він ж неЛох якийсь там
Зеленський: Повернення територій дипломатичним шляхом не означає здачу інтересів України
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Додано: Вів 18 лют, 2025 17:45
він ж неЛох якийсь там
Зеленський: Повернення територій дипломатичним шляхом не означає здачу інтересів України
Востаннє редагувалось jump в Вів 18 лют, 2025 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2025 17:45
Значит, право голоса необходимо жёстко привязать к воинской обязанности, и вопрос миллионов голосов сам собой отпадёт. Зеленский же сам говорил, что "без обязанностей нет прав", вот, пусть воплощает в жизнь свои фантазии. Да, и не только он это говорил - с каждого столба об этом "напоминают".
Додано: Вів 18 лют, 2025 17:47
Легше зайця навчити палити, ніж щось пояснити ЛАДу))
рф була на 11 місці за 2023 рік і стала на 4 місці за 2024. Виділила жирним спеціально. До чого ваше "перед війною"?
Щоб двічі не вставати:
Результати переговорів між рф та США сьогодні - сторони скрутили дулі одна одній та пішли ̶н̶а̶ ̶й̶у̶х̶ працювати у робочих групах. Зустріч пу і Трампа може не відбутися наступного тижня, як мріялося.
Додано: Вів 18 лют, 2025 17:52
Обзивати доб№№м, та посилати спалюючи варіанти для маневру, майже напевно не буде.
Якщо подивитися, як ведуть себе лідери країн, то якось не маю спогадів крім Зе, та ще Хрущова з його черевиком, хто б матюкався та грубо порушував протоколи в офіційному спілкуванні.
Багато підкилимної кухні перемовин, та інтриг коли був радником, точно мав пройти.
Додано: Вів 18 лют, 2025 17:59
по поводу возвращения территорий юридическим путем - все прекрасно понимают , что это завуалированая сдача , дабы официально не признавать.
вон Кёнигсберг тоже только на 50 лет должен был отойти ссср , а потом вернуться назад, НО как видим ничего никуда не вернулось
Додано: Вів 18 лют, 2025 18:06
Не признавали и Прибалтику в составе СССР считая это анексией. Только Прибалтике от этого легче 50 лет не было.
Додано: Вів 18 лют, 2025 18:07
цікаво:
- США отримують доступ в Україні до рідкоземельних металів та інших копалин даром!
- з раші знімають санкціїї (і можливо розблоковують заморожені 300 ярдів)
- а що отримує Україна в цій схемі?
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 18 лют, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2025 18:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ну чего ещк удобный приемчик обьяснzть почему не берут в ес\нато
типа мы все правильно делаем(что таскаем каштаны из огня), надо ситремиться, но примут (обязательно) когда "рашка развалится"
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 18 лют, 2025 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2025 18:07
вопрос в другом, как Зе обоснует что мы сдаём Запорожье и Херсон, чтобы потом их вернуть дип.путём? или русские от них отказались? если нет, сначала рпв и выборы (кто будет президентом уже примерно понятно), потом торжественная сдача Запорожье и Херсона с парадом и воздушными шариками.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 18 лют, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2025 18:09
ну Запорожье и Херсон врятле отдадут кацапам. это будет этакая бомба на долгие года как сейчас Тайвань и Китай
Лет через 20 кацапы будут на полном серьезе во всех инстанциях (ООНы и тп) рассказывать что это их земли незаконно анексированые Украиной
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