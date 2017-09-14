ЛАД написав:

fler написав: ........

Прекрасне пояснення для ЛАДа, у якого чомусь не виникло питання "Яким чином країна, яка витрачає на війну шалену частку ВВП змогла за рік вийти з 11-го на 4 місце в світі за цим показником?"

ЛАД писал(а):

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... y_GDP_(PPP ) По ВВП по ППС РФ занимает 4-е место в мире посде Китая, США, Индии -

........Прекрасне пояснення для ЛАДа, у якого чомусь не виникло питання "Яким чином країна, яка витрачає на війну шалену частку ВВП змоглав світі за цим показником?"ЛАД писал(а):

Прежде, чем давать "пояснення для ЛАДа", "доктор наук" мог бы хоть немного разобраться в вопросе.РФ не была перед войной на 11 месте по ВВП (ППС). На 11 месте она была по номинальному ВВП. По ВВП(ППС) в 2020 и 2021 она была на 6 месте -Но из этого не следует, что "в економіці рф все так добре". ВВП не единственная характеристика экономики. Проблем у них, конечно, хватает, но тем не менее.