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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 127491275012751127521275312754>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:13

  Banderlog написав:жорстка позиція трампа змусила Путіна піти на переговори
"жёсткая позиция" у Трампа только по Украине. Какие к рф требования? репарации? вернуть часть территорий? обмен пленными всех на всех? никаких... ртом трампа фактически говорит путин, ещё и мзду 500 ярд. требует. (300 трампу 200 путину)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:15

  Banderlog написав:
  detroytred написав:

Рфія і демократичні венси)) наполягають, що у виборах повинні приймати участь УСІ громадяни України --- тобто і ті, хто на окупованих, і в раші.
Ось в чому весь ізюм.

.
а чого вас лякає цей ізюм?
В нас голосувати дозволено навіть засуджені і психічно хворі.
виборчі комісії будуть в консульствах і посольствах то думаю в росії їх треба проводити на тих самих умовах для українців, що і в європі.
Або зробити голосування в дії, тоді не важно де буде громадянин україни який голосує.
На яких підставах можно позбавити тих хто проживає в криму чи на окупованих територіях права голосу?
Хіба через процедуру позбавлення громадянства.

Головне щоб потім на виборчих дільницях не виявилися, що всюди будуть ручки у яких чорнило яке зникає при нагріванні. Такі ручки зараз полюбляють школярі. ;)
:mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:23

  Xenon написав:
  Дюрі-бачі написав: А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.

ставлю на те що "мудрий нарід" з легкої руки наголосує якогось Арестовича з результатом 73% аж бігом

Чому б і ні?
Цікавий у нього професійний підхід, рік-півтора тому за те що хейтили і мокали, зараз мейстрім політичних розкладів (стріми на ютубі нікуди не ділися, можна передивитися враховуючи теперішні реалії :lol: ).
З таким аналітичним передбаченням та далекоглядністю, це не так вже й погано мможе виявитися для країни? :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:29

  fler написав:........
Прекрасне пояснення для ЛАДа, у якого чомусь не виникло питання "Яким чином країна, яка витрачає на війну шалену частку ВВП змогла за рік вийти з 11-го на 4 місце в світі за цим показником?" :shock:
ЛАД писал(а):
По ВВП по ППС РФ занимает 4-е место в мире посде Китая, США, Индии - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... y_GDP_(PPP)


Туди ж:
На переговорах між рф та США сьогодні основні вимоги рф:
- зняття санкцій;
- у першу чергу послаблення секторальних обмежень, а персональні санкції потім, поступово;
- тиск США на ЄС для помякшення європейських санкцій.
Перший етап відміни санкцій рф хоче одразу після домовленості про припинення вогня.

Отже, якщо в економіці рф все так добре, як нам тут віщають деякі обліківки, то в чому проблеми? Санкції ж "не діють", рф на 4 місці за ВВП, шо ще треба?))

Прежде, чем давать "пояснення для ЛАДа", "доктор наук" мог бы хоть немного разобраться в вопросе.
РФ не была перед войной на 11 месте по ВВП (ППС). На 11 месте она была по номинальному ВВП. По ВВП(ППС) в 2020 и 2021 она была на 6 месте - https://merkator.org.ua/ru/spravochnik/spisok-stran-po-vvp-pps/,https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp
Но из этого не следует, что "в економіці рф все так добре". ВВП не единственная характеристика экономики. Проблем у них, конечно, хватает, но тем не менее.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 18 лют, 2025 17:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:30

  _Mykola_ написав:Такі ручки зараз полюбляють школярі.
имел похожую некоторые документы подписывал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:30

  Banderlog написав: значить продовжити голосування на місяць. Але краще таки через дію. Естонія якось голосувала онлайн?

Взагалі не розумію цих страхів та переживань. Ну знову виберуть кого із надзвичайними і повноважними повноваженнями.
Он в ФРГ є Президент, і Грузії, і не вибирається він 73% проолосувавших люмпенів.
Вже писав, як, вибираються представники територіальних громад. Ті проводять голосування, як в США, і вуаля. Ніякого, як в СРСР, єдиного пориву ширнармас.
Невжет така проблема вибрати голову сільради? А потім він розкаже виборцям за кого віддався.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:32

  flyman написав:
  Banderlog написав: значить продовжити голосування на місяць. Але краще таки через дію. Естонія якось голосувала онлайн?

Взагалі не розумію цих страхів та переживань. Ну знову виберуть кого із надзвичайними і повноважними повноваженнями.
Он в ФРГ є Президент, і Грузії, і не вибирається він 73% проолосувавших люмпенів.
Вже писав, як, вибираються представники територіальних громад. Ті проводять голосування, як в США, і вуаля. Ніякого, як в СРСР, єдиного пориву ширнармас.
Невжет така проблема вибрати голову сільради? А потім він розкаже виборцям за кого віддався.

не за кого а за скільки :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:33

  _Mykola_ написав:Чому б і ні?
Цікавий у нього професійний підхід, рік-півтора тому за те що хейтили і мокали
сейчас не нужны милая мордашка, острый ум и умение юморить, требование - найти общий язык с рф не потеряв субъектности. Арестович справится? хихикать над старым больным путиным не будет?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:39

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Пушилін в ДНР створив нові комісії для конфіскації квартир і у тих українців, які оформили москальські паспорти, але не живуть в окупації. Від тих, хто не оформив паспорт, вже конфісковують з початку року.

ось одна з відповідей, для чого боронять. бо там, де не змогли - там конфіскують все...

Ні, там головне - "живуть". Ці люди живі, а хто там що конфіскує їх не хвилює. Кожна людина має право обирати що для неї, конкретно неї, важливіше.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:40

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:жорстка позиція трампа змусила Путіна піти на переговори
"жёсткая позиция" у Трампа только по Украине. Какие к рф требования? репарации? вернуть часть территорий? обмен пленными всех на всех? никаких... ртом трампа фактически говорит путин, ещё и мзду 500 ярд. требует. (300 трампу 200 путину)

Враження, що рф і США зараз обговорюють ультиматум росії, який путін поставив на початку повномасштабної війни, — Зеленський

Таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини з таким самим настроєм. Але між представниками росії та США. Знову про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на такі ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз на це підемо?

https://t.me/voynareal/109570

посмотрите видео, вид у зе несчастный. понятно почему пропали видосики. он всеми очень разочарован. может сам уйдёт?
Зеленський переніс завтрашній візит у Саудівську Аравію на фоні зустрічей делегацій США й РФ. Ми чекаємо США в Києві, заявив Зеленський.

Нас не запрошували на зустріч делегацій, для нас це було сюрпризом, додав він.
Wirująświatła
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