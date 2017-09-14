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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12749127501275112752>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:39

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:а чого вас лякає цей ізюм?

дуже цікаво
тобто владу в Україні будуть обирати люди з подвійним україно-російським, та україно-єсівським громадянством
то вони наобирають ще на 3 війни вперед, їм же тут не жити

Та с этими правами с какой стороны не глянь -- одни проблемы:
- 60+ летние "навыбирают" потому, что им окопы не грозят.
- Ж "навыбирают" потому, что выехать могут.
:lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:41

_hunter
ті "Ж" що залишились хай обирають
кожен зробив свій вибір
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:42

  Xenon написав:
  Дюрі-бачі написав: А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.

ставлю на те що "мудрий нарід" з легкої руки наголосує якогось Арестовича з результатом 73% аж бігом

Не знайде він стільки фінпідтримки.
Не знайде.
Скоріш навіть щоб просто в парламент зайти, і то не знайде.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:43

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Невірне трактування.
Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли.
І цього не Раша добилась, а американський народ вибрав нового президента.

Брехун... в тебе ж російська вуха стирчать

Чого це я брехун - наведи приклади коли вони хотіли.
А в тебе відверта проросійська позиція. Це ти хочеш щоб ми воювали вічно і в кінці-кінці знищились.
Путін не хоче миру - і ти так само не хочеш миру.

доводити, що не верблюд - я не буду ;) хто не хотів перемовин - так це Раша. які можуть бути перемовини, якщо противник взагалі не бажає це робити, лише поблажливо пропонує здатися?

ви про це маніпулятори не кажете - що перемовин НЕ ХОЧЕ саме Раша. й думка інших вже не так важлива. Європі взагалі ця війна дорого обходиться...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:43

  fox767676 написав:_hunter

тогда бегунцы хай бесправные будут

И снова увы: как наш диванный вертолетчик петросянил -- "это 23го нужно было задуматься".
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:46

  _hunter написав:
  fox767676 написав:_hunter

тогда бегунцы хай бесправные будут

И снова увы: как наш диванный вертолетчик петросянил -- "это 23го нужно было задуматься".



все должны быть в равных условиях
и по выборам и по свободе перемещения
у нас и так взрывоопасная ситуация будет как на пороховой бочке
а тут еще сегрегация по количеству паспортов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:48

Хотите голосовать- возвращайтесь в Украину хотя бы на день голосования (хотя правильно на резидентность) . Стрельбу то прекратят
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:50

  fox767676 написав:_hunter
ті "Ж" що залишились хай обирають
кожен зробив свій вибір

+++
холява
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:51

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Но некоторые -- принципиально голосовать будут

Все залежить від кандидатів. Якщо буде Зеленський проти Мураєва/Медведчука, то сотні тисяч прийдуть проголосувати проти Мураєва. Якщо Зеленський проти Залужного/Драпатого/Буданова/Стерненка, то прийдуть сотні тисяч проголосувати проти Зеленського. А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.

или смотря на то что сейчас происходит вообще Маск нам озвучит кто президент :evil:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:53

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:_hunter

тогда бегунцы хай бесправные будут

И снова увы: как наш диванный вертолетчик петросянил -- "это 23го нужно было задуматься".

все должны быть в равных условиях
и по выборам и по свободе перемещения

С такими лозунгами -- это вам на мирный митинг прямо под Раду: "за отмену дискриминации М18-60" -- по возрастно-половому признаку...
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