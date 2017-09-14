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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12749127501275112752

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:53

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:Рфія і демократичні венси)) наполягають, що у виборах повинні приймати участь УСІ громадяни України --- тобто і ті, хто на окупованих, і в раші.
Ось в чому весь ізюм.
.
а чого вас лякає цей ізюм?
В нас голосувати дозволено навіть засуджені і психічно хворі.
виборчі комісії будуть в консульствах і посольствах то думаю в росії їх треба проводити на тих самих умовах для українців, що і в європі.
Або зробити голосування в дії, тоді не важно де буде громадянин україни який голосує.
На яких підставах можно позбавити тих хто проживає в криму чи на окупованих територіях права голосу?
Хіба через процедуру позбавлення громадянства.

нам всі ці голоси з окупації не потрібні... тільки ті, хто виїхав...
не можно законно їх позбавити права голосу. Якщо не потрібні то треба позбавити їх громадянства. Це суттєво не вплине на результати. Скільки там громадян України в окупації? Ну або приняти закон що тільки що проживають на території україни можуть голосувати. Хоча тоді з окупованого криму і днр всеодно можно буде голосувати виключаться тільки ті хто в росії і білорусії.
Думаю логічно зробити голосування в дії і не заморачуватись де знаходиться виборець. Тоді і на фронті зможуть проголосувати більшість виборців.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:54

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Все залежить від кандидатів. Якщо буде Зеленський проти Мураєва/Медведчука, то сотні тисяч прийдуть проголосувати проти Мураєва. Якщо Зеленський проти Залужного/Драпатого/Буданова/Стерненка, то прийдуть сотні тисяч проголосувати проти Зеленського. А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.

Я -- приду :)
Но так-то понятно, что все от кандидатов зависит...

І я прийду. Порошенко мені підходить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 16:56

  fox767676 написав:_hunter

тогда бегунцы хай бесправные будут

ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
— Удовлетворимся квасом, — сказал Балаганов».
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:05

  Xenon написав:
🔴Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів в Україні, включно з можливістю обрання проросійської маріонетки, — Fox News

🔘Трамп і путін вважають шанси на переобрання Зеленського низькими.
🔘Кінець війни в Україні потребуватиме «складної та напруженої дипломатії» тривалий час, — Рубіо.
🔘Трамп бажає завершити війну в Україні справедливо і не допустити її відновлення через 2-3 роки.
🔘Поступки для врегулювання війни в Україні повинні зробити всі сторони.

https://www.foxnews.com/politics/russia ... alks-begin

А шоколодний армовір влаштує?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:06

  _hunter написав:
  konstantin kirovograd написав:а как эти выборы будут вообще происходить- к примеру откроют границы многие уже на старте низком.Если не откроют то как будут голосовать беженцы и ухилянты( :lol: ) или к примеру пацаны на фронте.Там же тупо скажут за кого голосовать иначе часть что-то не получит.Вообще даже не представляю как можно легимитизировать выборы с 8 миллионами беженцев и пару миллионами прячущихся ухилянтов.
Опять бабушки Симоненко выберут :lol:

Так заграничные изберательные округа -- не вчера придумали.
Ухылянтам -- придется амнистию выдать.
Фронтовики -- то да -- вопрос... Но, +- лям из 40 -- вряд ли особую погоду сделает.

Тільки доведеться щось робити з очним голосуванням, ну не вивезе чотири консульства голосування півмільйона за день. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:08

  Shaman написав:
доводити, що не верблюд - я не буду ;) хто не хотів перемовин - так це Раша. які можуть бути перемовини, якщо противник взагалі не бажає це робити, лише поблажливо пропонує здатися?

ви про це маніпулятори не кажете - що перемовин НЕ ХОЧЕ саме Раша. й думка інших вже не так важлива. Європі взагалі ця війна дорого обходиться...
хто хотів перемовин і хто не хотів це вже не важно.
Точно хотів Трамп. А решту робили якісь не внятні заяви...
сша з росією переговорюються і обіцяють що допустять до переговорів представника України.
Да, скоріше за все Ви праві і жорстка позиція трампа змусила Путіна піти на переговори, но це вже діла не міняє.
Зараз обговорюються деталі, вибори будуть після рпв чи після мирної угоди і які країни пришлють миротворців. Україна хоче миротворців з єс і сша.
Сша відмовились, деякі країни єс наприклад польща теж відмовилась...
Думаю доведеться запросити миротворців оон. Щодо договору між штатами та україною про передачу видобутку корисних копалин то краще це робити окремо від переговорів про мир.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:10

  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:
  konstantin kirovograd написав:а как эти выборы будут вообще происходить- к примеру откроют границы многие уже на старте низком.Если не откроют то как будут голосовать беженцы и ухилянты( :lol: ) или к примеру пацаны на фронте.Там же тупо скажут за кого голосовать иначе часть что-то не получит.Вообще даже не представляю как можно легимитизировать выборы с 8 миллионами беженцев и пару миллионами прячущихся ухилянтов.
Опять бабушки Симоненко выберут :lol:

Так заграничные изберательные округа -- не вчера придумали.
Ухылянтам -- придется амнистию выдать.
Фронтовики -- то да -- вопрос... Но, +- лям из 40 -- вряд ли особую погоду сделает.

Тільки доведеться щось робити з очним голосуванням, ну не вивезе чотири консульства голосування півмільйона за день. :lol:
значить продовжити голосування на місяць. Але краще таки через дію. Естонія якось голосувала онлайн?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:11

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  konstantin kirovograd написав:_hunter
про округа понятно-но это было до того как миллион беженцев оказались в германии и то тогда там пару сотен человек голосовало.......я к тому что это выборы будут без миллионов потенциальных голосов

Если оно им нафиг не нужно -- вряд ли они бы и внутри страны голосовали: на последних выборах явка 60% была.
Но некоторые -- принципиально голосовать будут :)

а нам думка деяких бігунців принципово не важлива - їм треба вивчати, як влаштована Німеччина :D

Тільки ж, тоді треба буде сісти та підписати всі-всі виходи з громадянства країни, яких з 2019 року потужно не підписують, може хоч так, частково обіцянку щодо, не подобається - виходьте з громадянства буде впроваджено в життя. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:13

  Banderlog написав:жорстка позиція трампа змусила Путіна піти на переговори
"жёсткая позиция" у Трампа только по Украине. Какие к рф требования? репарации? вернуть часть территорий? обмен пленными всех на всех? никаких... ртом трампа фактически говорит путин, ещё и мзду 500 ярд. требует. (300 трампу 200 путину)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:15

  Banderlog написав:
  detroytred написав:

Рфія і демократичні венси)) наполягають, що у виборах повинні приймати участь УСІ громадяни України --- тобто і ті, хто на окупованих, і в раші.
Ось в чому весь ізюм.

.
а чого вас лякає цей ізюм?
В нас голосувати дозволено навіть засуджені і психічно хворі.
виборчі комісії будуть в консульствах і посольствах то думаю в росії їх треба проводити на тих самих умовах для українців, що і в європі.
Або зробити голосування в дії, тоді не важно де буде громадянин україни який голосує.
На яких підставах можно позбавити тих хто проживає в криму чи на окупованих територіях права голосу?
Хіба через процедуру позбавлення громадянства.

Головне щоб потім на виборчих дільницях не виявилися, що всюди будуть ручки у яких чорнило яке зникає при нагріванні. Такі ручки зараз полюбляють школярі. ;)
:mrgreen:
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