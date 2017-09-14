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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:39
fox767676 написав: Banderlog написав:
а чого вас лякає цей ізюм?
дуже цікаво
тобто владу в Україні будуть обирати люди з подвійним україно-російським, та україно-єсівським громадянствомто вони наобирають ще на 3 війни вперед, їм же тут не жити
Та с этими правами с какой стороны не глянь -- одни проблемы:
- 60+ летние "навыбирают" потому, что им окопы не грозят.
- Ж "навыбирают" потому, что выехать могут.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:41
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ті "Ж" що залишились хай обирають
кожен зробив свій вибір
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:42
Xenon написав: Дюрі-бачі написав:
А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.
ставлю на те що "мудрий нарід" з легкої руки наголосує якогось Арестовича з результатом 73% аж бігом
Не знайде він стільки фінпідтримки.
Не знайде.
Скоріш навіть щоб просто в парламент зайти, і то не знайде.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:43
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
Невірне трактування.
Просто вперше хтось на "нашій стороні" нарешті захотів миру. Раніше ні Зе, ні США ні Європа миру не хотіли.
І цього не Раша добилась, а американський народ вибрав нового президента.
Брехун... в тебе ж російська вуха стирчать
Чого це я брехун - наведи приклади коли вони хотіли.
А в тебе відверта проросійська позиція. Це ти хочеш щоб ми воювали вічно і в кінці-кінці знищились.
Путін не хоче миру - і ти так само не хочеш миру.
доводити, що не верблюд - я не буду
хто не хотів перемовин - так це Раша. які можуть бути перемовини, якщо противник взагалі не бажає це робити, лише поблажливо пропонує здатися?
ви про це маніпулятори не кажете - що перемовин НЕ ХОЧЕ саме Раша. й думка інших вже не так важлива. Європі взагалі ця війна дорого обходиться...
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:43
fox767676 написав:_hunter
тогда бегунцы хай бесправные будут
И снова увы: как наш диванный вертолетчик петросянил -- "это 23го нужно было задуматься".
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:46
_hunter написав: fox767676 написав:_hunter
тогда бегунцы хай бесправные будут
И снова увы: как наш диванный вертолетчик петросянил -- "это 23го нужно было задуматься".
все должны быть в равных условиях
и по выборам и по свободе перемещения
у нас и так взрывоопасная ситуация будет как на пороховой бочке
а тут еще сегрегация по количеству паспортов
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:48
Хотите голосовать- возвращайтесь в Украину хотя бы на день голосования (хотя правильно на резидентность) . Стрельбу то прекратят
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:50
fox767676 написав:_hunter
ті "Ж" що залишились хай обирають
кожен зробив свій вибір
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:51
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
Но некоторые -- принципиально голосовать будут
Все залежить від кандидатів. Якщо буде Зеленський проти Мураєва/Медведчука, то сотні тисяч прийдуть проголосувати проти Мураєва. Якщо Зеленський проти Залужного/Драпатого/Буданова/Стерненка, то прийдуть сотні тисяч проголосувати проти Зеленського. А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.
или смотря на то что сейчас происходит вообще Маск нам озвучит кто президент
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Додано: Вів 18 лют, 2025 16:53
fox767676 написав: _hunter написав: fox767676 написав:_hunter
тогда бегунцы хай бесправные будут
И снова увы: как наш диванный вертолетчик петросянил -- "это 23го нужно было задуматься".
все должны быть в равных условиях
и по выборам и по свободе перемещения
С такими лозунгами -- это вам на мирный митинг прямо под Раду: "за отмену дискриминации М18-60" -- по возрастно-половому признаку...
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