написав:
[
Так заграничные изберательные округа -- не вчера придумали.
Ухылянтам -- придется амнистию выдать.
Фронтовики -- то да -- вопрос... Но, +- лям из 40 -- вряд ли особую погоду сделает.
В одной только Германии около 2млн беженцев, пусть голосующих 700к
Сколько там консульств и посольств?
Смогут они принять за 2 суток такое количество? По 100тысяч в сутки
значит этому придется с местными властями в срочном порядке договариваться: брать страдионы/концертные залы в аренду, набирать комиссии..
Главное границы открыть
Вы, бегунцы, не должны выбирать порядочным, поэтому запертым, людям власть
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:33
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
Но некоторые -- принципиально голосовать будут
Все залежить від кандидатів. Якщо буде Зеленський проти Мураєва/Медведчука, то сотні тисяч прийдуть проголосувати проти Мураєва. Якщо Зеленський проти Залужного/Драпатого/Буданова/Стерненка, то прийдуть сотні тисяч проголосувати проти Зеленського. А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.
Я -- приду
Но так-то понятно, что все от кандидатов зависит...
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:35
fox767676 написав: _hunter написав: Xenon написав:
В одной только Германии около 2млн беженцев, пусть голосующих 700к
Сколько там консульств и посольств?
Смогут они принять за 2 суток такое количество? По 100тысяч в сутки
значит этому придется с местными властями в срочном порядке договариваться: брать страдионы/концертные залы в аренду, набирать комиссии..
Главное границы открыть
Тут -- сорямба: ВП до МД отменять -- очевидно же -- никто не будет.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:35
Banderlog написав:
а чого вас лякає цей ізюм?
дуже цікаво
тобто владу в Україні будуть обирати люди з подвійним україно-російським, та україно-єсівським громадянством
то вони наобирають ще на 3 війни вперед, їм же тут не жити
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:35
Дюрі-бачі написав:
А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.
ставлю на те що "мудрий нарід" з легкої руки наголосує якогось Арестовича з результатом 73% аж бігом
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:36
_hunter
тогда бегунцы хай бесправные будут
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:37
Banderlog написав:
схоже вже про основні миру контури домовились. Не зрозуміло лиш чи погодився зеленський... чи буде пробувати виторгувати щось од європи. Думаю європа не готова протистояти росії без сша.
Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?
щось забагато паніки. ще ніхто ні про що не домовилися. так, послухали один одного. ви гадаєте такі складні речі можна вирішити за один-два раунди? особливо, коли руські почали перемовини - нічим не поступимося, спробуйте нас вмовити. так там якраз від штатів є спеціаліст, який таких вмовляє, беручи на больовий
ось послухайте
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:38
Banderlog написав: detroytred написав:
Рфія і демократичні венси)) наполягають, що у виборах повинні приймати участь УСІ громадяни України --- тобто і ті, хто на окупованих, і в раші.
Ось в чому весь ізюм.
.
а чого вас лякає цей ізюм?
В нас голосувати дозволено навіть засуджені і психічно хворі.
виборчі комісії будуть в консульствах і посольствах то думаю в росії їх треба проводити на тих самих умовах для українців, що і в європі.
Або зробити голосування в дії, тоді не важно де буде громадянин україни який голосує.
На яких підставах можно позбавити тих хто проживає в криму чи на окупованих територіях права голосу?
Хіба через процедуру позбавлення громадянства.
Переміг Майдан та цінності, то й переміг... Вже сплачено.
А якщо знов в можновладці прорашенських, то це знов назад з чого і починали.
На чергове коло...
А в те, що зможуть знайти компроміс, нейтральність, баланс, не вірю.
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Нема рішення, окрім аля фрг-гдр, південна-північна кореї.
Нахіба оті жертви, втрати?
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:39
Xenon написав:
ставлю на те що "мудрий нарід" з легкої руки наголосує якогось Арестовича з результатом 73% аж бігом
ИМХО єдиний шанс Зе перемогти - вийти в другий тур з якимось старим регіоналом як Бойко чи Мураєв. Проти будь-кого іншого поразка без шансів.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:39
Banderlog написав: detroytred написав:
Рфія і демократичні венси)) наполягають, що у виборах повинні приймати участь УСІ громадяни України --- тобто і ті, хто на окупованих, і в раші.
Ось в чому весь ізюм.
.
а чого вас лякає цей ізюм?
В нас голосувати дозволено навіть засуджені і психічно хворі.
виборчі комісії будуть в консульствах і посольствах то думаю в росії їх треба проводити на тих самих умовах для українців, що і в європі.
Або зробити голосування в дії, тоді не важно де буде громадянин україни який голосує.
На яких підставах можно позбавити тих хто проживає в криму чи на окупованих територіях права голосу?
Хіба через процедуру позбавлення громадянства.
нам всі ці голоси з окупації не потрібні... тільки ті, хто виїхав...
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