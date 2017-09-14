Banderlog написав:жорстка позиція трампа змусила Путіна піти на переговори
"жёсткая позиция" у Трампа только по Украине. Какие к рф требования? репарации? вернуть часть территорий? обмен пленными всех на всех? никаких... ртом трампа фактически говорит путин, ещё и мзду 500 ярд. требует. (300 трампу 200 путину)
Рфія і демократичні венси)) наполягають, що у виборах повинні приймати участь УСІ громадяни України --- тобто і ті, хто на окупованих, і в раші. Ось в чому весь ізюм.
.
а чого вас лякає цей ізюм? В нас голосувати дозволено навіть засуджені і психічно хворі. виборчі комісії будуть в консульствах і посольствах то думаю в росії їх треба проводити на тих самих умовах для українців, що і в європі. Або зробити голосування в дії, тоді не важно де буде громадянин україни який голосує. На яких підставах можно позбавити тих хто проживає в криму чи на окупованих територіях права голосу? Хіба через процедуру позбавлення громадянства.
Головне щоб потім на виборчих дільницях не виявилися, що всюди будуть ручки у яких чорнило яке зникає при нагріванні. Такі ручки зараз полюбляють школярі.
Дюрі-бачі написав: А якщо буде Зеленський проти Порошенка/Тимошенко/Пса Патрона то більшість не прийде.
ставлю на те що "мудрий нарід" з легкої руки наголосує якогось Арестовича з результатом 73% аж бігом
Чому б і ні? Цікавий у нього професійний підхід, рік-півтора тому за те що хейтили і мокали, зараз мейстрім політичних розкладів (стріми на ютубі нікуди не ділися, можна передивитися враховуючи теперішні реалії ). З таким аналітичним передбаченням та далекоглядністю, це не так вже й погано мможе виявитися для країни?
fler написав:........ Прекрасне пояснення для ЛАДа, у якого чомусь не виникло питання "Яким чином країна, яка витрачає на війну шалену частку ВВП змогла за рік вийти з 11-го на 4 місце в світі за цим показником?" ЛАД писал(а):
Туди ж: На переговорах між рф та США сьогодні основні вимоги рф: - зняття санкцій; - у першу чергу послаблення секторальних обмежень, а персональні санкції потім, поступово; - тиск США на ЄС для помякшення європейських санкцій. Перший етап відміни санкцій рф хоче одразу після домовленості про припинення вогня.
Отже, якщо в економіці рф все так добре, як нам тут віщають деякі обліківки, то в чому проблеми? Санкції ж "не діють", рф на 4 місці за ВВП, шо ще треба?))
Banderlog написав: значить продовжити голосування на місяць. Але краще таки через дію. Естонія якось голосувала онлайн?
Взагалі не розумію цих страхів та переживань. Ну знову виберуть кого із надзвичайними і повноважними повноваженнями. Он в ФРГ є Президент, і Грузії, і не вибирається він 73% проолосувавших люмпенів. Вже писав, як, вибираються представники територіальних громад. Ті проводять голосування, як в США, і вуаля. Ніякого, як в СРСР, єдиного пориву ширнармас. Невжет така проблема вибрати голову сільради? А потім він розкаже виборцям за кого віддався.
Banderlog написав: значить продовжити голосування на місяць. Але краще таки через дію. Естонія якось голосувала онлайн?
Взагалі не розумію цих страхів та переживань. Ну знову виберуть кого із надзвичайними і повноважними повноваженнями. Он в ФРГ є Президент, і Грузії, і не вибирається він 73% проолосувавших люмпенів. Вже писав, як, вибираються представники територіальних громад. Ті проводять голосування, як в США, і вуаля. Ніякого, як в СРСР, єдиного пориву ширнармас. Невжет така проблема вибрати голову сільради? А потім він розкаже виборцям за кого віддався.
Дюрі-бачі написав:Пушилін в ДНР створив нові комісії для конфіскації квартир і у тих українців, які оформили москальські паспорти, але не живуть в окупації. Від тих, хто не оформив паспорт, вже конфісковують з початку року.
ось одна з відповідей, для чого боронять. бо там, де не змогли - там конфіскують все...
Ні, там головне - "живуть". Ці люди живі, а хто там що конфіскує їх не хвилює. Кожна людина має право обирати що для неї, конкретно неї, важливіше.
Banderlog написав:жорстка позиція трампа змусила Путіна піти на переговори
"жёсткая позиция" у Трампа только по Украине. Какие к рф требования? репарации? вернуть часть территорий? обмен пленными всех на всех? никаких... ртом трампа фактически говорит путин, ещё и мзду 500 ярд. требует. (300 трампу 200 путину)
Враження, що рф і США зараз обговорюють ультиматум росії, який путін поставив на початку повномасштабної війни, — Зеленський
Таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини з таким самим настроєм. Але між представниками росії та США. Знову про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на такі ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз на це підемо?