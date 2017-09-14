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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1275012751127521275312754>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 47
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
17
Це загроза
9%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
38%
18
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
6
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:45

  Wirująświatła написав:посмотрите видео, вид у зе несчастный. понятно почему пропали видосики. он всеми очень разочарован. может сам уйдёт?


він ж неЛох якийсь там 8) :lol:

Зеленський: Повернення територій дипломатичним шляхом не означає здачу інтересів України
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/18/7498910/
Востаннє редагувалось jump в Вів 18 лют, 2025 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:45

  _hunter написав:Та с этими правами с какой стороны не глянь -- одни проблемы:
- 60+ летние "навыбирают" потому, что им окопы не грозят.
- Ж "навыбирают" потому, что выехать могут.
:lol:

Значит, право голоса необходимо жёстко привязать к воинской обязанности, и вопрос миллионов голосов сам собой отпадёт. Зеленский же сам говорил, что "без обязанностей нет прав", вот, пусть воплощает в жизнь свои фантазии. Да, и не только он это говорил - с каждого столба об этом "напоминают".
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:47

  ЛАД написав:
  fler написав:........
Прекрасне пояснення для ЛАДа, у якого чомусь не виникло питання "Яким чином країна, яка витрачає на війну шалену частку ВВП змогла за рік вийти з 11-го на 4 місце в світі за цим показником?" :shock:
ЛАД писал(а):
По ВВП по ППС РФ занимает 4-е место в мире посде Китая, США, Индии - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... y_GDP_(PPP)


Прежде, чем давать "пояснення для ЛАДа", "доктор наук" мог бы хоть немного разобраться в вопросе.
РФ не была перед войной на 11 месте по ВВП (ППС). На 11 месте она была по номинальному ВВП. По ВВП(ППС) в 2020 и 2021 она была на 6 месте - https://merkator.org.ua/ru/spravochnik/spisok-stran-po-vvp-pps/,https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp
Но из этого не следует, что "в економіці рф все так добре". ВВП не единственная характеристика экономики. Проблем у них, конечно, хватает, но тем не менее.

Легше зайця навчити палити, ніж щось пояснити ЛАДу))
рф була на 11 місці за 2023 рік і стала на 4 місці за 2024. Виділила жирним спеціально. До чого ваше "перед війною"?

Щоб двічі не вставати:
Результати переговорів між рф та США сьогодні - сторони скрутили дулі одна одній та пішли ̶н̶а̶ ̶й̶у̶х̶ працювати у робочих групах. Зустріч пу і Трампа може не відбутися наступного тижня, як мріялося.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:52

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Чому б і ні?
Цікавий у нього професійний підхід, рік-півтора тому за те що хейтили і мокали
сейчас не нужны милая мордашка, острый ум и умение юморить, требование - найти общий язык с рф не потеряв субъектности. Арестович справится? хихикать над старым больным путиным не будет?

Обзивати доб№№м, та посилати спалюючи варіанти для маневру, майже напевно не буде.
Якщо подивитися, як ведуть себе лідери країн, то якось не маю спогадів крім Зе, та ще Хрущова з його черевиком, хто б матюкався та грубо порушував протоколи в офіційному спілкуванні.
Багато підкилимної кухні перемовин, та інтриг коли був радником, точно мав пройти. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 17:59

по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.

вон Кёнигсберг тоже только на 50 лет должен был отойти ссср , а потом вернуться назад, НО как видим ничего никуда не вернулось
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:06

  Xenon написав:по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.

вон Кёнигсберг тоже только на 50 лет должен был отойти ссср , а потом вернуться назад, НО как видим ничего никуда не вернулось
Не признавали и Прибалтику в составе СССР считая это анексией. Только Прибалтике от этого легче 50 лет не было.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:07

цікаво:

- США отримують доступ в Україні до рідкоземельних металів та інших копалин даром!
- з раші знімають санкціїї (і можливо розблоковують заморожені 300 ярдів)

- а що отримує Україна в цій схемі?

Банківські картки рф знову працюватимуть по всьому світу, якщо буде досягнуто миру в Україні: США і росія домовилися про це в Саудівській Аравії, – лавров.
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 18 лют, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.


ну чего ещк удобный приемчик обьяснzть почему не берут в ес\нато
типа мы все правильно делаем(что таскаем каштаны из огня), надо ситремиться, но примут (обязательно) когда "рашка развалится"
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 18 лют, 2025 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:07

  Xenon написав:по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.
вопрос в другом, как Зе обоснует что мы сдаём Запорожье и Херсон, чтобы потом их вернуть дип.путём? или русские от них отказались? если нет, сначала рпв и выборы (кто будет президентом уже примерно понятно), потом торжественная сдача Запорожье и Херсона с парадом и воздушными шариками.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:09

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.
вопрос в другом, как Зе обоснует что мы сдаём Запорожье и Херсон, чтобы потом их вернуть дип.путём? или русские от них отказались?

ну Запорожье и Херсон врятле отдадут кацапам. это будет этакая бомба на долгие года как сейчас Тайвань и Китай
Лет через 20 кацапы будут на полном серьезе во всех инстанциях (ООНы и тп) рассказывать что это их земли незаконно анексированые Украиной
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